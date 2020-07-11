Коронавирус
КоммерсантъКудрин заявил о застое в российской экономике
Низкий уровень долговой нагрузки России — хороший резерв для борьбы с кризисом, считает господин Кудрин. «Мне кажется, этот резерв слабо используется: мы могли бы спокойно занять на 2–3 трлн руб. больше и поддержать как население, так и экономику»,— добавил он.
Читать в источнике
Оценить262
с чего всё началось
Российская экономика оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.РИА Новости08:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 10:16, Ашберн
Авто
В Белоруссии стартовал выпуск дизельных моторов для ГАЗ и УАЗ
Новые автомобили 05:17
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Происшествия
При захвате церкви в Йоханнесбурге погибли пять человек
Йоханнесбург, ЮАР, 11 июля 2020, 15:10 — REGNUM Пять человек погибли в ходе попытки полиции освободить захваченных заложников в церкви, которая располагается к западу от Йоханнесбурга.
REGNUM 08:10
Футбол
«Арсенал» примет «Тамбов» в 28-м туре РПЛ
Нева Спорт вчера в 19:20
Общество
Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности
Адвокаты Эльман Пашаев и Александр Добровинский, которые представляют стороны по делу Михаила Ефремова, привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики.
RT на русском вчера в 06:21
Общество
Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Коммерсантъ вчера в 06:45
Политика
Пресс-секретарь Зеленского прокомментировала слухи о беременности от президента
Lenta.ru 09:00
Кино
У фильма «Бэтмен навсегда» есть «более мрачная» версия
Сам твит Бернардина о выпуске расширенной версии "Бэтмена навсегда" включал опрос о том, захотят ли зрители это увидеть.
Российская газета вчера в 10:02
Хоккей
Защитник «Калгари Флэймз» отказался от участия в плей-офф НХЛ
От участия в плей-офф Национальной хоккейной лиги отказался защитник «Калгари Флэймз» Трэвис Хамоник, 11 июля сообщает пресс-служба НХЛ.
ИА Красная Весна 06:12
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 08:26
Наука
Фитопланктон в Северном Ледовитом океане увеличился на 57 процентов
Исследователями Стэнфордского университета в США провели исследование, которое выявило увеличение численности фитопланктона в Северном Ледовитом океане на 57 процентов за последние два десятка лет.
МедиаПоток 08:57
Политика
Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса
Безопасное возвращение территорий Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, столько времени необходимо для изменения мышления жителей региона.
РБК 09:39
Общество
Глава РФПИ назвал сроки одобрения вакцины от COVID-19
Регуляторное одобрение российской вакцины от коронавируса ожидается в августе - сентябре, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
РИА Новости 09:42
Наука
Назван фактор смертности от коронавируса
В июле ученые Оксфордского университета (Великобритания) назвали главные факторы, повышающие риск смерти при заражении коронавирусом.
Lenta.ru 09:39
Общество
В Петербурге из-за непогоды закрыли парки
Парки, сады и скверы в Санкт-Петербурге закрыли из-за ожидаемых сильного ветра и ливней, сообщает городской комитет по благоустройству.
РИА Новости 09:27
Наука
Найден белок, который защищает мозг от снижения когнитивных функций
Обнаружилось, что он защищает мозг от возрастного снижения когнитивных функций.
Rusargument вчера в 16:41
Происшествия
Семья Захарова потребовала от Ефремова 40 миллионов рублей
Потерпевшие в деле актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, потребовали возместить им моральный вред в размере более 40 миллионов рублей.
Lenta.ru 08:07
Гаджеты
ПК-корпуса Lian Li Lancool II Mesh Performance и Mesh RGB обеспечивают хорошее охлаждение
Компания Lian Li анонсировала корпуса Lancool II Mesh Performance и Lancool II Mesh RGB, задача которых — помочь пользователям в создании игровых настольных станций с эффективной вентиляцией.
3DNews 00:19
Происшествия
В Ингушетии задержали депутата по подозрению в хищении 17 млн рублей
В Ингушетии сотрудники правоохранительных органов по подозрению в хищении 17 млн рублей задержали 63-летнего экс-главу регионального отделения Фонда социального страхования, депутата Народного собрания республики Якуба Белхороева, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ .
Аргументы и Факты вчера в 10:33
Энергетика
Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая
Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru 06:48
Происшествия
Обвиняемых в убийстве 8-летней девочки арестовали на Сахалине
Южно-Сахалинский городской суд постановил отправить в СИЗО обвиняемых в похищении и убийстве восьмилетней девочки.
Газета.Ru 09:17
Армия и оружие
ВС Латвии заявили о приближении семи российских кораблей к границе
ТАСС 09 июля в 12:17
Происшествия
Авиакомпания «Россия» проверит информацию о «дожде» в самолете
Авиакомпания "Россия" проводит расследование после видео с якобы протекшим потолком самолёта и пассажирами под зонтами, сообщил РИА Новости представитель авиаперевозчика, добавив, что жалоб от пассажиров не поступало.
РИА Новости 09:21
Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02
Происшествия
Число погибших в ДТП в Ростовской области выросло до пяти
Количество погибших при столкновении двух автомобилей под Ростовом-на-Дону увеличилось с четырех до пяти, умер пострадавший водитель одной из машин.
ТАСС 06:55