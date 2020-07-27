Коронавирус

Уральский меридианУральский меридианКуйвашев объяснил запрет на групповые занятия в фитнес-клубах

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Глава Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram объяснил, почему в фитнес-центрах нет групповых занятий. Напомним, в регионе разрешены только индивидуальные тренировки.
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Куйвашев объяснил запрет на групповые занятия в фитнес-клубах

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Происшествия

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Ранее Соколов заявил, что он и Ещенко подвергались травле со стороны главного научного оппонента историка, публициста Понасенкова.
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Экономика

Минфин предложил увеличить минимальную розничную цену на шампанское

Минфин России предложил повысить минимальную цену на игристое вино в стране — с 1 января 2021 года она может вырасти на три процента, до 169 рублей за бутылку объемом 0,75 литра, проект соответствующего приказа ведомства опубликован на портале regulaton.gov.ru.
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Здоровье

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Власти Великобритании заявили о запуске новой кампании по борьбе с ожирением, которая, как полагают чиновники, уменьшит шансы жителей страны заразиться новым COVID-19 и, таким образом, сократит нагрузку на Национальную службу здравоохранения Соединенного Королевства (NHS).
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Армия и оружие

Иран отбуксировал модель американского авианосца в Ормузский пролив

Иран отбуксировал недавно построенную модель американского авианосца типа Нимиц из порта Бендер-Аббас в Ормузский пролив, сообщило АР со ссылкой на спутниковые снимки компании Maxar Technologies.
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За три последних года Россия потеряла статус главного соперника США, теперь эту роль выполняет Китай.
Газета.Ru 07:09
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Общество

Во Вьетнаме зарегистрировали более заразный тип коронавируса

Власти Вьетнама объявили о закрытии города Дананг для туристов в связи со вспышкой там нового типа коронавируса SARS-CoV-2, который обладает более высокой заразностью.
Известия 08:54
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Футбол

Луческу покинул киевское «Динамо» спустя 4 дня после назначения

Газета.Ru 09:34
Политика

МИД направил ноты посольствам США, Британии и Канады из-за флагов ЛГБТ

Посольство США в конце июня вывесило на своем здании в Москве флаг ЛГБТ и написало в Facebook, что "чествует флаг гордости ЛГБТИ".
РИА Новости 08:23
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Происшествия

Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину

Мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении супруги в Петербурге, признал вину, следует из распространенного видео СК РФ.
РИА Новости 08:28
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Общество

У чемпиона мира по биатлону Шипулина нашли коронавирус

Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.
Известия 04:14
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Общество

Интерес к россиян «золотым паспортам» резко вырос на фоне пандемии

На фоне ограничений на выезд, ввееденных из-за пандемии, россияне стали чаще интересоваться программами, позволяющими получить вид на жительство за границей.
РБК 09:44
Общество

Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах

Врачи, учителя, продавцы, охранники и водители могут зарабатывать в Москве на 40-50% больше, чем в регионах, показало июльское исследование сервиса "Работа.ру".
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Общество

Роспотребнадзор не нашел коронавируса на пляжах Кубани

Роспотребнадзор 27 июля сообщил, что на курортах Краснодарского края вспышки коронавируса не фиксируются.
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Армия и оружие

Израильская армия обстреляла ливанское поселение, сообщили СМИ

Армия Израиля открыла огонь по поселению Кафершуба в южном Ливане после инцидента в пограничной зоне, передает ливанский телеканал "Аль-Маядин".
РИА Новости 09:09
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ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве

Другие предотвращенные теракты Ранее в ФСБ сообщили, что силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском кране задержали 22 участников ячейки запрещенной террористической организации "Исламское движение Узбекистана" *.
РИА Новости 08:47
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Финансы

Курс евро впервые с апреля поднялся выше 84 рублей

Курс евро достигнул 84,05 рубля, обновив максимум против российской валюты с 22 апреля.
РИА Новости 08:58
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Общество

Главе минздрава Свердловской области предрекли отставку

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Кино

Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино

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Армия и оружие

В ДНР и ЛНР заявления Киева о нарушении перемирия назвали провокацией

В Донецке назвали провокацией сообщения Киева о нарушении перемирия, говорится в заявлении представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
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Общество

В Свердловской области продлили режим повышенной готовности

REGNUM 08:37
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Гаджеты

Xiaomi запатентовала первый смартфон с отсеком для наушников

Верхняя панель нового гаджета Xiaomi оснащена специальными отсеками, в которых размещаются беспроводные наушники.
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Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь

В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
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В Кремле оценили ситуацию в Хабаровском крае

Ситуация в Хабаровском крае за неделю работы врио губернатора Михаила Дегтярёва «успокаивается», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Советник Трампа по нацбезопасности заразился коронавирусом

Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен заразился коронавирусом.
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Российский государственный деятель. Губернатор Свердловской области с 29 мая 2012. Ранее - Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, глава администрации Тюмени и Тобольска.
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