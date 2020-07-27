Глава Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram объяснил, почему в фитнес-центрах нет групповых занятий. Напомним, в регионе разрешены только индивидуальные тренировки.

Куйвашев объяснил запрет на групповые занятия в фитнес-клубах

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