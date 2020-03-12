Экономика
RT на русскомКудрин заявил об угрозе мирового кризиса
Мировая экономика, скорее всего, стоит на пороге нового кризиса, который может быть очень чувствительным, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
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Финансы
Европейские индексы обвалились после запрета на въезд в США
Ключевые индексы европейских бирж на открытии торгов упали более чем на 5%. Обвал произошел после введения запрета на въезд в США из стран Евросоюза.
Культура
Новым ведущим телешоу «На самом деле» стал Тимур Еремеев
Москва, 11 марта 2020, 08:43 — REGNUM Нового ведущего Тимура Еремеева вместо Дмитрия Шепелева назначил «Первый канал» для телешоу «На самом деле».
Здоровье
Медики назвали защищающие от вирусов продукты
Испанские медики назвали продукты, которые могут защитить от развития в организме человека различных вирусных инфекций.
Музыка
Little Big представила песню для Евровидения
Группа Little Big исполнила на шоу "Вечерний Ургант" песню "Uno", с которой представит Россию на Евровидении.
Политика
Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии
Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Хоккей
НХЛ остановила сезон из-за коронавируса
Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приняло решение остановить чемпионат из-за коронавируса, сообщает New York Post.
Политика
Пресс-секретарь МИД КНР: коронавирус мог попасть в Китай из США
Пекин, 12 марта 2020, 20:16 — REGNUM Пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь заявил 12 марта в «Твиттере», что коронавирус COVID-19 мог попасть в Китай из США.
Политика
Козак анонсировал прямые переговоры Киева и Донбасса
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак анонсировал появление «нового механизма» урегулирования конфликта в Донбассе.
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.
Финансы
Ставки по ипотеке в РФ могут повыситься из-за падения рубля
Ипотечные ставки в РФ могут повыситься на 1-2 пункта, если Банк России примет решение по повышению ключевой ставки из-за падения курса рубля.
Энергетика
Трамп назвал текущие цены на нефть мечтой
Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме заявил, что мог только мечтать о текущих ценах на нефть.
Происшествия
В Москве подтвердили еще четыре случая коронавирусной инфекции
В столице подтвердили еще четыре случая коронавирусной инфекции.
Игры
Критики оценили Ori and the Will of the Wisps выше предыдущей части
Общество
США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»
Соединенные Штаты вводят санкции против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA, которая, как они утверждают, осуществляет поставки венесуэльской нефти в обход ранее введенных рестрикций.
Гаджеты
Redmi представила бюджетный смартфон Note 9 Pro Max
Разрешение селфи-камеры смартфона, расположенной в углу дисплея, составила 16 Мп. Емкость аккумулятора — 5 020 мАч.
Политика
Песков объяснил согласие Путина на число президентских сроков
Владимир Путин отмену ограничений президентских сроков не поддержал, но выступил за возможность вновь переизбраться после принятия поправок в конституцию.
Происшествия
В Саратове суд освободил подростка по делу о подготовке убийств
Общество
Коронавирусом заразились актер Том Хэнкс и его жена
Где именно пара заразилась новым коронавирусом – пока неясно.
Футбол
Министр здравоохранения Мадейры рассказал о состоянии Роналду
Министр здравоохранения португальского острова Мадейра Педру Рамош сообщил, что у нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и членов его семьи нет симптомов китайского коронавируса COVID-19.
Общество
В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
В Подмосковье с 13 апреля вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Происшествия
Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой
Спорт
ВФЛА из-за допингового скандала оштрафовали на 10 млн долларов
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) оштрафовала Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) на 10 млн долларов, об этом сообщил глава рабочей группы организации Руне Андерсен.
Политика
Образовательный центр в Польше анонсировал лекцию «Распад России в 2025 г.»
Польский образовательный центр Powiśle анонсировал в соцсетях лекцию на тему «Распад России в 2025 году».
Хоккей
Жена Овечкина рассказала о панике, которая творится в США из-за коронавируса
Жена хоккеиста сообщила о панике, которая творится в США в связи с распространением коронавируса.
Энергетика
Эр-Рияд намерен поставлять нефть в Европу по цене $25 за баррель
Саудовская Аравия предложила в три раза увеличить объемы поставки нефти в Европу по цене, которая сильно отличается от российской.
Культура
Стало известно, когда выйдет сериал «Локи» с Томом Хиддлстоном
Генеральный директор корпорации Walt Disney Боб Айгер на ежегодной встрече с инвесторами, которая прошла в Роли (Северная Каролина, США), рассказал о том, когда выйдет сериал "Локи" с Томом Хиддлстоном, сообщает Variety.
Экономика
Силуанов заявил о готовности России к обвалу цен на нефть
После переговоров СМИ сообщили о намерении Эр-Рияда увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.
Гаджеты
Под золотой фольгой смартфона от Эскобара оказался Galaxy Fold
Тут бы возмутиться, что Эксобар дурачит честных граждан, но по факту получается, что брат наркобарона продает Samsung Galaxy Fold, который стоит больше 160 тысяч рублей за 29 тысяч.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» на выезде сокрушил ЛАСК
Футболисты австрийского ЛАСКа в первом матче 1/8 финала Лиги Европы дома проиграли английскому «Манчестер Юнайтед».