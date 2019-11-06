Футбол

Sports.ruSports.ruКуинси Промес: «Глушаков был великолепным лидером для нас»

Полузащитник «Аякса» Куинси Промес после матча Лиги чемпионов с «Челси» (4:4) тепло отозвался о бывшем партнере по «Спартаку» Денисе Глушакове, передает корреспондент Sports.ru Евгений Марков. «Глушаков был великолепным лидером для нас», – отметил Промес.
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Промес: Глушаков сливал Карреру? Понятия не имею, как это могло произойти

Бывший игрок московского «Спартака» Квинси Промес рассказал о своём отношении к Денису Глушакову, с которым в сезоне-2016/17 стал чемпионом Российской Премьер-Лиги.
Чемпионатвчера в 19:11

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Промес: Глушаков сливал Карреру? Понятия не имею, как это могло произойти

Чемпионатвчера в 19:11

Куинси Промес: «Глушаков был великолепным лидером для нас»

Sports.ruвчера в 18:55

Полузащитник «Спартака» Бакаев высказался о Шюррле

Газета.Ru01:35

Промес: играть с Глушаковым в «Спартаке» было фантастикой для меня

RT на русском04:00
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 04:54, Ашберн
Происшествия

Отец рядового Шамсутдинова считает что его сына «довели» до бойни

Газета.Ru 03:51
Политика

Медведев уволил замглавы Минприроды, курировавшего мусорную реформу

Премьер Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы Министерства природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 04:14
Политика

МИД РФ не поддерживает лишение Deutsche Welle аккредитации

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России посчитала сообщения DW нарушением законов России.
Коммерсантъ 03:19
Происшествия

Названо имя подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии

Следствие установило личность подозреваемого в убийстве главы центра "Э" МВД Ингушетии и его брата, Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 03:44
Происшествия

В деле полковника ФСБ Черкалина фигурирует женщина

В предполагаемой группировке мошенников, возглавляемой начальником банковского отдела управления "К" ФСБ России Кирилла Черкалина, состояла женщина - гендиректор ООО "Бор-реконструкция" Елена Глазкова.
Газета.Ru 02:38
Армия и оружие

Российские военные отработали оборону военной базы в Таджикистане

RT на русском 04:41
Армия и оружие

Российско-турецкий патруль закидали камнями на севере Сирии

Совместный российско-турецкий патруль в Сирии забросали камнями. Инцидент произошел в районе деревень местности Кобани (Айн-эль-Араб).
Газета.Ru 00:44
Экономика

ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к системе быстрых платежей

Центральный банк России назначил штраф Сбербанку за неподключение к системе быстрых платежей (СБП), заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время выступления в Совете Федерации.
Известия 04:31
Политика

Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Происшествия

В Нижнем Тагиле должник облил пристава бензином

Интерфакс 04:41
Политика

Лидеры Казахстана и России встретятся в Омске

Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин 7 ноября встретятся в Омске.
Sng.fm вчера в 08:35
Политика

Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру

Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
РИА Новости вчера в 10:54
Происшествия

В Адыгее задержали подозреваемого в убийстве 16-летней школьницы

РИА Новости вчера в 04:10
Политика

Путин предложил российским ученым заменить «Википедию»

Популярный онлайн-справочник "Википедия" может быть заменен электронным изданием Большой российской энциклопедии.
Российская газета вчера в 12:15
Хоккей

Экс-тренера СКА назначат советником в «Далласе»

Бывший наставник СКА и «Сочи» получит работу в системе «Даллас Старз», утверждает североамериканский журналист Шон Шапиро.
Спорт день за днем 03:22
Политика

Экс-лидер ГДР рассказал о реакции Москвы на падение Берлинской стены

Реакция советского руководства на падение Берлинской стены была неоднозначной и "поначалу сбивала с толку", в течение нескольких часов утром 10 ноября 1989 года Москва поменяла свою оценку случившегося, рассказал в интервью РИА Новости бывший восточногерманский лидер, генеральный секретарь Социалистической единой партии Германии и председатель Госсовета Эгон Кренц.
РИА Новости 02:45
Авто

В Сети появились изображения салона обновлённой Lada 4x4

В социальных сетях появились первые фотографии салона будущего российского внедорожника.
Car.ru вчера в 02:29
Политика

В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна

Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru вчера в 07:53
Авто

Skoda на снимках показала салон новой Octavia

Компания Skoda выпустила два дизайнерских эскиза, которые дают первое представление о новой концепции интерьера предстоящей Octavia.
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Общество

Путин призвал повышать качество преподавания в школах

"Важно, чтобы качество преподавания в школах неуклонно повышалось", - заявил Путин, отметив, что школе также важны творческая и отвечающая духу времени работа учителей.
Московский Комсомолец 04:50
Общество

Названы российские регионы с самыми аварийными дорогами

Lenta.ru вчера в 18:05
Экономика

«Собеседник»: за крупнейшими МФО в России стоят экс-супруга Путина, дети олигархов и госменеджеры

За крупнейшей микрофинансовой организацией страны стоит также бывшая супруга президента России Людмила Путина (она же Очеретная и Шкребнева).
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Армия и оружие

Шойгу заявил о корректировке планов по ВТС с Индией

Планы военного и военно-технического сотрудничества России и Индии выполняются успешно, но требуют корректировки, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду на переговорах с коллегой Раджнатхом Сингхом.
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«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска к Газпрому

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о содержании нового иска компании к российскому Газпрому.
Вечерняя Москва 04 ноября в 16:19
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Волкер рассказал о жалобе Трампа на попытку Украины вмешаться в выборы

Экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер сообщил, что Дональд Трамп подозревал Украину в попытке вмешательства в выборы президента США в 2016 году.
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Культура

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Виталий Жигалин

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В Чите задержали одного из сбежавших пациентов психбольницы

Полицейские задержали одного из сбежавших пациентов краевой психиатрической больницы в Чите, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
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Технологии

Составлен рейтинг профессий, которые будут востребованы в будущем

HR-специалисты составили рейтинг профессий, спрос на которые может появиться или повыситься в ближайшие десять лет, сообщает Российская газета.
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РСПП поддержал поправки в законопроект о значимых интернет-ресурсах

Правительство поддержало законопроект об ограничении иностранной доли в значимых информационных ресурсах, но предложило установить ограничение для голосующих акций на уровне 50% минус 1 акция.
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Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»

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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник грозненского «Ахмата». Чемпион России в составе «Спартака», участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Квинси Промес
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, атакующий полузащитник и нападающий нидерландского клуба «Аякс» и сборной Нидерландов.
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