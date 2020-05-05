Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о том, когда будет приниматься решение о снятии режима самоизоляции в Свердловской области. Отвечая на вопросы читателей своего инстаграма, глава региона заявил, что решение будет приниматься после майских праздников.

Куйвашев дал понять, что самоизоляция после 11 мая сохранится

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