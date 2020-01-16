Политика
РБККудрин заявил об отсутствии предложений войти в новое правительство
Главе Счетной палаты Алексею Кудрину не предлагали войти в состав нового правительства. Об этом он сообщил журналистам, трансляцию вел телеканал РБК.
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Космос
Земле выпало самое жаркое 10-летие из известных науке, и это цветочки
НАСА с национальным управлением исследований океана и атмосферы сообщили: в 2010-е было 8 из 10 самых жарких за все время наблюдений лет.
Армия и оружие
Главное преимущество российского стрелкового оружия назвали в США
Отечественные пистолеты ТТ, Макарова и Ярыгина имеют ряд преимуществ перед иностранным стрелковым оружием.
Шоу-бизнес
Катерину Шпиц затравили за фото с арбузом между ног
Бурю эмоций у подписчиков вызвала фотография с разрезанным арбузом между ног актрисы.
Политика
Создана рабочая группа по изменению Конституции РФ
Сопредседателями рабочей группы стали глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, руководитель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Талия Хабриева.
Политика
Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы
Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка
Один человек погиб при стрельбе в здании мирового суда в Новокузнецке.
Энергетика
Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан
Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
Политика
Путин назначил Мишустина председателем правительства
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства.
Общество
В США заключенного помиловали за несколько часов до казни
Добавим, что Медерс стал шестым по счету помилованным в Джорджии с 2002 года заключенным. Смертная казнь разрешена в 29 американских штатах.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило архивные документы об освобождении Варшавы
Министерство обороны России к 75-летию освобождения Варшавы от гитлеровских войск обнародовало рассекреченные исторические документы, раскрывающие эпизоды военной операции.
Футбол
«Челси» и «Манчестер Юнайтед» поборются за хавбека «Лилля» Сумаре
По информации источника, лондонский «Арсенал», «Реал» и «Валенсия» выбыли из гонки за игрока, а «Манчестер Юнайтед» и «Челси» продолжают вести переговоры по 20-летнему французу.
Политика
Немецкий регулятор оценит «Северный поток-2»
Операторы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» (мощность каждого — 55 млрд кубометров) попросили Федеральное сетевое агентство ФРГ освободить их от положений новой европейской газовой директивы, сообщил регулятор.
Кино
Роберт Паттинсон рассказал о тяжелых условиях на съемках «Маяка»
Политика
National Interest: США могут проиграть в новой холодной войне с Россией
США не смогут выиграть в следующей холодной войне с Россией или КНР, заявил сотрудник Американского института предпринимательства Майкл Рубин в статье для издания The National Interest.
Общество
Мутко рассказал о сорванных сроках работ после паводка под Иркутском
В графике работ по восстановлению инфраструктуры после паводков в Иркутской области сорваны сроки по 33 объектам, сообщил и. о. вице-премьера России Виталий Мутко.
Общество
Ливни обрушились на австралийские штаты, страдающие от лесных пожаров
В австралийских штатах Квинсленд, Виктория и Новый Южный Уэльс прошли ливни с грозами и сильным ветром после рекордно засушливого декабря, сообщает в четверг местный канал 9News.
Общество
В финал конкурса «Лидеры России» вышли 30 управленцев из ДФО
Баскетбол
«Химки» победили «Реал» в Евролиге
Баскетболисты подмосковных "Химок" нанесли поражение мадридскому "Реалу" в матче 20-го тура Евролиги.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Происшествия
В Бурятии молодая женщина умерла от передозировки парацетамола
Пациентка принимала парацетамол по 3 г – 6 таблеток в течение 3 дней одновременно с 2 таблетками аспирина и другими препаратами.
Армия и оружие
Госдеп США сообщил о готовности атаковать Россию так же, как Иран
Глава дипломатического ведомства США Майкл Помпео заявил, что американская атака на багдадский аэропорт и ликвидация иранского генерала Сулеймани является сдерживающей стратегией Вашингтона.
Технологии
СМИ назвали 5 сбывшихся предсказаний на 2020 год
В преддверии каждого нового года СМИ любят представлять читателям всевозможные предсказания на будущее.
Политика
В Госдепе США прокомментировали отставку Медведева
Глава пресс-службы Госдепа США Морган Ортагус, комментируя отставку российского правительства, заявила, что «кто бы ни стоял у власти в РФ, США находятся на стороне граждан России».
Армия и оружие
Не менее 11 военных США пострадали при обстреле баз в Ираке
Издание Defense One назвало число раненых американских военных, которые пострадали при обстреле баз США Ираном.
Общество
Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика
По мнению врача-педиатра Николая Скоробогатова, теоретически 13-летняя девочка могла забеременеть от 10-летнего мальчика, поскольку оба они уже могли войти в репродуктивный возраст, но также отцом ребенка может оказаться кто-то другой, а мальчика просто подставили, отмечает телеканал «360».
Происшествия
В КНР ещё один человек умер от нового типа коронавируса
11 января в городе Ухань один человек, который заболел новым типом коронавируса, скончался.
Космос
Ученые предупредили о наступлении нового ледникового периода
Хоккей
Форвард «Нью-Джерси» разбил в кровь лицо Овечкину
Стоит отметить, что первом периоде встречи произошел неприятный инцидент с участием капитана хозяев Александра Овечкина.