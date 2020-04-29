Коронавирус
JustMediaКуйвашев официально ввел масочный режим на майские праздники
Ранее планы о введении масочного режима Евгений Куйвашев озвучил на совещании у полпреда Николая Цуканова. Губернатор отметил, что за отсутствие масок людей будут штрафовать. Однако соответствующие штрафы по не внесены в КоАП.
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Это нужно, чтобы в будущем понимать, с кем контактировали люди, у которых впоследствии может быть обнаружен коронавирус. Пассажирам не нужно будет ни перед кем дополнительно отчитываться о поездках. Просто при покупке билета нужно будет предъявить паспорт.
— Евгений Куйвашев, российский политикУралПолит.Ru 08:40
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Екатеринбург Онлайн08:17
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Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 10:18
Происшествия
На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 63 человек
Краснодар, 29 апреля 2020, 11:23 — REGNUM 63 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили в региональном оперштабе 29 апреля.
REGNUM 04:23
Общество
Главреда «Эха Москвы» Венедиктова обвинили в домогательствах
Национальная служба новостей 06:16
Общество
Бизнесмен Малофеев сообщил о заражении коронавирусом
Бизнесмен Константин Малофеев в эфире телеканала «Царьград» сообщил, что он инфицирован COVID-19. По его словам, он заболел неделю назад.
РБК 13:42
Общество
В Самарской области ввели масочный режим
Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
Общество
Россияне с видом на жительство за рубежом смогут выехать из страны
Выезд разрешается на основании второго гражданства, вида на жительство, а также другого документа, подтверждающего право на постоянное проживание за пределами России.
Общественное телевидение России 13:11
Общество
Уточнен перечень работников, которых не затронет указ о нерабочих днях
В пресс-службе президента России сообщили, на кого не распространяется указ Владимира Путина о нерабочих днях в мае.
ЦДИ ПО 03:32
Общество
Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов
На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, что планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было.
Вести.Ru 09:12
Авто
Hyundai Elantra получит спортивную версию N Line
Хотя точной информации о составе модели пока нет, эксперты полагают, что новый Hyundai Elantra N Line получит 1,4-литровый мотор с 204 л. с. и либо механическую 6-ступенчатую коробку передач, либо автоматическую 7-ступенчатую.
Вечерний курьер вчера в 14:59
Культура
На шоу «Маска» победил Анатолий Цой
26 апреля в эфире НТВ состоялся финальный выпуск развлекательного шоу "Маска".
Live24 вчера в 03:24
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Патриарх Кирилл отстранил Андрея Кураева от проведения служб
Коммерсантъ 09:08
Общество
Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов попал в больницу
Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов госпитализирован с острым приступом панкреатита, в связи с этим переносится онлайн-концерт, запланированный на 29 апреля, сказано на официальном сайте группы.
РИА Новости 12:23
Общество
У министра здравоохранения Тульской области подтвержден коронавирус
Более 100 тульских медиков заразились коронавирусом COVID-19, среди них — глава местного Минздрава Алексей Эрк, сообщает Министерство здравоохранения Тульской области.
Коммерсантъ 14:09
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
Общество
Мурашко: В диагностировании COVID-19 помогает искусственный интеллект
На помощь в постановке диагноза коронавируса приходит на помощь искусственный интеллект, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Российская газета 13:06
Общество
Жизнь России после коронавируса предсказал футуролог Медведев
Идеолог трансгуманистического движения и футуролог Данила Медведев высказал свое мнение о том, как изменится жизнь в России после окончания эпидемии.
Live24 13:45
Здоровье
Более 70 медиков в России умерли от коронавируса
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что в России от коронавируса скончались более 70 работников медицины, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:37
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Друг Бабкиной сообщил, когда ее могут выписать из больницы
Аргументы и Факты вчера в 15:26
Армия и оружие
В Ливии советский ЗРК «Квадрат» уничтожил бомбардировщик L-39
Силы Ливийской национальной армии успешно отразили атаку бомбардировщика L-39 с помощью ЗРК «Квадрат» советского производства.
HotGeo 09:37
Здоровье
У коронавируса обнаружили шесть новых симптомов
Evo-rus.com вчера в 05:09
Происшествия
Российская школьница решила зарядить телефон в ванне и погибла
В Москве 18-летняя школьница решила зарядить телефон, пока принимала ванну, и погибла. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
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Появилось видео, как птица сбила летящую в танк американскую ракету
В кадре появляется летящее живое существо, предположительно, птица. Можно даже сказать, что оно похоже на утку.
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Роспотребнадзор разработал правила поведения на майских праздниках
Роспотребнадзор в соответствии с поручением главы правительства Михаила Мишустина разработал правила поведения россиян в период майских праздников, соблюдение которых должно помешать распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:58
Общество
Пропускной режим в Подмосковье продлили до 11 мая
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев продлил действие пропускного режима в регионе до 11 мая включительно.
НТВ 13:54
Общество
«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре
«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
РБК 10:03
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) проверяет информации СМИ о наличии у члена Совета федерации Елены Мизулиной двойного гражданства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 13:13
Наука
Созданы первые светящиеся в темноте растения
Российские исследователи создали первые постоянно светящиеся растения, такое свойство закодировано у них на генетическом уровне.
Sibnet Новости вчера в 08:44