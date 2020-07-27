Коронавирус
Уральский меридианКуйвашев объяснил запрет на групповые занятия в фитнес-клубах
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram объяснил, почему в фитнес-центрах нет групповых занятий. Напомним, в регионе разрешены только индивидуальные тренировки.
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Куйвашев объяснил, почему карантин на Среднем Урале отменяют медленнее чем в Москве
Европейско-Азиатские новости09:41
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 09:51, Ашберн
Футбол
«Зенит» объявил о переходе футболиста «Ливерпуля» Ловрена
Петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о переходе в команду защитника английского «Ливерпуля» Деяна Ловрена.
RT на русском 08:16
Общество
Кравцов объявил о введении доплаты классным руководителям с 1 сентября
«С 1 сентября в соответствии с поручением президента Российской Федерации будут выплаты дополнительные классным руководителям — по 5 тыс. руб.», — заявил Кравцов.
РБК 07:52
Происшествия
Публицист Понасенков отверг обвинения в травле историка Соколова
Ранее Соколов заявил, что он и Ещенко подвергались травле со стороны главного научного оппонента историка, публициста Понасенкова.
REGNUM 08:58
Экономика
Минфин предложил увеличить минимальную розничную цену на шампанское
Минфин России предложил повысить минимальную цену на игристое вино в стране — с 1 января 2021 года она может вырасти на три процента, до 169 рублей за бутылку объемом 0,75 литра, проект соответствующего приказа ведомства опубликован на портале regulaton.gov.ru.
РИА Новости 09:02
Здоровье
Правительство Великобритании запустило программу по борьбе с ожирением
Власти Великобритании заявили о запуске новой кампании по борьбе с ожирением, которая, как полагают чиновники, уменьшит шансы жителей страны заразиться новым COVID-19 и, таким образом, сократит нагрузку на Национальную службу здравоохранения Соединенного Королевства (NHS).
UfacityNews.ru 08:05
Армия и оружие
Иран отбуксировал модель американского авианосца в Ормузский пролив
Иран отбуксировал недавно построенную модель американского авианосца типа Нимиц из порта Бендер-Аббас в Ормузский пролив, сообщило АР со ссылкой на спутниковые снимки компании Maxar Technologies.
Интерфакс 03:20
Политика
FT: Россия больше не является сильнейшим соперником США
За три последних года Россия потеряла статус главного соперника США, теперь эту роль выполняет Китай.
Газета.Ru 07:09
Общество
Во Вьетнаме зарегистрировали более заразный тип коронавируса
Власти Вьетнама объявили о закрытии города Дананг для туристов в связи со вспышкой там нового типа коронавируса SARS-CoV-2, который обладает более высокой заразностью.
Известия 08:54
Политика
МИД направил ноты посольствам США, Британии и Канады из-за флагов ЛГБТ
Посольство США в конце июня вывесило на своем здании в Москве флаг ЛГБТ и написало в Facebook, что "чествует флаг гордости ЛГБТИ".
РИА Новости 08:23
Происшествия
Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину
Мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении супруги в Петербурге, признал вину, следует из распространенного видео СК РФ.
РИА Новости 08:28
Общество
У чемпиона мира по биатлону Шипулина нашли коронавирус
Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.
Известия 04:14
Общество
Интерес к россиян «золотым паспортам» резко вырос на фоне пандемии
На фоне ограничений на выезд, ввееденных из-за пандемии, россияне стали чаще интересоваться программами, позволяющими получить вид на жительство за границей.
РБК 09:44
Общество
Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах
Врачи, учителя, продавцы, охранники и водители могут зарабатывать в Москве на 40-50% больше, чем в регионах, показало июльское исследование сервиса "Работа.ру".
РИА Новости вчера в 20:11
Общество
Роспотребнадзор не нашел коронавируса на пляжах Кубани
Роспотребнадзор 27 июля сообщил, что на курортах Краснодарского края вспышки коронавируса не фиксируются.
Блокнот Краснодар 09:06
Армия и оружие
Израильская армия обстреляла ливанское поселение, сообщили СМИ
Армия Израиля открыла огонь по поселению Кафершуба в южном Ливане после инцидента в пограничной зоне, передает ливанский телеканал "Аль-Маядин".
РИА Новости 09:09
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве
Другие предотвращенные теракты Ранее в ФСБ сообщили, что силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском кране задержали 22 участников ячейки запрещенной террористической организации "Исламское движение Узбекистана" *.
РИА Новости 08:47
Финансы
Курс евро впервые с апреля поднялся выше 84 рублей
Курс евро достигнул 84,05 рубля, обновив максимум против российской валюты с 22 апреля.
РИА Новости 08:58
Кино
Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино
Полный ТОП-11 от Тарантино представлен ниже: 1.
Киноафиша России 08:53
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР заявления Киева о нарушении перемирия назвали провокацией
В Донецке назвали провокацией сообщения Киева о нарушении перемирия, говорится в заявлении представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Интерфакс 07:51
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
Гаджеты
Xiaomi запатентовала первый смартфон с отсеком для наушников
Верхняя панель нового гаджета Xiaomi оснащена специальными отсеками, в которых размещаются беспроводные наушники.
Реальное время 09:41
Происшествия
Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь
В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском вчера в 09:00
Политика
В Кремле оценили ситуацию в Хабаровском крае
Ситуация в Хабаровском крае за неделю работы врио губернатора Михаила Дегтярёва «успокаивается», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:49
Общество
Советник Трампа по нацбезопасности заразился коронавирусом
Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен заразился коронавирусом.
Lenta.ru 09:06
Технологии
Huawei снижает планируемые доходы в Индии вдвое и сокращает персонал
Будет сокращено 60-70% индийского персонала Huawei, за исключением тех, кто работает в научно-исследовательских и конструкторских подразделениях, а также сотрудники глобального центра обслуживания.
IT-World 04:00