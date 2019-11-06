Футбол

Sports.ruSports.ruКуинси Промес: «Глушаков был великолепным лидером для нас»

Полузащитник «Аякса» Куинси Промес после матча Лиги чемпионов с «Челси» (4:4) тепло отозвался о бывшем партнере по «Спартаку» Денисе Глушакове, передает корреспондент Sports.ru Евгений Марков. «Глушаков был великолепным лидером для нас», – отметил Промес.
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с чего всё началось

Глушаков ответил Промесу, который назвал его бывшим лидером «Спартака»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков отреагировал на слова экс-партнёра по «Спартаку» Квинси Промеса. Ранее нидерландский вингер назвал 32-летнего хавбека лидером чемпионской команды красно-белых.
Чемпионат08:54

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Глушаков ответил Промесу, который назвал его бывшим лидером «Спартака»

Чемпионат08:54

Глушаков о словах Промеса: «Спасибо, брат. Люблю тебя, ты лучший❤️»

Sports.ru09:14

Глушаков отреагировал на лестные слова Промеса в свой адрес

Газета.Ru11:40

Глушаков поблагодарил Промеса, который назвал его лидером чемпионского «Спартака»

Sport24.ru09:46

Глушаков – Промесу: «Спасибо, брат. Люблю тебя. Ты лучший»

Бомбардир.ру09:50

Куинси Промес: Играть вместе с Глушаковым для меня было фантастикой

Советский спорт02:40

Промес: играть с Глушаковым в «Спартаке» было фантастикой для меня

RT на русском04:00
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Совфед придумал, как решить проблему нехватки врачей и учителей

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Российский патруль забросали камнями в Сирии

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Президент и Патриарх открыли выставку к 75-летию Победы

На выставке, организованной в рамках XVIII Церковно-общественной выставки-форума "Православная Русь - ко Дню народного единства", показаны 150 произведений живописи и скульптуры из более чем 40 музеев России и частных галерей с 1940-х годов до наших дней.
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Врачи-диетологи рассказали, кому противопоказана хурма

Как заявила изданию "Вечерняя Москва" диетолог и фитотерапевт Анжелика Дюваль, хурма противопоказана больным с камнеобразованием в почках, так как она обладает мочегонным эффектом.
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Кипр намерен лишить девять россиян «золотых» паспортов

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Жулин: В прыжках Загитовой появилась тяжесть, это опасная тенденция

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Азербайджан вручил послу России ноту протеста

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Первые пациенты получили кардиологические лекарства по новой программе

Пациенты столичных поликлиник начали бесплатно получать новые кардиологические лекарства, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Москва 24 вчера в 23:26
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Нападение на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ

Погибшие 15 боевиков, которые совершили нападение на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, были членами террористической организации "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ и ряде стран), еще пятеро взяты в плен.
Газета.Ru 02:50
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве главы центра «Э» Ингушетии

В Москве задержали подозреваемого в убийстве главы центра "Э" Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщает РЕН.
Газета.Ru 11:08
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Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования

Газета.Ru 04:16
Экономика

ФНС заявила о непрозрачности методики Doing Business

ФНС России продолжает настаивать на своих замечаниях к формированию рейтинга Doing Business.
Газета.Ru 05:28
Политика

Зеленский шокирован работой танкового завода в Харькове

Украинский президент Владимир Зеленский был шокирован тем, что за 10 лет работы Харьковский завод транспортного машиностроения имени Вячеслава Малышева выпустил лишь один танк.
Газета.Ru 11:59
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Кристину Асмус и Гарика Харламова хотят лишить родительских прав

Хейтеры Кристины и Гарика Харламова стали добиваться того, чтобы их лишили родительских прав.
Bimru.ru 04 ноября в 07:23
Политика

«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
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Маас прокомментировал решение Ирана начать обогащение урана в Фордо

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал неприемлемым решение Ирана начать обогащать уран на объекте в Фордо.
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На отдыхе в Турции пропал 25-летний гражданин России

В турецком курортном городке Сиде пропал 25-летний гражданин России – уроженец Сыктывкара, который в последнее время жил в Германии.
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Константин Богомолов трогательно поздравил Ксению Собчак с 38-летием

Известный режиссер Константин Богомолов опубликовал очень трогательные фото со своей женой Ксенией Собчак.
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Составлен рейтинг профессий, которые будут востребованы в будущем

HR-специалисты составили рейтинг профессий, спрос на которые может появиться или повыситься в ближайшие десять лет, сообщает Российская газета.
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МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах

В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru 00:33
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Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова

Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия вчера в 12:34
Авто

Изображения обновленного салона Lada 4x4 показали в Сети

Кроме всего прочего, в списке возможных изменений упоминались новые, более эргономичные сиденья, формованный потолок (как на современных моделях LADA) и задний диван с тремя подголовниками.
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Европейские банки планируют отказаться от Visa и MasterCard

Около 20 банков Европы совместно разрабатывают общеевропейскую платежную систему, призванную заменить Visa и MasterCard.
Газета.Ru вчера в 22:00
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Украинская националистка назвала условие победы Киева над Москвой

Националистка, участница войны в Донбассе Маруся Зверобой заявила, что Украина сможет победить Россию, только если действующий глава государства Владимир Зеленский будет сотрудничать со своим предшественником Петром Порошенко.
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Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК

Компания Rockstar Games выпустила версию игры Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров.
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Названы симптомы развития рака печени

Слишком быстрое насыщение в результате приема пищи может сигнализировать о развитии рака печени, рассказали специалисты центра Исследования рака Великобритании.
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Катрин Денев перенесла ишемический инсульт

Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
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В Кемерово неизвестный совершил нападение на адвоката

Неизвестный вечером в среду в Кемерово выстрелил в сопредседателя местной коллегии адвокатов, он госпитализирован, а стрелявший задержан, сообщает следственное управление СК РФ по региону и главк МВД.
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Росавиация может ограничить деятельность Azur Air

Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник грозненского «Ахмата». Чемпион России в составе «Спартака», участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Квинси Промес
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Нидерландский футболист, атакующий полузащитник и нападающий нидерландского клуба «Аякс» и сборной Нидерландов.
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