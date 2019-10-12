Футбол

Газета.RuГазета.RuКудряшов высказался о скандале с Канделаки

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Защитник сборной России Федор Кудрящов высказался о генеральном продюсере телеканала "Матч ТВ" Тине Канделаки, которая причислила иранца Сердара Азмуна к игрокам национальной команды под руководством Станислава Черчесова.
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