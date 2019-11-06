Футбол

РИА НовостиРИА НовостиКуинси Промес признался в любви к «Спартаку»

Бывший футболист "Спартака" Куинси Промес оставил трогательный комментарий под постом "красно-белых" в аккаунте Instagram. Пресс-служба столичного клуба опубликовала пост, посвященный сотому матчу на домашней арене.
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с чего всё началось

Промес: мои мысли всегда со «Спартаком». Я знаю о команде всё!

Бывший полузащитник московского «Спартака», а ныне футболист амстердамского «Аякса» Квинси Промес рассказал, что самостоятельно пишет комментарии на русском языке в «Инстаграме» российского клуба.
Чемпионатвчера в 18:31

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Промес: мои мысли всегда со «Спартаком». Я знаю о команде всё!

Чемпионатвчера в 18:31

Куинси Промес: «Глушаков был великолепным лидером для нас»

Sports.ruвчера в 18:55

Промес: «Мои мысли со „Спартаком“, я навсегда останусь частью этой большой семьи»

Sport24.ruвчера в 20:15

Промес: мои мысли всегда со «Спартаком»

Газета.Ru00:00

Куинси Промес признался в любви к «Спартаку»

РИА Новости01:11
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 01:56, Ашберн
Кино

Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон

Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
Piter.tv вчера в 10:42
Финансы

Доля плохих долгов россиян в банках достигла минимума за шесть лет

Уровень просрочки опустился ниже 5% впервые с апреля 2013 года и оказался минимальным с марта того же года, хотя с тех пор кредитный портфель увеличился в 2,2 раза, до 16,9 трлн руб. К плохим долгам Банк России относит ссуды, по которым клиенты не совершали платежей по графику более 90 дней.
РБК вчера в 22:00
Происшествия

Boeing сел в Шереметьево из-за технических проблем с двигателем

РБК 00:38
Армия и оружие

NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию

За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Газета.Ru вчера в 18:46
Футбол

«Зенит» дома проиграл «Лейпцигу» в Лиге чемпионов

Советский спорт вчера в 14:52
Общество

Более 75% россиян не откладывают деньги на пенсию

Большинство (75,5%) россиян из крупных городов не откладывают деньги на пенсию, следует из опроса Райффайзенбанка, результаты которого приводит РБК.
Коммерсантъ 01:13
Политика

Власти США заявили о планах России вмешаться в американские выборы

Россия, Китай и Иран собираются вмешиваться в американские выборы, заявили Пентагон, минюст и министерство внутренней безопасности США.
Взгляд.ру вчера в 18:58
Гаджеты

Xiaomi представила свои первые умные часы Mi Watch

Сегодня состоялось мероприятие Xiaomi, на котором представлен новый телевизор компании и флагманский Xiaomi Mi CC9 Pro.
The GEEK вчера в 03:38
Футбол

«Аякс» вдевятером упустил победу над «Челси» в матче Лиги чемпионов

RT на русском вчера в 17:02
Общество

МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах

Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
РБК вчера в 16:00
Хоккей

«Нью-Джерси» обыграл «Виннипег», Гусев реализовал буллит

Sport24.ru вчера в 22:55
Армия и оружие

Зеленский хочет сформировать военную полицию Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отдал поручение главе Минобороны, чтобы ведомство в своей деятельности опиралось на стандарты НАТО.
NewInform вчера в 16:10
Политика

Комплексу на Байконуре до конца года присвоят имя Назарбаева

Протокол о переименовании строящегося комплекса на Байконуре в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева может быть подписан до конца года, сообщил в среду РИА Новости заместитель министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Марат Нургужин.
РИА Новости 01:31
Политика

Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру

Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
РИА Новости вчера в 10:54
Происшествия

Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре

Следственный комитет опубликовал видео нападения на детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик.
ТАСС вчера в 03:30
Энергетика

«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска к Газпрому

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о содержании нового иска компании к российскому Газпрому.
Вечерняя Москва 04 ноября в 16:19
Армия и оружие

Трамп одобрил расширенную военную миссию США по защите нефти в Сирии

Президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.
Известия вчера в 22:57
Футбол

Сычев рассказал, как Смородская мешала работать Коусейру

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Сычев рассказал, как экс-президент клуба Ольга Смородская прервала тренерскую установку Жозе Коусейру.
Матч ТВ вчера в 12:04
Происшествия

При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков

"В результате операции силовых структур 15 членов вооруженной преступной группы, находящиеся в окружении, были уничтожены, пять из них задержаны", — сказали в пресс-службе ГКНБ.
РИА Новости 00:23
Гаджеты

Смартфоны Honor и Huawei скоро получат обновление EMUI 10

Anonsens вчера в 05:37
Футбол

Стюард матча «Крылья Советов» и «Рубина» скончался на стадионе

Стюард, обслуживавший матч 15-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Рубином», скончался прямо на стадионе.
Спорт день за днем вчера в 02:23
Космос

Тайна спутников Сатурна. Ученые готовят миссию к мирам с океанами

РИА Новости 04 ноября в 00:00
Игры

Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК

Известия 00:44
Здоровье

Роспотребнадзор сообщил, сколько россиян сделали прививку от гриппа

Прививки против гриппа в России сделали 52,1 миллиона человек, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
РИА Новости вчера в 22:44
Шоу-бизнес

Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным

Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия вчера в 07:41
Экономика

СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами

Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 01:01
Политика

Трамп в письме к Зеленскому в мае обещал «непоколебимую поддержку»

Президент США Дональд Трамп в мае направил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому письмо, в котором поздравил его с избранием и заверил его в своей «непоколебимой поддержке».
Московский Комсомолец 00:55
Политика

Путин предложил российским ученым заменить «Википедию»

Популярный онлайн-справочник "Википедия" может быть заменен электронным изданием Большой российской энциклопедии.
Российская газета вчера в 12:15
Общество

В Приморье начали грузить на суда последних белух из «китовой тюрьмы»

Российская газета 04 ноября в 21:38
Происшествия

Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

Газета.Ru вчера в 03:48
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Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, атакующий полузащитник и нападающий нидерландского клуба «Аякс» и сборной Нидерландов.
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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