Бывший полузащитник московского «Спартака», а ныне футболист амстердамского «Аякса» Квинси Промес рассказал, что самостоятельно пишет комментарии на русском языке в «Инстаграме» российского клуба.

с чего всё началось

Полузащитник «Аякса» Куинси Промес после матча Лиги чемпионов с «Челси» (4:4) тепло отозвался о бывшем партнере по «Спартаку» Денисе Глушакове, передает корреспондент Sports.ru Евгений Марков. «Глушаков был великолепным лидером для нас», – отметил Промес.

Куинси Промес: «Глушаков был великолепным лидером для нас»

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