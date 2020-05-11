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Kursk.comKursk.comКуйвашев анонсировал смягчение карантина в Свердловской области

Действующий в Свердловской области режим самоизоляции может быть смягчен уже после 18 мая. Такое заявление сделал губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.
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Евгений Куйвашев
Дальше в зависимости от эпидемиологической обстановки мы можем ставить вопрос о снятии ограничений, о постепенном возвращении к привычной жизни. Какие предприятия смогут начать работать и при каких условиях, я скажу по итогам недели.
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