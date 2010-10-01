Футбол

Sports.ruSports.ruКуинси Промес: «Глушаков был великолепным лидером для нас»

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Полузащитник «Аякса» Куинси Промес после матча Лиги чемпионов с «Челси» (4:4) тепло отозвался о бывшем партнере по «Спартаку» Денисе Глушакове, передает корреспондент Sports.ru Евгений Марков. «Глушаков был великолепным лидером для нас», – отметил Промес.
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Куинси Промес: «Глушаков был великолепным лидером для нас»

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