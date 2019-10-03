Культура
Газета.RuКудрявцева высказалась о поражении на ТЭФИ-2019 от Ивлеевой
Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на то, что Анастасия Ивлеева обошла ее на ТЭФИ сразу в двух номинациях – "Развлекательное ток-шоу прайм-тайма" и "Ведущий ток-шоу прайм-тайма".
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Политика
Соловьев в эфире своей передачи оскорбил украинского журналиста
Владимир Соловьев накануне в эфире авторской передачи на федеральном телеканале «Россия 1» резко ответил украинскому журналисту Дмитрию Гордону на его видеообращение.
Live24 03:49
Технологии
Дуров разослал инвесторам TON ключи от новой криптовалюты Gram
Команда Павла Дурова уже разослала им письмо, в котором описан процесс получения цифровых средств.
Телеканал 360° 02:15
Происшествия
В Москве возбудили дело из-за издевательств над школьником в туалете
Следственный комитет по результатам собственной проверки возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 116 УК РФ (побои).
РБК 05:15
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 04:58
Происшествия
МС-21 экстренно сел в Жуковском
Российский новейший самолет МС-21-300 совершил экстренную посадку в Жуковском после того, как на борту возникла неисправность в ходе испытательного полета.
BFM.ru 04:49
Армия и оружие
Эрдоган: Турция сама создаст зону безопасности на севере Сирии
Дума ТВ 01 октября в 10:39
Единоборства
Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилов Кокляевым.
Известия 05:24
Происшествия
В Бурятии из желудка девушки извлекли двухкилограммовый ком волос
Врачи в Бурятии достали из желудка 19-летней девушки ком волос весом в два килограмма. Пациентка чувствует себя хорошо.
Новый День вчера в 08:03
Происшествия
СК предъявил обвинение пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ 100
Следственный комитет РФ предъявил обвинение пилоту Денису Евдокимову по делу о катастрофе лайнера SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево.
News.ru вчера в 10:35
Происшествия
СМИ сообщают о задержании сына вице-президента МТС
Видео задержания публикует РЕН ТВ.
Говорит Москва 04:57
Общество
В Москве началось голосование о раздельном сборе мусора
Власти Москвы вне зависимости от голосования ранее анонсировали планы по переходу на раздельный сбор мусора твердых отходов в начале 2020 года.
РБК 03:28
Происшествия
В Москве женщина умерла после пластики груди
Московский Комсомолец вчера в 05:53
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Политика
Глава французской организации оценил привлекательность Крыма
Глава французской организации Cercle Renaissance Мишель де Ростолан, побывавший в Крыму со своей делегацией весной, отметил привлекательность региона России для туристов, передает РИА Новости.
Народные новости вчера в 21:53
Происшествия
Арестован заместитель гендиректора «Аэрофлота»
Заместитель генерального директора «Аэрофлота» Владимир Александров заключен под стражу по обвинению в хищении 250 миллионов рублей.
Lenta.ru вчера в 12:23
Происшествия
Трап врезался в самолет в аэропорту Челябинска
Самоходный трап врезался в Airbus A321 авиакомпании Nordwind, в результате был повреждена обшивка самолета, пострадавших нет.
Известия 04:03
Футбол
«Зенит» победил «Бенфику» в Лиге чемпионов
Российские футболисты «Зенита» обыграли дома португальскую команду «Бенфику» со счетом 3:1 в рамках состоявшегося второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
УтроNews 03:02
Культура
Умер известный чешский певец Карел Готт
Дни24 вчера в 05:11
Политика
Украина возобновила импорт электроэнергии из России
Стоит отметить, что председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус выступил с предложением о введении спецпошлин на поставки электроэнергии из России.
Газета.Ru вчера в 17:26
Авто
Среднемоторный Chevrolet Corvette получил крышу на электроприводе
Компания Chevrolet представила новую модификацию среднемоторного суперкара Corvette Stingray — с кузовом «родстер».
AutoNews 05:16
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
"Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.
Piter.tv вчера в 08:06
Экономика
Минфин определился с включением трех сборов в Налоговый кодекс
"Предполагается включить ряд платежей, имеющих квазиналоговый характер, в Налоговый кодекс - это утилизационный сбор, обязательные отчисления операторов сети связи общего пользования, курортный сбор", - отмечается в документе.
ТАСС вчера в 08:59
Энергетика
Глава Wintershall Dea удивлен решением суда ЕС по газопроводу OPAL
Генеральный директор компании Wintershall Dea Марио Мерен был удивлен решением суда ЕС по доступу "Газпрома" к трубопроводу Opal.
РИА Новости 02:22
Политика
Главы ДНР и ЛНР оценили подписание Зеленским «формулы Штайнмайера»
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о подписании «формулы Штайнмайера», определяющей особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов, а на постоянной основе после публикации отчета ОБСЕ об итогах выборов.
Аргументы и Факты вчера в 05:31
Происшествия
В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой
Бомбардировщик времен Второй мировой войны разбился в среду на территории аэропорта Брэдли в штате Коннектикут.
ТАСС вчера в 11:18
Экономика
За три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов
Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.
Вести.Ru вчера в 22:27
Общество
Суд в Петербурге потребовал заблокировать два ЛГБТ-паблика «ВКонтакте»
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга потребовал заблокировать группы «Российская ЛГБТ-сеть» и «Российское ЛГБТ сообщество» в соцсети «ВКонтакте».
Взгляд.ру вчера в 13:56
Политика
Путин пошутил о вмешательстве России в выборы США
Президент России Владимир Путин в шутку ответил на вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса о том, будет ли Москва вмешиваться в ход президентской кампании в США, которая состоится в 2020 году.
Известия вчера в 09:31