Футбол
Sports.ruКуинси Промес: «Глушаков был великолепным лидером для нас»
Полузащитник «Аякса» Куинси Промес после матча Лиги чемпионов с «Челси» (4:4) тепло отозвался о бывшем партнере по «Спартаку» Денисе Глушакове, передает корреспондент Sports.ru Евгений Марков. «Глушаков был великолепным лидером для нас», – отметил Промес.
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с чего всё началось
Бывший игрок московского «Спартака» Квинси Промес рассказал о своём отношении к Денису Глушакову, с которым в сезоне-2016/17 стал чемпионом Российской Премьер-Лиги.Чемпионатвчера в 19:11
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 06:25, Вашингтон
Армия и оружие
NYT сообщила о схожем характере ранений у бойцов в Ливии и в Донбассе
Ливийские врачи обнаружили у некоторых участников многолетнего вооруженного конфликта в стране ранения, схожие с теми, которые встречались у солдат в Донбассе.
РБК вчера в 15:28
Происшествия
Генерал Дрыманов: передавал Никандрову коньяк, а не деньги
Обвиняемый в получении взятки экс-руководитель столичного главка СКР Александр Дрыманов заявил в суде, что по просьбе своего заместителя Дениса Никандрова передавал ему в мешке бутылку коньяка, а не деньги.
Первое антикоррупционное СМИ вчера в 06:59
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с участием УАЗа «Почты России» в Твери
Пассажирский микроавтобус и УАЗ «Почты России» столкнулись в Твери, пострадали семь человек, сообщает в среду, 6 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального МЧС.
Известия 06:18
Политика
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Экономика
ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к системе быстрых платежей
Центральный банк России назначил штраф Сбербанку за неподключение к системе быстрых платежей (СБП), заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время выступления в Совете Федерации.
Известия 04:31
Происшествия
СК объявил в международный розыск топ-менеджера ОДК Коршунова
Следственный комитет России объявил в международный розыск и попросил Басманный суд заочно арестовать задержанного в Италии топ-менеджера «Объединённой двигателестроительной корпорации» (ОДК) Александра Коршунова.
RT на русском 04:57
Музыка
Maruv высказалась о скандале вокруг премии «MTV Россия»
Моя Москва.онлайн 05:18
Игры
Создатели Star Wars Jedi: Fallen Order не дадут игрокам расчленять противников-людей
Другими словами, в Jedi: Fallen Order это может случиться во время сюжетного поворота, но игроки не смогут отрубать головы всем подряд.
3DNews 01:24
Политика
Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова
Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия вчера в 12:34
Футбол
Футболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины
RT на русском 03:33
Культура
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Виталий Жигалин
Виталий Жигалин снимался в телесериалах "Улицы разбитых фонарей", "Морские дьяволы", "Ментовские войны", "Тайны следствия".
РИА Новости 04:04
Происшествия
Саратовские подростки расплачивались за провинности убийствами прохожих
РИА «Новости» опубликовало материал о таинственной банде сельских подростков, которая 50 лет назад целый год держала в страхе жителей Саратовской области.
Регион 64 03:05
Происшествия
В Нижнем Тагиле должник облил пристава бензином
Интерфакс 04:41
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская вывалила свои прелести на всеобщее обозрение
На первый план "выходит" грудь Самбурской.
Paparazzi.ru вчера в 06:10
Общество
Кремль обвинил авторов фильмов о терактах в России в искажении фактов
В некоторых фильмах о захвате заложников террористами искажаются факты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:07
Политика
Индия попросила ускорить поставки С-400
Взгляд.ру 06:14
Футбол
Мелкадзе рассказал о своей реакции на критику
Нападющий "Тамбова" Геогрий Мелкадзе, чьи права в настоящее время принадлежат московскому "Спартаку", рассказал о своей реакции на критику, связанную с его продолжительной серии без забитых мячей.
Газета.Ru 03:40
Происшествия
После унижения второклассницы в школе Новосибирска запретили чаепития
"Буду еще с мамами разговаривать и работать", — пообещала Пермякова, добавив, что ребенка отстранять от общего мероприятия не имели права, но если это подтвердится, то это "вопиющий случай".
Вести.Ru 06:11
Политика
Прошение о помиловании норвежца Берга пока рассматривают — Песков
Ходатайство о помиловании норвежского подданного Фруде Берга, осужденного за шпионаж против РФ, рассматривается в установленном порядке.
REGNUM 05:52
Происшествия
Названо имя подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Следствие установило личность подозреваемого в убийстве главы центра "Э" МВД Ингушетии и его брата, Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 03:44
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
Автоновости дня вчера в 03:55
Технологии
Любой современный гаджет выпущен уже со шпионской функцией
Как пишут «Известия» со ссылкой на специалистов отдела развития платформы, в каждом устройстве есть секретная зона, которая никак не связана с операционной системой, и через нее можно следить за любым устройством, базирующимся на процессорах с ARM ядром.
Astera 04:53
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала, как сын поздравил ее с днем рождения
На своей странице в Instagram знаменитость показала, как двухлетний сын Платон поздравил ее с днем рождения.
RuNews24.ru 05:46
Общество
Сбербанк подсчитал средний размер чаевых россиян в ресторанах и кафе
В среднем посетители кафе и ресторанов всех ценовых сегментов в период с марта по сентябрь 2019 года оставляли чаевые на сумму в размере 7,5% от счета.
РБК 04:38
Происшествия
СК опубликовал запись нападения на детсад в Нарьян-Маре
Следственный комитет РФ опубликовал в интернете записи с камер наблюдения в детском саду Нарьян-Мара, а также видео следственных действий с обвиняемым в убийстве шестилетнего ребенка.
Российская газета вчера в 03:53
Общество
В России могут запретить продавать смартфоны без российского софта
Новый законопроект, обязывающий ритейлеров предустанавливать российское программное обеспечение (ПО), может заработать уже в июле 2020 г. В таком случае, если на реализованном компьютере, смартфоне или умном телевизоре не окажется ПО российской разработки, продавцу может грозить штраф.
ТВК вчера в 07:46
Спорт
Зеппельт: Россия не ответила на 8 вопросов ВАДА
«Согласно источникам, близким к ВАДА, Россия ответила только на 23 из 31 вопроса ВАДА о предполагаемых несоответствиях в данных Московской лаборатории и не предоставила всех требуемых устройств/данных, а также аналитических данных по ЭПО», — написал Зеппельт в своём «твиттере».
Чемпионат 00:27