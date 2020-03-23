Сокращения расходов бюджета РФ в 2020 году не будет при любом варианте развития экономики, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

с чего всё началось

На заседании комитета Совета федерации по бюджету и финансовым рынкам глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что секвестра российского бюджета на 2020 год, скорее всего, не будет при любом пути развития экономики страны.

Кудрин заявил об отсутствии у властей планов сократить расходы бюджета

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