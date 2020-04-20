Общество
Правда УрФОКуйвашев ограничил время продажи алкоголя в Свердловской области
Решение было озвучено на заседании оперативного штаба Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение об ограничении времени продажи алкогольной продукции.
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Губернатор не указ: несмотря на новый запрет, журналист E1.RU без проблем купил пиво после 19:00
Екатеринбург Онлайн12:20
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Общество
Власти Петербурга назвали условие ввода режима пропусков
Ввод режима пропусков зависит от того, как жители Петербурга будут соблюдать самоизоляцию.
ФАН 14:16
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Газета.Ru 14:41
Энергетика
Медведев назвал ситуацию со стоимостью нефти «картельным сговором»
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ситуация с отрицательными ценами на фьючерсные контракты нефти напоминает «картельный сговор».
Известия 17:25
Общество
В Гражданском кодексе пропишут соседские права
В Гражданском кодексе пропишут соседские права, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Вести.Ru вчера в 22:12
Энергетика
Стоимость барреля нефти ушла в минус
Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
BFM.ru 15:30
Шоу-бизнес
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Актер Павел Прилучный в прямом эфире Instagram ответил на обвинения своей супруги, актрисы Агаты Муцениеце, в избиении, и посоветовал не вмешиваться в чужие дела.
Аргументы и Факты вчера в 06:45
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Режим самоизоляции в России решили продлить
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Lenta.ru 13:00
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Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК 17:19
Политика
Путин заявил о замедлении распространения коронавируса в России
Распространение коронавируса в России продолжается, но процесс удалось притормозить, заявил президент Владимир Путин на совещании с вирусологами.
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Общество
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Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ 16:41
Энергетика
Цена нефти WTI впервые в истории упала ниже нуля
Стоимость ближайших фьючерсов на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) впервые опустилась ниже нулевой отметки.
Собеседник 14:53
Энергетика
Нефтяники начали продавать бензин в убыток
Нефтяники начали продавать бензин на бирже себе в убыток, подсчитали эксперты «Аналитика товарных рынков».
РБК 17:00
Хоккей
Григоренко перешел из ЦСКА в «Коламбус»
Нападающий московского ЦСКА и сборной России Михаил Григоренко стал хоккеистом «Коламбус Блю Джекетс».
Нева Спорт 10:41
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Ученые научились предсказывать дату смерти человека
Люди, страдающие деменцией смогут заблаговременно узнать дату своей смерти. Так сообщают научные сотрудники канадской ассоциации медиков.
ToDay News Ufa 12:25
Экономика
Российские банки оказались готовы к эпидемии лучше зарубежных
Российские банки, мировые лидеры в сфере безналичных платежей, оказались готовы к пандемии коронавируса гораздо лучше международных коллег.
Российская газета 17:01
Общество
В Кремле назвали сроки принятия решения по режиму самоизоляции
За весь период в нашей стране зафиксировано свыше 42 тысяч случаев заболевания новым типом коронавирусной инфекции.
Экономика сегодня вчера в 06:46
Здоровье
У трёх студентов Московской академии СК выявили признаки коронавируса
«Скрупулёзный подход к здоровью обучающихся позволил своевременно выявить у трёх студентов Московской академии СК России из числа детей-сирот первые признаки инфекционного заболевания», — говорится в сообщении.
RT на русском 15:48
Общество
Реаниматолог назвал симптомы, при которых нужно вызывать скорую
О симптомах, при которых необходимо срочно вызывать скорую помощь, рассказал анестезиолог-реаниматолог Алексей Бородкин.
ToDay News Ufa 11:08
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В Москве умерли 29 больных с коронавирусом
Ведомости 16:41
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Эксперт Линекер порассуждал о влиянии нефтяного кризиса на АПЛ
Известный английский телеэксперт, бывший игрок "Лестера" Гари Линекер порассуждал в своем Twitter о влиянии нефтяного кризиса на Английскую премьер-лигу (АПЛ).
Газета.Ru 17:52
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В Подмосковье мужчина попытался погасить Вечный огонь
В Подмосковье мужчина попытался погасить пламя на мемориале Вечного огня.
Газета.Ru 16:13
Общество
Госдума приняла законопроект о цифровизации населения
Во время пандемии коронавируса Госдума РФ практически незаметно 17 апреля приняла во втором чтении правительственный законопроект "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ", включающий в себя всю полную информацию о каждом гражданине страны - от рождения до смерти.
Аргументы недели 11:08
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Глава отдела УВД по ЗАО Москвы скончался от коронавируса
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался начальник патрульно-постовой службы УВД по Западному административному округу Москвы полковник полиции Игорь Хвенько, сообщил источник ТАСС.
Вести.Ru 06:47
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С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
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Энергетика
Власти Ирака связали падение цен на нефть с коронавирусом
Падение цен на нефть напрямую зависит от ситуации с коронавирусом и введенных странами ограничений на передвижение.
Российская газета 15:45
Общество
В России предложили возобновить работу школ и детсадов
В России могут возобновить свою работу закрытые из-за коронавируса школы и детские сады, считает заместитель директора по науке НИИ вакцин и сывороток, член-корреспондент РАН Николай Филатов.
9111.ru 14:18
Шоу-бизнес
Российские пользователи атаковали инстаграм Джонни Деппа
РИА Новости 11:05
Общество
Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом
Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16