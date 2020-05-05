Коронавирус
Московский Комсомолец ЕкатеринбургКуйвашев дал понять, что самоизоляция после 11 мая сохранится
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о том, когда будет приниматься решение о снятии режима самоизоляции в Свердловской области. Отвечая на вопросы читателей своего инстаграма, глава региона заявил, что решение будет приниматься после майских праздников.
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Куйвашев дал понять, что самоизоляция после 11 мая сохранится
Московский Комсомолец Екатеринбургвчера в 11:37
Куйвашев рассказал, когда власти обсудят смягчение режима самоизоляции
Европейско-Азиатские новостивчера в 10:57
Всё решится после майских выходных: ограничения в Свердловской области будут снимать поэтапно
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Куйвашев: После майских праздников режим самоизоляции в Свердловской области будет продлён
АН Между строквчера в 10:33
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В США число заразившихся коронавирусом превысило 1,2 млн человек
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