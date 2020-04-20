Общество

Правда УрФОПравда УрФОКуйвашев ограничил время продажи алкоголя в Свердловской области

Решение было озвучено на заседании оперативного штаба Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение об ограничении времени продажи алкогольной продукции.
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В Свердловской области ограничат торговлю алкоголем

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В Свердловской области ограничили время продажи алкоголя

РИА Новости08:27

В Свердловской области ограничили продажу алкоголя

КП - Екатеринбург10:31
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РБК 05:06
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Ввод режима пропусков зависит от того, как жители Петербурга будут соблюдать самоизоляцию.
ФАН 14:16
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В Гражданском кодексе пропишут соседские права, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Вести.Ru вчера в 22:12
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Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
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Общество

Режим самоизоляции в России решили продлить

Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru 13:00
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Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК 17:19
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Политика

Путин заявил о замедлении распространения коронавируса в России

Распространение коронавируса в России продолжается, но процесс удалось притормозить, заявил президент Владимир Путин на совещании с вирусологами.
Lenta.ru 07:14
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Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ 16:41
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Энергетика

Цена нефти WTI впервые в истории упала ниже нуля

Стоимость ближайших фьючерсов на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) впервые опустилась ниже нулевой отметки.
Собеседник 14:53
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Энергетика

Нефтяники начали продавать бензин в убыток

Нефтяники начали продавать бензин на бирже себе в убыток, подсчитали эксперты «Аналитика товарных рынков».
РБК 17:00
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Lenta.ru 16:42
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Хоккей

Григоренко перешел из ЦСКА в «Коламбус»

Нападающий московского ЦСКА и сборной России Михаил Григоренко стал хоккеистом «Коламбус Блю Джекетс».
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Ученые научились предсказывать дату смерти человека

Люди, страдающие деменцией смогут заблаговременно узнать дату своей смерти. Так сообщают научные сотрудники канадской ассоциации медиков.
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Экономика

Российские банки оказались готовы к эпидемии лучше зарубежных

Российские банки, мировые лидеры в сфере безналичных платежей, оказались готовы к пандемии коронавируса гораздо лучше международных коллег.
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В Кремле назвали сроки принятия решения по режиму самоизоляции

За весь период в нашей стране зафиксировано свыше 42 тысяч случаев заболевания новым типом коронавирусной инфекции.
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Здоровье

У трёх студентов Московской академии СК выявили признаки коронавируса

«Скрупулёзный подход к здоровью обучающихся позволил своевременно выявить у трёх студентов Московской академии СК России из числа детей-сирот первые признаки инфекционного заболевания», — говорится в сообщении.
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Реаниматолог назвал симптомы, при которых нужно вызывать скорую

О симптомах, при которых необходимо срочно вызывать скорую помощь, рассказал анестезиолог-реаниматолог Алексей Бородкин.
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В Москве умерли 29 больных с коронавирусом

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Известный английский телеэксперт, бывший игрок "Лестера" Гари Линекер порассуждал в своем Twitter о влиянии нефтяного кризиса на Английскую премьер-лигу (АПЛ).
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В Подмосковье мужчина попытался погасить пламя на мемориале Вечного огня.
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Общество

Госдума приняла законопроект о цифровизации населения

Во время пандемии коронавируса Госдума РФ практически незаметно 17 апреля приняла во втором чтении правительственный законопроект "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ", включающий в себя всю полную информацию о каждом гражданине страны - от рождения до смерти.
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Глава отдела УВД по ЗАО Москвы скончался от коронавируса

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался начальник патрульно-постовой службы УВД по Западному административному округу Москвы полковник полиции Игорь Хвенько, сообщил источник ТАСС.
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С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов

Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
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Энергетика

Власти Ирака связали падение цен на нефть с коронавирусом

Падение цен на нефть напрямую зависит от ситуации с коронавирусом и введенных странами ограничений на передвижение.
Российская газета 15:45
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Общество

В России предложили возобновить работу школ и детсадов

В России могут возобновить свою работу закрытые из-за коронавируса школы и детские сады, считает заместитель директора по науке НИИ вакцин и сывороток, член-корреспондент РАН Николай Филатов.
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Шоу-бизнес

Российские пользователи атаковали инстаграм Джонни Деппа

РИА Новости 11:05
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Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом

Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
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