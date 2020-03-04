Шоу-бизнес
Газета.RuКудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"
Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее. Вероятно, таким образом она намекнула на наивность Бузовой.
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Лера Кудрявцева оскорблена назначением Ольги Бузовой на пост ведущей премии «МУЗ-ТВ»
StarHit.ruвчера в 12:11
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