Политика

РБКРБККудрин заявил об отсутствии предложений войти в новое правительство

Главе Счетной палаты Алексею Кудрину не предлагали войти в состав нового правительства. Об этом он сообщил журналистам, трансляцию вел телеканал РБК.
Читать в источнике
Комментировать183

Подробнее о событии

Кудрина не приглашали в новый состав правительства России

Интерфакс09:59

Кудрин заявил об отсутствии предложений войти в новое правительство

РБК10:27

Кудрина не позвали в новое правительство

Forbes10:17

Кудрин заявил, что ему не предлагали войти в состав нового правительства

Газета.Ru10:00

Кудрин не получал предложений войти в состав нового правительства

ТАСС10:28

Кудрин дал прогноз о новом составе правительства

Lenta.ru09:57

Кудрин прокомментировал возможность вхождения в состав нового правительства

Взгляд.ру09:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 22:13, Ашберн
Происшествия

Пропавшую в Новосибирской области десятилетнюю девочку нашли живой

ТАСС 21:33
Космос

Земле выпало самое жаркое 10-летие из известных науке, и это цветочки

НАСА с национальным управлением исследований океана и атмосферы сообщили: в 2010-е было 8 из 10 самых жарких за все время наблюдений лет.
Неделя Новостей 07:31
Армия и оружие

Главное преимущество российского стрелкового оружия назвали в США

Отечественные пистолеты ТТ, Макарова и Ярыгина имеют ряд преимуществ перед иностранным стрелковым оружием.
Российская газета 07:01
Шоу-бизнес

Катерину Шпиц затравили за фото с арбузом между ног

Бурю эмоций у подписчиков вызвала фотография с разрезанным арбузом между ног актрисы.
Территория новостей 12:11
Политика

Создана рабочая группа по изменению Конституции РФ

Сопредседателями рабочей группы стали глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, руководитель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Талия Хабриева.
Красная весна вчера в 15:16
Политика

Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы

Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
ТАСС 03:32
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка

Один человек погиб при стрельбе в здании мирового суда в Новокузнецке.
Известия вчера в 23:10
Энергетика

Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан

Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
Газета.Ru вчера в 04:09
Политика

Путин назначил Мишустина председателем правительства

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства.
ТАСС 08:37
Общество

В США заключенного помиловали за несколько часов до казни

Добавим, что Медерс стал шестым по счету помилованным в Джорджии с 2002 года заключенным. Смертная казнь разрешена в 29 американских штатах.
Российская газета 20:15
Армия и оружие

Минобороны рассекретило архивные документы об освобождении Варшавы

Министерство обороны России к 75-летию освобождения Варшавы от гитлеровских войск обнародовало рассекреченные исторические документы, раскрывающие эпизоды военной операции.
РБК 17:09
Футбол

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» поборются за хавбека «Лилля» Сумаре

По информации источника, лондонский «Арсенал», «Реал» и «Валенсия» выбыли из гонки за игрока, а «Манчестер Юнайтед» и «Челси» продолжают вести переговоры по 20-летнему французу.
Чемпионат 08:38
Политика

Немецкий регулятор оценит «Северный поток-2»

Операторы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» (мощность каждого — 55 млрд кубометров) попросили Федеральное сетевое агентство ФРГ освободить их от положений новой европейской газовой директивы, сообщил регулятор.
Коммерсантъ 14:10
Политика

Пять стран потребовали от Тегерана компенсаций за сбитый Boeing

Ведомости 14:00
Кино

Роберт Паттинсон рассказал о тяжелых условиях на съемках «Маяка»

Газета.Ru 14 января в 07:57
Политика

National Interest: США могут проиграть в новой холодной войне с Россией

США не смогут выиграть в следующей холодной войне с Россией или КНР, заявил сотрудник Американского института предпринимательства Майкл Рубин в статье для издания The National Interest.
REGNUM вчера в 04:55
Общество

Мутко рассказал о сорванных сроках работ после паводка под Иркутском

В графике работ по восстановлению инфраструктуры после паводков в Иркутской области сорваны сроки по 33 объектам, сообщил и. о. вице-премьера России Виталий Мутко.
RT на русском 09:19
Общество

Ливни обрушились на австралийские штаты, страдающие от лесных пожаров

В австралийских штатах Квинсленд, Виктория и Новый Южный Уэльс прошли ливни с грозами и сильным ветром после рекордно засушливого декабря, сообщает в четверг местный канал 9News.
Интерфакс 09:26
Общество

В финал конкурса «Лидеры России» вышли 30 управленцев из ДФО

Российская газета 20:30
Баскетбол

«Химки» победили «Реал» в Евролиге

Баскетболисты подмосковных "Химок" нанесли поражение мадридскому "Реалу" в матче 20-го тура Евролиги.
Интерфакс-Спорт 13:55
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Происшествия

В Бурятии молодая женщина умерла от передозировки парацетамола

Пациентка принимала парацетамол по 3 г – 6 таблеток в течение 3 дней одновременно с 2 таблетками аспирина и другими препаратами.
Номер один 19:02
Армия и оружие

Госдеп США сообщил о готовности атаковать Россию так же, как Иран

Глава дипломатического ведомства США Майкл Помпео заявил, что американская атака на багдадский аэропорт и ликвидация иранского генерала Сулеймани является сдерживающей стратегией Вашингтона.
Военное дело 15:04
Технологии

СМИ назвали 5 сбывшихся предсказаний на 2020 год

В преддверии каждого нового года СМИ любят представлять читателям всевозможные предсказания на будущее.
Что происходит 14 января в 09:58
Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку Медведева

Глава пресс-службы Госдепа США Морган Ортагус, комментируя отставку российского правительства, заявила, что «кто бы ни стоял у власти в РФ, США находятся на стороне граждан России».
Expert.ru 02:08
Армия и оружие

Не менее 11 военных США пострадали при обстреле баз в Ираке

Издание Defense One назвало число раненых американских военных, которые пострадали при обстреле баз США Ираном.
Российская газета 21:48
Общество

Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика

По мнению врача-педиатра Николая Скоробогатова, теоретически 13-летняя девочка могла забеременеть от 10-летнего мальчика, поскольку оба они уже могли войти в репродуктивный возраст, но также отцом ребенка может оказаться кто-то другой, а мальчика просто подставили, отмечает телеканал «360».
Известия 05:49
Происшествия

В КНР ещё один человек умер от нового типа коронавируса

11 января в городе Ухань один человек, который заболел новым типом коронавируса, скончался.
RT на русском 21:02
Космос

Ученые предупредили о наступлении нового ледникового периода

Территория новостей 11:14
Хоккей

Форвард «Нью-Джерси» разбил в кровь лицо Овечкину

Стоит отметить, что первом периоде встречи произошел неприятный инцидент с участием капитана хозяев Александра Овечкина.
Газета.Ru 21:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное