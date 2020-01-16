Политика

ИнтерфаксИнтерфаксКудрина не приглашали в новый состав правительства России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что не получал предложения войти в состав нового правительства.
Читать в источнике
Комментировать113

Подробнее о событии

Кудрин не получал предложений войти в состав нового правительства

ТАСС10:28

Кудрин дал прогноз о новом составе правительства

Lenta.ru09:57

Кудрин сообщил, что ему не предлагали войти в состав нового правительства

Комсомольская правда10:13

Кудрин пока не собирается переходить в правительство

Московский Комсомолец10:04

Кудрин заявил, что ему не предлагали войти в состав нового правительства

Газета.Ru10:00

Кудрина не приглашали в новый состав правительства России

Интерфакс09:59

Кудрин заявил об отсутствии предложений войти в новое правительство

РБК10:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 19:12, Ашберн
Авто

Эксперт оценил популярность китайских автомобилей в России

Автоэксперт Алексей Хресин оценил популярность китайских автомобилей в России.
RT на русском 11:45
Политика

В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского

В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.
РБК вчера в 16:43
Политика

Назван первый кандидат на пост в правительстве Мишустина

Помощник президента России по вопросам экономики Андрей Белоусов может стать первым вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.
Lenta.ru 09:53
Общество

Обвиняемая в шпионаже Цуркан вышла из СИЗО

Rambler News Service 06:53
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали в Брэдфорд с официальным визитом

Сегодня Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали с официальным визитом в Брэдфорд, завершив свои зимние каникулы.
Salt Mag вчера в 10:20
Общество

Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика

Известия 05:49
Кино

Продюсер «Не время умирать»: Джеймс Бонд может быть только мужчиной

REGNUM вчера в 17:04
Армия и оружие

Украинские силовики заявили о девяти обстрелах их позиций в Донбассе

Украинские силовики заявили о девяти обстрелах их позиций в Донбассе в среду, один военный погиб.
РИА Новости вчера в 11:55
Экономика

Эксперты: стоимость жилья в России в 2020 году вырастет на 10%

Цены на жилье в России в текущем году вырастут примерно на 10%, считают эксперты по недвижимости и девелоперы.
REGNUM вчера в 16:27
Общество

Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства

Lenta.ru 18:39
Здоровье

Онищенко и Скворцова поспорили о потреблении алкоголя россиянами

Показатель потребления алкоголя в России превышает норму, установленную ВОЗ, и это является «угрозой генофонду нации», считает депутат.
Телеканал 360° 09:49
Экономика

Project Syndicate (США): рост мировой экономики достиг пика? (Project Syndicate)

Среднегодовые темпы роста на уровне 3,5% в 2010-2019 годах означают, что многие страны так и не достигли своего потенциала.
ИноСМИ 19:03
Политика

Сергей Шнуров записал наставление новому премьер-министру

Популярный певец Сергей Шнуров сочинил и опубликовал у себя в Instagram стихотворение-наставление новому премьер-министру России.
Ридус 14:51
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

Отмечается, что российские истребители три раза за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы.
RT на русском 18:48
Общество

Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.

Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
ИА Клерк.Ру 08:15
Общество

В феврале Россию ждет похолодание

Предстоящий февраль не окажется очень холодным, однако температура будет все-таки ниже, чем в январе, передает РИА Новости.
Политическая Экспертиза вчера в 23:34
Хоккей

В Петербурге СКА обыграл «Йокерит»

Neva.Today 16:41
Политика

Депутаты пожаловались Мишустину на Топилина и Мединского

Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: Министерство труда — [Максим] Топилин, Министерство здравоохранения — [Вероника] Скворцова, Министерство культуры — [Владимир] Мединский, Министерство просвещения — [Ольга] Васильева, — цитирует Кашеварову «Интерфакс».
News.ru 03:47
Финансы

Эксперт объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей

Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.
РИА Новости 11:25
Шоу-бизнес

Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
NewInform вчера в 13:07
Авто

Концерн Kia потратит 25 млрд долларов на электромобили и автопилот

Линейка Kia к 2025 году пополнится 11 электрокарами, в их числе новинка по мотивам концепта Imagine.
iReactor 02:20
Политика

Мишустин рассказал, как собирается ускорять рост экономики

Кандидат на пост премьера России Михаил Мишустин на заседании фракции «Единая Россия» рассказал о приоритетах в своей работе в случае утверждения в должности (видео обращения есть в Telegram-канале советника спикера Госдумы Анастасии Кашеваровой).
Ведомости 02:55
Политика

Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе

В декабре помощник Зеленского Андрей Ермак называл возможной датой проведения выборов в Донбассе 31 октября 2020 года — день проведения местных выборов на Украине.
Известия 12:59
Авто

Супер-автомобиль из гаража КГБ выставлен на продажу

Появилось объявление о продаже настоящего «эксклюзива», собранного более полувека назад на Горьковским автозаводе, – седана «Волга» ГАЗ-23.
Московский Комсомолец 14 января в 11:54
Политика

Правительство Медведева ушло в отставку

Правительство Дмитрия Медведева в нынешнем составе работает с того момента, как на новый президентский срок был избран Владимир Путин.
Военное обозрение вчера в 08:43
Технологии

Microsoft перестала поддерживать Windows 7

По предварительным оценкам Windows 7 установлена на порядка 400 млн компьютерах, и их пользователям разработчики посоветовали сменить компьютер или по возможности установить Windows 10, но последнее не рекомендуется в связи с вероятностью некорректной работы некоторых компонентов и драйверов.
Astera 13 января в 16:55
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании

Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
РИА Новости вчера в 14:30
Футбол

Защитник Джеймс продлил контракт с «Челси» до 2025 года

Защитник Рис Джеймс продлил контракт с «Челси».
Спорт-Экспресс 14:58
Футбол

«Зенит» выступил против расширения РПЛ до 18 команд

Журналист Сергей Егоров сообщил в своем Telegram-канале, что за расширение РПЛ проголосовали 14 клубов, против выступили только «Зенит» и «Спартак».
МР7.ру 13:23
Общество

Медведев выделил 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола

Дмитрий Медведев перед отставкой с поста премьер-министра России подписал постановление о выделении из бюджета более 127,5 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер».
Известия 18:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное