Коронавирус
Говорит МоскваВ Свердловской области могут ввести пропуска на майские праздники
По данным местного оперштаба, на территории региона коронавирусом заразились 243 человека, 13 из них находятся в тяжёлом состоянии.
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Губернатор заявил, что область готовится ввести пропуска на майские праздники
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