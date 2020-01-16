Политика
ИнтерфаксКудрина не приглашали в новый состав правительства России
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что не получал предложения войти в состав нового правительства.
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Авто
Эксперт оценил популярность китайских автомобилей в России
Автоэксперт Алексей Хресин оценил популярность китайских автомобилей в России.
Политика
В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского
В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.
Политика
Назван первый кандидат на пост в правительстве Мишустина
Помощник президента России по вопросам экономики Андрей Белоусов может стать первым вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.
Общество
Обвиняемая в шпионаже Цуркан вышла из СИЗО
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали в Брэдфорд с официальным визитом
Сегодня Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали с официальным визитом в Брэдфорд, завершив свои зимние каникулы.
Кино
Продюсер «Не время умирать»: Джеймс Бонд может быть только мужчиной
Армия и оружие
Украинские силовики заявили о девяти обстрелах их позиций в Донбассе
Украинские силовики заявили о девяти обстрелах их позиций в Донбассе в среду, один военный погиб.
Экономика
Эксперты: стоимость жилья в России в 2020 году вырастет на 10%
Цены на жилье в России в текущем году вырастут примерно на 10%, считают эксперты по недвижимости и девелоперы.
Общество
Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства
Здоровье
Онищенко и Скворцова поспорили о потреблении алкоголя россиянами
Показатель потребления алкоголя в России превышает норму, установленную ВОЗ, и это является «угрозой генофонду нации», считает депутат.
Экономика
Project Syndicate (США): рост мировой экономики достиг пика? (Project Syndicate)
Среднегодовые темпы роста на уровне 3,5% в 2010-2019 годах означают, что многие страны так и не достигли своего потенциала.
Политика
Сергей Шнуров записал наставление новому премьер-министру
Популярный певец Сергей Шнуров сочинил и опубликовал у себя в Instagram стихотворение-наставление новому премьер-министру России.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
Отмечается, что российские истребители три раза за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы.
Общество
Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.
Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
Общество
В феврале Россию ждет похолодание
Предстоящий февраль не окажется очень холодным, однако температура будет все-таки ниже, чем в январе, передает РИА Новости.
Хоккей
В Петербурге СКА обыграл «Йокерит»
Политика
Депутаты пожаловались Мишустину на Топилина и Мединского
Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: Министерство труда — [Максим] Топилин, Министерство здравоохранения — [Вероника] Скворцова, Министерство культуры — [Владимир] Мединский, Министерство просвещения — [Ольга] Васильева, — цитирует Кашеварову «Интерфакс».
Финансы
Эксперт объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей
Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.
Шоу-бизнес
Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
Авто
Концерн Kia потратит 25 млрд долларов на электромобили и автопилот
Линейка Kia к 2025 году пополнится 11 электрокарами, в их числе новинка по мотивам концепта Imagine.
Политика
Мишустин рассказал, как собирается ускорять рост экономики
Кандидат на пост премьера России Михаил Мишустин на заседании фракции «Единая Россия» рассказал о приоритетах в своей работе в случае утверждения в должности (видео обращения есть в Telegram-канале советника спикера Госдумы Анастасии Кашеваровой).
Политика
Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе
В декабре помощник Зеленского Андрей Ермак называл возможной датой проведения выборов в Донбассе 31 октября 2020 года — день проведения местных выборов на Украине.
Авто
Супер-автомобиль из гаража КГБ выставлен на продажу
Появилось объявление о продаже настоящего «эксклюзива», собранного более полувека назад на Горьковским автозаводе, – седана «Волга» ГАЗ-23.
Политика
Правительство Медведева ушло в отставку
Правительство Дмитрия Медведева в нынешнем составе работает с того момента, как на новый президентский срок был избран Владимир Путин.
Технологии
Microsoft перестала поддерживать Windows 7
По предварительным оценкам Windows 7 установлена на порядка 400 млн компьютерах, и их пользователям разработчики посоветовали сменить компьютер или по возможности установить Windows 10, но последнее не рекомендуется в связи с вероятностью некорректной работы некоторых компонентов и драйверов.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании
Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
Футбол
Защитник Джеймс продлил контракт с «Челси» до 2025 года
Защитник Рис Джеймс продлил контракт с «Челси».
Футбол
«Зенит» выступил против расширения РПЛ до 18 команд
Журналист Сергей Егоров сообщил в своем Telegram-канале, что за расширение РПЛ проголосовали 14 клубов, против выступили только «Зенит» и «Спартак».
Общество
Медведев выделил 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола
Дмитрий Медведев перед отставкой с поста премьер-министра России подписал постановление о выделении из бюджета более 127,5 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер».