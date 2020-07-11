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КоммерсантъКоммерсантъКудрин заявил о застое в российской экономике

Низкий уровень долговой нагрузки России — хороший резерв для борьбы с кризисом, считает господин Кудрин. «Мне кажется, этот резерв слабо используется: мы могли бы спокойно занять на 2–3 трлн руб. больше и поддержать как население, так и экономику»,— добавил он.
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с чего всё началось

Российская экономика находится в состоянии застоя, заявил Кудрин

Российская экономика оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.
РИА Новости08:34

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Кудрин заявил о застое в экономике России

РБК09:53

Кудрин посчитал необходимым дать больше самостоятельности российским регионам

Интерфакс09:35

Российская экономика находится в состоянии застоя, заявил Кудрин

РИА Новости08:34

Кудрин заявил о застое в российской экономике

Коммерсантъ08:56

Алексей Кудрин заявил о застое в российской экономике

Говорит Москва08:28

Российской экономике приписали состояние застоя

Газета.Ru08:56

Кудрин считает, что российская экономика находится в застое

ТАСС09:13
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Общество

Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала

Известия 06:20
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Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

РИА Новости 08:26
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Общество

В Сочи по требованию черкесов снесли памятник «Подвигу русских солдат»

Ruposters.ru 09 июля в 07:07
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Путешествия

Туристический поток в Анталью в июле достиг почти 30 тысяч

Evo-rus.com 06:30
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Происшествия

Авиакомпания «Россия» проверит информацию о «дожде» в самолете

Авиакомпания "Россия" проводит расследование после видео с якобы протекшим потолком самолёта и пассажирами под зонтами, сообщил РИА Новости представитель авиаперевозчика, добавив, что жалоб от пассажиров не поступало.
РИА Новости 09:21
Экономика

В России заявили о пройденном пике кризиса из-за коронавируса

В России пройден пик негативного влияния пандемии коронавируса на рынки, свидетельствует индекс финансового стресса для страны Об этом заявили в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА).
Lenta.ru 06:20
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Армия и оружие

Автомобиль с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе

Украинские военнослужащие, проезжая на автомобиле у линии соприкосновения в Донбассе, подорвались на мине.
Газета.Ru 09:32
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Политика

Пресс-секретарь Зеленского прокомментировала слухи о беременности от президента

Lenta.ru 09:00
Здоровье

Что нельзя употреблять в пищу при диабете

Evo-rus.com 09 июля в 10:06
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Фигурное катание

Навка вошла в жюри премии Международного союза конькобежцев

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка вошла в состав жюри премии Международного союза конькобежцев, сообщает Газета.ru.
РИАМО 09 июля в 11:26
Здоровье

95 человек заразились коронавирусом в Ростовской области за сутки

На 11 июля в Ростовской области у 10 628 человек подтверждено заражение коронавирусом. Показатель заболеваемости — 253 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:46
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Происшествия

В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка

Известия вчера в 21:22
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Политика

МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17

Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета вчера в 11:19
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Политика

Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала

ИжевскИнфо.РУ 09 июля в 06:48
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Армия и оружие

ВС Латвии заявили о приближении семи российских кораблей к границе

ТАСС 09 июля в 12:17
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Общество

Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля

Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости вчера в 11:00
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Происшествия

Семья Захарова потребовала от Ефремова 40 миллионов рублей

Потерпевшие в деле актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, потребовали возместить им моральный вред в размере более 40 миллионов рублей.
Lenta.ru 08:07
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Армия и оружие

Опубликовано видео ракетных стрельб «Петра Великого» в Баренцевом море

Северный флот опубликовал кадры ракетных стрельб на учениях в Баренцевом море.
РИА Новости 03:41
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Общество

В США установлен рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки

В США выявили рекордные 66,6 тыс. случаев заражения COVID-19, более 800 человек скончались.
БИЗНЕС Online 07:42
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Происшествия

В Сибири по подозрению в убийстве учительницы задержан школьник

НТВ вчера в 05:19
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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
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Происшествия

При захвате церкви в Йоханнесбурге погибли пять человек

Йоханнесбург, ЮАР, 11 июля 2020, 15:10 — REGNUM Пять человек погибли в ходе попытки полиции освободить захваченных заложников в церкви, которая располагается к западу от Йоханнесбурга.
REGNUM 08:10
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Армия и оружие

Российские истребители поднялись для перехвата самолета-разведчика США

Российские истребители Су-35С и МиГ-31БМ поднялись для перехвата самолета-разведчика США RC-135 над Японским морем.
Известия 06:38
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Общество

Названы востребованные профессии в нынешних условиях на рынке труда

Эксперты Института прогрессивного образования составили рейтинг профессий, обладателем которых проще найти работу на рынке труда в условиях возникшего кризиса.
Газета.Ru 01:19
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Происшествия

Полиция Петербурга задержала 38 человек в ходе ночного рейда

Полиция Петербурга в ходе ночного профилактического рейда в центре города задержала 38 человек, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия» 11 июля.
Известия 07:27
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Шоу-бизнес

Яна Рудковская унизила Риту Дакоту из-за сумок Louis Vuitton

О подробностях конфликта певица рассказала в своем Instagram-аккаунте Все началось, по словам Дакоты, с того, что она стала одной из нескольких блогеров, запустивших конкурс, «где среди самых активных подписчиков разыграют 10 дорогих сумок от LV».
КМВ Новости 09:22
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Политика

Зеленский заявил о правильности карантина на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что карантин по коронавирусной инфекции COVID-19, введённый ранее в стране, дал положительные результаты.
RT на русском 09:25
Автоспорт

Третья практика «Гран-при Штирии» отменена

Запланированная на субботу третья свободная практика не состоится из-за ливня. Сначала третья свободная практика была перенесена.
Вести.Ru 08:34
Происшествия

В Башкирии машина скатилась с горы и протаранила палаточный лагерь

Российская газета 09:41
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Экономика

Рост пенсий россиян в 2021 году может составить более 6%

Как сообщает ToDay News Ufa, только в 2021 году у россиян ожидается рост пенсий на 6,3%. Эта информация поступила из Пенсионного фонда России (ПФР).
ToDay News Ufa вчера в 14:30
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