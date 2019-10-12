Футбол
Газета.RuКудряшов высказался о скандале с Канделаки
Защитник сборной России Федор Кудрящов высказался о генеральном продюсере телеканала "Матч ТВ" Тине Канделаки, которая причислила иранца Сердара Азмуна к игрокам национальной команды под руководством Станислава Черчесова.
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Армия и оружие
Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
Политика
Украина готовится к обмену трех групп людей с Россией
Подготовку ко второму обмену удерживаемыми лицами между Украиной и Россией находится в решающей стадии, заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко.
Футбол
Сборная Андорры впервые выиграла в отборочном матче на Евро
Сборная Андорра по футболу впервые в своей истории выиграла в отборочном матче на чемпионат Европы.
Футбол
УЕФА назвал гол Головина моментом дня в матчах отбора Евро-2020
Гол полузащитника сборной России Александра Головина в ворота Шотландии в 7-м туре квалификации чемпионата Европы – 2020 был признан УЕФА моментом дня по итогам матчей четверга.
Политика
МИД Латвии назвал неприемлемым празднование освобождения Риги в Москве
Латвия считает неприемлемым праздничный салют 13 октября в Москве в честь 75-летней годовщины освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков, заявили в МИД страны.
Футбол
Фернандес и Баринов пропускают тренировку перед матчем с киприотами
Футболисты сборной России Марио Фернандес и Дмитрий Баринов пропускают тренировку перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командой Кипра.
Шоу-бизнес
Родные Анастасии Заворотнюк поздравили ее с годовщиной венчания
Родные поздравили пару с памятной датой и опубликовали архивные снимки с торжества.
Хоккей
Появилось видео сейвов Бобровского без клюшки в матче с «Баффало»
Видео опубликовано в Twitter-аккаунте FOX Sports Florida & Sun. В овертайме россиянин несколько раз спас свою команду без клюшки.
Кино
Умер американский актер Роберт Форстер
В 1997 году номинировался на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Джеки Браун».
Шоу-бизнес
Олег Майами извинился перед Максимом Фадеевым за оскорбление
Певец Олег Майами принес официальные извинения своему бывшему продюсеру — Максиму Фадееву.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк опровергла новости о ее состоянии
Родственники актрисы Анастасии Заворотнюк опубликовали опровержение некоторых новостей о ее состоянии, а также обнародовали фото преследующих ее семью папарацци.
Теннис
Медведев победил Циципаса и вышел в финал турнира в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал турнира серии "Мастерс" в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 7,5 миллиона долларов.
Политика
Стивен Сигал ответил на вопрос о своей российской пенсии
Единоборства
Усик и Уизерспун прошли процедуру взвешивания
Сегодня состоялась официальная церемония взвешивания боксеров: Усик показал на весах 97,5 кг, а его соперник оказался значительно тяжелее — 109,8 кг.
Происшествия
Умер отдыхавший в «Артеке» российский школьник
По факту смерти 12-летнего мальчика из Петербурга, отдыхавшего в международном детском центре «Артек», возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).
Происшествия
Жители Саратова попытались устроить самосуд над убийцей девочки
Подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове задержали правоохранители.
Здоровье
Минздрав провел проверку в онкоцентре имени Блохина
Специалисты Министерства здравоохранения России обнаружили ряд нарушений в работе онкологического центра имени Блохина по итогам проведенной проверки.
Происшествия
Жительница Екатеринбурга пропала после продажи автомобиля
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по статье об убийстве после пропажи 27-летней горожанки, сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление СК по Свердловской области.
Наука
Правило пяти секунд: что на самом деле происходит с едой после падения на пол
Не стоит слепо доверять «правилу пяти секунд».
Общество
Власти Японии рекомендовали 9 млн человек эвакуироваться из-за тайфуна
В Японии около более 9 млн человек рекомендовано эвакуироваться из-за тайфуна «Хагибис», сообщает NHK.
Происшествия
Как Усэйн Болт стал участником массовой драки в ночном клубе Лондона
Легендарный спринтер Усэйн Болт стал участником массовой драки возле элитного ночного клуба в Лондоне, где он развлекался на вечеринке звезд самого популярного британского телевизионного шоу на данный момент - Love Island (аналог российского "Дом-2").
Музыка
Впервые за 30 лет группа «Кино» даст концерт
В Ледовом дворце Петербурга группа выступит 31 октября 2020 года, а в Москве – 21 ноября 2020 года на "ВТБ Арене".
Шоу-бизнес
Бывшая жена Кержакова стала участницей шоу «Холостяк»
Милана Тюльпанова, которая в апреле развелась с экс-футболистом сборной России Александром Кержаковым стала участницей седьмого сезона шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ.
Политика
В Турции прошли переговоры Володина и Чавушоглу
Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу в Стамбуле встретился с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.
Футбол
Норманн, которым интересуется «МЮ»: нет причин покидать «Ростов»
Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн, интерес к которому проявляют «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур» и «Севилья», заявил, что не намерен покидать Россию.
Происшествия
Адвокат сообщил об уголовном деле против экс-губернатора Дубровского
Утверждается, что ущерб по делу оценивается в 20 млрд руб. По словам Трунова, уголовное дело в отношении экс-губернатора принял к производству Следственный департамент МВД, так как Дубровский "уже не является спецсубъектом".