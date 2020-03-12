Экономика
RT на русскомКудрин заявил об угрозе мирового кризиса
Мировая экономика, скорее всего, стоит на пороге нового кризиса, который может быть очень чувствительным, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
Читать в источнике
Оценить2,2K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 12:45, Ашберн
Происшествия
В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Контиолахти пройдёт без зрителей
Как сообщает комментатор Дмитрий Губерниев, организаторы приняли решение не отменять мужской спринт, который запланирован на 12 марта, а просто провести гонку без зрителей.
Общество
Мишустин рассказал о цифровом спецназе правительства
В ближайшее время в России будет разработана ведомственная программа цифровой трансформации, реализацией которой займутся заместители министерств и ведомств, ответственные за цифровизацию.
Происшествия
В коронавирусной больнице в Москве умер пациент
Известно, что 75-летний мужчина в середине февраля вернулся с севера Италии, а 10 марта он почувствовал недомогание и вызвал домой врача.
Энергетика
Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель
Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Общество
Россия закроет въезд гражданам Италии
Россия закроет вьезд гражданам Италии и всем, кто прибывает с ее территории.
Происшествия
В Подмосковье возбудили уголовное дело из‑за аутинга
В Мытищах Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аутинга — публичного разглашения информации о сексуальной ориентации или гендерной идентичности человека без его согласия.
Происшествия
В Киеве избили главврача Института рака
По мнению главврача, нападение может быть связано с конфликтной ситуацией, существующей в Институте рака.
Единоборства
Глава UFC: коронавирус не угрожает бою Нурмагомедова и Фергюсона
Распространение коронавируса не помешает проведению бойцовского турнира UFC 249, главным событием которого станет поединок между Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
Политика
Козак рассказал о новом механизме урегулирования ситуации в Донбассе
Козак выразил надежду, что на следующем заседании контактной группы будет принято окончательное решение по механизму диалога сторон конфликта, по его урегулированию.
Культура
Киностудия имени Горького снимет шпионский фильм об информаторе WADA
В конце 2020 года киностудия имени Горького приступит к съемкам шпионской драмы о российском ученом, являющимся тайным информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Политика
Киев разорвал договоры аренды земли с посольством России
Киевский горсовет расторг с посольством России договоры аренды трех земельных участков, на которых должны были возвести новые помещения российского диппредставительства.
Кино
Дочь Миллы Йовович снялась в «Черной вдове» со Скарлетт Йоханссон
Голливудская актриса Милла Йовович поздравила свою старшую дочь Эвер с ролью в фантастическом боевике «Черная вдова» на своей странице в Instagram.
Автоспорт
«Макларен» снялся с Гран-при Австралии «Формулы-1»
Общество
Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России
Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Политика
Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят Россию
Депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова заявила, что все те, кто критикует ее поправку в Конституцию о снятии ограничений по числу президентских сроков, не любят Россию.
Происшествия
В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы
Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Авто
Tesla выпустила миллионный электромобиль
Компания Tesla выпустила юбилейный автомобиль. Миллионным электрокаром стал Model Y красного цвета.
Экономика
Дочь Валентины Терешковой получила контракт от московских властей
Департамент здравоохранения Москвы заключил с ООО «Фармсервис», который частично принадлежит дочери известного парламентария Елене Терешковой, первый контракт на поставку медицинских препаратов.
Политика
Путин назвал Ходорковского «жуликом»
"Бывший глава нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский — жулик", - заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
Политика
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
Президент России Владимир Путин и лидер Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с удовлетворением отметили существенное снижение напряженности в Идлибской зоне деэскалации, сообщила пресс-служба Кремля.
Политика
Глава Ульяновска Сергей Панчин ушел в отставку
Сергей Панчин объявил, что покидает пост градоначальника из-за проблем со здоровьем.
Общество
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
Общество
В России зарегистрировано шесть новых заболевших коронавирусом
В России зарегистрировано шесть новых заболевших коронавирусом COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с этим заболеванием.
Общество
Меган Маркл в слезах покинула королевскую семью
Герцогиня Кембриджская тяжело переживает отъезд Меган Маркл и принца Гарри в Канаду, сообщает издание The Sun.
Политика
Володин отправил на карантин депутата и всех контактировавших с ним
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции.
Экономика
Мишустин: Россия накопила столько, что хватит на годы
Москва, 12 марта 2020, 11:39 — REGNUM Ресурсов российского бюджета хватит на годы даже при низких ценах на нефть.