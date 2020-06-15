Коронавирус

Европейско-Азиатские новостиЕвропейско-Азиатские новостиКуйвашев продлил режим самоизоляции

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении режима самоизоляции.
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В Свердловской области продлили ограничительные меры до 22 июня

ТАСС05:26

Куйвашев продлил ограничения по коронавирусу в Свердловской области до 22 июня

Znak.com05:05

«Мы видим тенденцию к росту»: эпидемиолог — о том, почему губернатор продлил ограничения

Екатеринбург Онлайн07:32

Режим самоизоляции в Свердловской области продлен в очередной раз

ТагилСити.ру05:00

В Свердловской области продлили режим самоизоляции

КП - Екатеринбург05:00

Евгений Куйвашев продлил коронавирусные ограничения

66.ru04:59

В Свердловской области продлили режим повышенной готовности

РИА Новости05:05
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Автоматически обработано 7230 источников, обновлено в 12:38, Ашберн
Происшествия

Источник раскрыл личность стрелка, ранившего полицейских в Москве

Устроившим стрельбу на Ленинском проспекте в столице оказался 25-летний уроженец Назрани, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 12:14
Общество

За нарушение самоизоляции россиян оштрафовали на 400 млн рублей

В сумме россиян оштрафовали на 407,6 млн рублей.
Sota.vision 06:28
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Религия

В Кубинке началась церемония освящения главного храма Вооруженных сил

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал в парке "Патриот" в Кубинке чин великого освящения патриаршего собора Воскресения Христова, который имеет статус главного храма ВС РФ.
РЕН ТВ вчера в 02:21
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Общество

78-летнего ученого Валерия Митько обвинили в госизмене

78-летнему ученому Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене.
Газета.Ru 04:20
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Происшествия

Американский F-15 упал в Северном море

Российская газета 06:44
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о травмах артиста в ДТП

REGNUM 04:11
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Политика

Глава МИД Турции объяснил, почему перенесли переговоры с Лавровым

Чавушоглу рассказал, что два раза за минувшие сутки с Лавровым по телефону.
RuNews24.ru 09:27
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Политика

В Госдуму внесен закон о разблокировке Telegram

Депутаты от «Справедливой России» Дмитрий Ионин, Александр Терентьев и Федот Тумусов внесли в Госдуму проект закона о прекращении блокировок мессенджера Telegram.
BFM.ru 07:46
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Политика

В МИД РФ назвали причину вызова чешского посла

В МИД РФ пообещали, что действия Праги получат адекватный ответ и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии.
Российская газета 05:20
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru вчера в 06:09
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Политика

Грызлов: Украина трактует Минские соглашения как рекомендацию

Пришли «новые люди», которые начали заявлять о рекомендательном характере Минских соглашений, отрицать правовую основу договоренностей и тем самым перечеркивать работу своих предшественников.
REGNUM 11:30
Общество

Екатеринбуржцы вышли на протест против реконструкции парка

Вечером, 15 июня, горожане собрались в Парке XXII Партсъезда, в котором сейчас походит реконструкция.
Уральский меридиан 11:16
Здоровье

Ограничительные меры в Северодвинске продлеваются до 21 июня

Власти Архангельской области приняли решение продлить режим ограничений в Северодвинске до 21 июня, на остальной территории региона стартует первый этап снятия ограничений.
ТАСС 12:30
Экономика

Спрогнозирован курс доллара к концу года

Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
Lenta.ru 00:52
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Энергетика

WSJ: турецкие компании задолжали «Газпрому» $2 млрд

Ряд турецких компаний задолжали "Газпрому" в общей сложности около $2 млрд.
Газета.Ru 12:01
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Происшествия

В Екатеринбурге воспитательница детсада опьянела на рабочем месте

Екатеринбург, 15 июня 2020, 18:06 — REGNUM В Екатеринбурге сотрудница частного детского сада попалась пьяной на рабочем месте.
REGNUM 11:06
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Шоу-бизнес

Пригожин объяснил желание Орейро сделать российское гражданство

Народные новости 11:46
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Общество

СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана

RT на русском 10:41
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Шоу-бизнес

Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены

Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
iReactor вчера в 13:28
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Политика

Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году

Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия вчера в 06:33
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Шоу-бизнес

Батрутдинов впервые после шоу «План Б» рассказал о личной жизни

Рамблер 09:06
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Шоу-бизнес

Подольская поделилась снимком в бюстгальтере

Подольская поделилась снимком в бюстгальтере Наталья экспериментирует с образами. Наталья Подольская поделилась экспериментами с внешностью.
Экспресс газета вчера в 02:00
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Происшествия

В Петербурге мужчине продали санитайзер под видом воды для детей

X5 Retail Group уволит руководство "Пятерочки" в Петербурге, по чьей вине санитайзер для персонала, разлитый в бутылки из-под детской питьевой воды, оказался на полке с этой продукцией и был ошибочно куплен вместо нее, из-за чего пострадал маленький ребенок, сообщил РИА Новости в понедельник представитель торговой сети.
РИА Новости 09:04
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Авто

Genesis вдвое увеличил гарантию на новый дизельный мотор

Корейский премиум-бренд Genesis увеличил гарантию на новый 3,0-литровый турбодизель в два раза – до 10 лет и 200 тысяч километров (в зависимости от того, что наступит раньше).
Автоновости дня вчера в 11:30
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Финансы

Как решение ЦБ по ставке в пятницу отразится на рубле

Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", рассказал о влиянии на курс рубля решения ЦБ по ключевой ставке: - В пятницу, 19 июня, Банк России примет решение по ключевой процентной ставке и обрисует перспективы дальнейшего курса монетарной политики.
Российская газета вчера в 23:00
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Политика

Помпео потребовал немедленного освобождения Уилана

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против России и требует его немедленного освобождения.
Коммерсантъ 08:44
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Армия и оружие

Россия подняла Су-27 для перехвата бомбардировщиков США над Балтикой

«15 июня 2020 года дежурными силами по ПВО Западного военного округа были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-52H ВВС США и самолетов разведывательной авиации иностранных государств над нейтральными водами Балтийского моря и осуществлено их сопровождение российскими истребителями»,— сообщили в Минобороны.
Коммерсантъ 12:13
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Общество

Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений

Московские власти с 16 июня переходят к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru 08:11
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Политика

Путин поручил продумать новые меры поддержки граждан и экономики

Президент России Владимир Путин поручил правительству определить, какие меры поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса следует продлить на период после 1 июля.
Российская газета 10:18
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Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
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Евгений Владимирович Куйвашев
Российский политик
Российский государственный деятель. Губернатор Свердловской области с 29 мая 2012. Ранее - Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, глава администрации Тюмени и Тобольска.
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