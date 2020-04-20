Решение было озвучено на заседании оперативного штаба Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение об ограничении времени продажи алкогольной продукции.

Куйвашев ограничил время продажи алкоголя в Свердловской области

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