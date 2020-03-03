Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее. Вероятно, таким образом она намекнула на наивность Бузовой.

Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"

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