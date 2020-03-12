Экономика

RT на русскомRT на русскомКудрин заявил об угрозе мирового кризиса

Мировая экономика, скорее всего, стоит на пороге нового кризиса, который может быть очень чувствительным, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
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Кудрин заявил об угрозе мирового кризиса

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Кудрин допустил в России рост бедности

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Кудрин прогнозирует нулевой рост экономики РФ в 2020 году при текущем уровне нефтяных цен

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