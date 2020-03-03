Шоу-бизнес
Газета.RuКудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"
Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее. Вероятно, таким образом она намекнула на наивность Бузовой.
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Поклонники взбунтовались против Бузовой и требуют вернуть изгнанную с премии «Муз-ТВ» Кудрявцеву
Комсомольская правда10:25
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Матч приостановили, а конфликт удалось уладить после того, как фанатов пошли успокаивать игроки обеих команд. pic.twitter.com/v2pRQ3nU9U — SPORT24.ru (@sport24_ru) March 4, 2020 Главный арбитр матча остановил встречу.
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Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе
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