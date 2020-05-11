Дальше в зависимости от эпидемиологической обстановки мы можем ставить вопрос о снятии ограничений, о постепенном возвращении к привычной жизни. Какие предприятия смогут начать работать и при каких условиях, я скажу по итогам недели.

Губернатор уточнил, что ближе к концу нынешней недели скажет, каким организациям разрешат работать в регионе. Как сообщало ИА REGNUM, ранее режим «самоизоляции» продлили в Свердловской области до 18 мая 2020 года.

Кино У «Американской истории ужасов» появится спин-офф Хоррор-антология канала FX «Американская история ужасов» в ближайшее время обзаведется дочерним шоу — разработкой спин-оффа занимается соавтор и продюсер оригинала Райан Мерфи.

Технологии Boeing произвела выкатку первого истребителя F/A-18 Block III Super Hornet Two of these test jets will head to the @USNavy, where they’ll help pilots familiarize themselves with the updated jets and be used in carrier flight tests. pic.twitter.com/ojmn7Uy4Z0 — Boeing Defense (@BoeingDefense) May 8, 2020 F/A-18 Block III Super Hornet / ©thedrive Другое важное улучшение — новый датчик IRST, повышающий ситуационную осведомленность пилота.

Здоровье В США у трех больных коронавирусом детей обнаружили новые симптомы Острое воспаление гланд обнаружено у трех несовершеннолетних пациентов, госпитализированных в штате Коннектикут с подозрением на коронавирус, заявил губернатор штата Нед Ламонт, 11 мая на пресс-конференции, которая транслировалась на его странице в Twitter.

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Происшествия В Бурятии пассажир «Паджеро» погиб после столкновения машины с деревом 34-летний пассажир автомобиля «Митсубиши Паджеро» погиб в ДТП, которое произошло вчера днем, 11 мая, в Кабанском районе Бурятии.

Технологии Пользователи Windows 7 всё ещё могут бесплатно перейти на Windows 10 Сетевые источники сообщают, что в настоящее время пользователи Windows 7 всё ещё могут обновить бесплатно программную платформу до Windows 10, несмотря на то, что официально это предложение стало неактуальным несколько лет назад. 33

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