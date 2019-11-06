Бывший полузащитник московского «Спартака», а ныне футболист амстердамского «Аякса» Квинси Промес рассказал, что самостоятельно пишет комментарии на русском языке в «Инстаграме» российского клуба.

с чего всё началось

Бывший футболист "Спартака" Куинси Промес оставил трогательный комментарий под постом "красно-белых" в аккаунте Instagram. Пресс-служба столичного клуба опубликовала пост, посвященный сотому матчу на домашней арене.

Куинси Промес признался в любви к «Спартаку»

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