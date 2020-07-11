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КоммерсантъКоммерсантъКудрин заявил о застое в российской экономике

Низкий уровень долговой нагрузки России — хороший резерв для борьбы с кризисом, считает господин Кудрин. «Мне кажется, этот резерв слабо используется: мы могли бы спокойно занять на 2–3 трлн руб. больше и поддержать как население, так и экономику»,— добавил он.
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с чего всё началось

Кудрин заявил о застое в экономике

Российская экономика оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.
РИА Новости08:34

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Кудрин заявил о застое в экономике России

РБК09:53

Кудрин посчитал необходимым дать больше самостоятельности российским регионам

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Кудрин заявил о застое в экономике

РИА Новости08:34

Кудрин заявил о застое в российской экономике

Коммерсантъ08:56

Алексей Кудрин заявил о застое в российской экономике

Говорит Москва08:28

Российской экономике приписали состояние застоя

Газета.Ru08:56

Кудрин считает, что российская экономика находится в застое

ТАСС09:13
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В Белоруссии стартовал выпуск дизельных моторов для ГАЗ и УАЗ

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Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала

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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

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При захвате церкви в Йоханнесбурге погибли пять человек

Йоханнесбург, ЮАР, 11 июля 2020, 15:10 — REGNUM Пять человек погибли в ходе попытки полиции освободить захваченных заложников в церкви, которая располагается к западу от Йоханнесбурга.
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Футбол

«Арсенал» примет «Тамбов» в 28-м туре РПЛ

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Адвокаты Эльман Пашаев и Александр Добровинский, которые представляют стороны по делу Михаила Ефремова, привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики.
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Общество

Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
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Политика

Пресс-секретарь Зеленского прокомментировала слухи о беременности от президента

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У фильма «Бэтмен навсегда» есть «более мрачная» версия

Сам твит Бернардина о выпуске расширенной версии "Бэтмена навсегда" включал опрос о том, захотят ли зрители это увидеть.
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Защитник «Калгари Флэймз» отказался от участия в плей-офф НХЛ

От участия в плей-офф Национальной хоккейной лиги отказался защитник «Калгари Флэймз» Трэвис Хамоник, 11 июля сообщает пресс-служба НХЛ.
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Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

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Армия и оружие

Автомобиль с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе

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Наука

Фитопланктон в Северном Ледовитом океане увеличился на 57 процентов

Исследователями Стэнфордского университета в США провели исследование, которое выявило увеличение численности фитопланктона в Северном Ледовитом океане на 57 процентов за последние два десятка лет.
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Политика

Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса

Безопасное возвращение территорий Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, столько времени необходимо для изменения мышления жителей региона.
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Общество

Глава РФПИ назвал сроки одобрения вакцины от COVID-19

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РИА Новости 09:42
Наука

Назван фактор смертности от коронавируса

В июле ученые Оксфордского университета (Великобритания) назвали главные факторы, повышающие риск смерти при заражении коронавирусом.
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Общество

В Петербурге из-за непогоды закрыли парки

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Найден белок, который защищает мозг от снижения когнитивных функций

Обнаружилось, что он защищает мозг от возрастного снижения когнитивных функций.
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Гаджеты

ПК-корпуса Lian Li Lancool II Mesh Performance и Mesh RGB обеспечивают хорошее охлаждение

Компания Lian Li анонсировала корпуса Lancool II Mesh Performance и Lancool II Mesh RGB, задача которых — помочь пользователям в создании игровых настольных станций с эффективной вентиляцией.
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В Ингушетии задержали депутата по подозрению в хищении 17 млн рублей

В Ингушетии сотрудники правоохранительных органов по подозрению в хищении 17 млн рублей задержали 63-летнего экс-главу регионального отделения Фонда социального страхования, депутата Народного собрания республики Якуба Белхороева, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ .
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Энергетика

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Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru 06:48
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Происшествия

Обвиняемых в убийстве 8-летней девочки арестовали на Сахалине

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Авиакомпания "Россия" проводит расследование после видео с якобы протекшим потолком самолёта и пассажирами под зонтами, сообщил РИА Новости представитель авиаперевозчика, добавив, что жалоб от пассажиров не поступало.
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Общество

Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6

Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
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Происшествия

Число погибших в ДТП в Ростовской области выросло до пяти

Количество погибших при столкновении двух автомобилей под Ростовом-на-Дону увеличилось с четырех до пяти, умер пострадавший водитель одной из машин.
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