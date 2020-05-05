Коронавирус

Московский Комсомолец ЕкатеринбургМосковский Комсомолец ЕкатеринбургКуйвашев дал понять, что самоизоляция после 11 мая сохранится

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о том, когда будет приниматься решение о снятии режима самоизоляции в Свердловской области. Отвечая на вопросы читателей своего инстаграма, глава региона заявил, что решение будет приниматься после майских праздников.
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Куйвашев дал понять, что самоизоляция после 11 мая сохранится

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Рошаль назвал оптимизацию здравоохранения неэффективной в условиях ЧС

Оптимизация здравоохранения в РФ неэффективна в условиях чрезвычайных ситуаций, считает сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта доктор Леонид Рошаль.
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Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

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В США число заразившихся коронавирусом превысило 1,2 млн человек

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Евгений Владимирович Куйвашев
Российский политик
Российский государственный деятель. Губернатор Свердловской области с 29 мая 2012. Ранее - Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, глава администрации Тюмени и Тобольска.
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