Экономика

RT на русскомRT на русскомКудрин заявил об угрозе мирового кризиса

Мировая экономика, скорее всего, стоит на пороге нового кризиса, который может быть очень чувствительным, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
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Кудрин заявил об угрозе мирового кризиса

RT на русском11:29

Кудрин предупредил о возможном росте бедности

Коммерсантъ08:11

Кудрин допустил увеличение уровня бедности в России в 2020 году

ТАСС10:18

Кудрин заявил, что мир стоит на пороге «достаточно чувствительного» кризиса

Интерфакс09:30

Кудрин допустил в России рост бедности

РИА Новости12:26

Кудрин дал прогноз развития России при нынешних ценах на нефть

Ведомости08:02

Кудрин прогнозирует нулевой рост экономики РФ в 2020 году при текущем уровне нефтяных цен

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