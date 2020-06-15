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Все новости (Нижний Тагил)Все новости (Нижний Тагил)Куйвашев продлил ограничения в Свердловской области до 22 июня

Ограничения, введённые в Свердловской области из-за пандемии коронавирусной инфекции, продляются до 22 июня. Указ об этом в понедельник 15 июня, подписал глава региона Евгений Куйвашев. По словам губернатора, эпидемиологическая обстановка пока не позволяет ослаблять режим ограничений.
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Куйвашев продлил ограничения по коронавирусу в Свердловской области до 22 июня

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