Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что не получал предложения войти в состав нового правительства.

Кудрина не приглашали в новый состав правительства России

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