Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Свердловской области анонсировали смягчение карантина

Губернатор уточнил, что ближе к концу нынешней недели скажет, каким организациям разрешат работать в регионе. Как сообщало ИА REGNUM, ранее режим «самоизоляции» продлили в Свердловской области до 18 мая 2020 года.
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Евгений Куйвашев
Дальше в зависимости от эпидемиологической обстановки мы можем ставить вопрос о снятии ограничений, о постепенном возвращении к привычной жизни. Какие предприятия смогут начать работать и при каких условиях, я скажу по итогам недели.
— Евгений Куйвашев, российский политикУральский меридиан 10:50

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