Коронавирус
REGNUMВ Свердловской области анонсировали смягчение карантина
Губернатор уточнил, что ближе к концу нынешней недели скажет, каким организациям разрешат работать в регионе. Как сообщало ИА REGNUM, ранее режим «самоизоляции» продлили в Свердловской области до 18 мая 2020 года.
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Дальше в зависимости от эпидемиологической обстановки мы можем ставить вопрос о снятии ограничений, о постепенном возвращении к привычной жизни. Какие предприятия смогут начать работать и при каких условиях, я скажу по итогам недели.
— Евгений Куйвашев, российский политикУральский меридиан 10:50
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«Масочный режим будет сохранен в любом случае»: Евгений Куйвашев — об ограничительных мерах
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«Эта неделя будет решающей»: Евгений Куйвашев сообщил, когда в Свердловской области отменят режим самоизоляции
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