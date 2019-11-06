Футбол
Sports.ruКуинси Промес: «Глушаков был великолепным лидером для нас»
Полузащитник «Аякса» Куинси Промес после матча Лиги чемпионов с «Челси» (4:4) тепло отозвался о бывшем партнере по «Спартаку» Денисе Глушакове, передает корреспондент Sports.ru Евгений Марков. «Глушаков был великолепным лидером для нас», – отметил Промес.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Бывший полузащитник московского «Спартака», а ныне футболист амстердамского «Аякса» Квинси Промес рассказал, что самостоятельно пишет комментарии на русском языке в «Инстаграме» российского клуба.Чемпионатвчера в 18:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Квинси Промес: Играть вместе с Глушаковым для меня было фантастикой, он — большой лидер
Bookmaker-ratings.ru03:00
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 03:24, Вашингтон
Общество
МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах
В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru 00:33
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ
Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
Lenta.ru 02:50
Политика
Россия обеспечит условия работы для всех журналистов, заявил Лавров
Россия продолжит обеспечивать беспрепятственное осуществление профессиональной деятельности для всех без исключения журналистов, будет выступать за честный диалог под эгидой ОБСЕ, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
РИА Новости 02:37
Происшествия
В Чите задержали одного из сбежавших пациентов психбольницы
Полицейские задержали одного из сбежавших пациентов краевой психиатрической больницы в Чите, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
РИА Новости 02:07
Политика
Россия отказалась взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти
Москва не намерена взаимодействовать с Вашингтоном по вопросу сирийской нефти, это национальное достояние сирийского народа, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин.
Взгляд.ру 03:15
Здоровье
Диетологи рассказали, какой завтрак обеспечивает бодрость и сытость
РИА Новости вчера в 19:04
Политика
Три вице-премьера правительства Крыма ушли в отставку
Три заместителя председателя Совета министров РК покинули свои посты. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Российская газета 02:35
Политика
Экс-лидер ГДР заявил, что слишком долго доверял Горбачеву
Горбачев впоследствии говорил, что предоставил свободу всем социалистическим странами самим определять свою политику.
РИА Новости 03:06
Политика
Путин: Националисты и пещерные русофобы объявили войну русскому языку
Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность войной, которую объявили в некоторых странах русскому языку.
РЕН ТВ вчера в 08:30
Авто
Названы цены на обновленный кроссовер Honda CR-V
Honda CR-V2020 модельного года обойдется американцам по цене от 26 145 долларов, что в переводе на российскую валюту составляет около 1,66 миллионов рублей.
32CARS.ru 02:22
Культура
Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»
РИА Новости 00:53
Недвижимость
ПИК может построить ЖК в бизнес-парке «Кожевники»
Бизнес-парк «Кожевники» состоит из примерно 20 малоэтажных зданий, которые арендуют компании малого и среднего бизнеса, на территории есть хостел и концертный зал.
РБК 02:24
Общество
Активисты обвинили компьютерные игры в расстреле солдат в Забайкалье
VSE42.RU вчера в 23:46
Футбол
«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в Лиге чемпионов
Невские Новости вчера в 14:54
Кино
Появился новый трейлер фильма «Плохие парни навсегда»
Кинокомпания Sony Pictures Entertainment опубликовала новый трейлер фильма «Плохие парни 3» режиссёров Адиля Эль Арби и Билала Фалла.
News.ru вчера в 11:00
Шоу-бизнес
Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот
Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
Bimru.ru вчера в 06:06
Общество
В Госдуме предложили в сто раз увеличить штрафы для иностранных СМИ
Штраф для иностранных СМИ за нарушения избирательного законодательства могут вырасти более чем в 100 раз.
Piter.tv 02:42
Здоровье
Александр Мясников вспомнил, как медики издевались над его матерью
Специалист признался, что, к сожалению, подобные случаи не редкость. Более того, в свое время врачи издевались и над матерью Мясникова.
Bimru.ru 00:03
Общество
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Шоу-бизнес
Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным
Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия вчера в 07:41
Экономика
Налоговая просит признать банкротом крупный завод в Петербурге
В последний день октября текущего года налоговая обратилась в суд с заявлением о признании ВЗАС «о признании должника банкротом».
REGNUM 03:17
Футбол
«Челси» и «Аякс» забили 8 голов в одном матче
Свободная Пресса вчера в 17:09
Общество
Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами учителей в России
В среднем российские учителя получают 40 тыс. руб. в месяц, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отчет Росстата по итогам января—сентября 2019 года.
Коммерсантъ 02:21
Футбол
Мелкадзе: хотел развеять миф, что не умею забивать голы
Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе, выступающий за «Тамбов» на правах аренды, высказался о своём выступлении в текущем сезоне.
Чемпионат 03:00
Наука
Найдена связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями
Международная группа учёных провела исследование и заявила, что суеверия и вера в существование злых духов более распространены в обществах, в которых выше вероятность подхватить инфекционное заболевание.
Ferra 03 ноября в 06:12
Общество
Госдума одобрила запрет на продажу смартфонов без российского ПО
Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, который обязывает с июля следующего года предустанавливать российское программное обеспечение (ПО) на отдельные виды устройств.
ТВ Центр вчера в 07:42
Кино
Фильм Андрея Тарковского «Солярис» выйдет в повторный прокат
В декабре 2019 года киноконцерн «Мосфильм» совместно с синематикой «Искусство кино» выпускает в повторный российский прокат фильм Андрея Тарковского «Солярис».
Собака.ru вчера в 05:46