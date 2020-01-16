Главе Счетной палаты Алексею Кудрину не предлагали войти в состав нового правительства. Об этом он сообщил журналистам, трансляцию вел телеканал РБК.

Кудрин заявил об отсутствии предложений войти в новое правительство

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