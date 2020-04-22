Коронавирус

Говорит МоскваГоворит МоскваВ Свердловской области могут ввести пропуска на майские праздники

По данным местного оперштаба, на территории региона коронавирусом заразились 243 человека, 13 из них находятся в тяжёлом состоянии.
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Введение пропускной системы на майские праздники и помощь с достройкой ЕКАДа: главное из разговора Евгения Куйвашева с Владимиром Путиным

Областная газетавчера в 12:50

Свердловские власти рассматривают возможность введения пропусков на майские праздники

ТАССвчера в 08:40

Губернатор заявил, что область готовится ввести пропуска на майские праздники

Екатеринбург Онлайнвчера в 08:16

В Свердловской области могут ввести пропускной режим

РИА Новостивчера в 08:37

Куйвашев - Путину: на майские праздники может быть введена пропускная система

Накануне.Ruвчера в 07:55

Стало известно, когда в Свердловской области введут пропускной режим

КП - Екатеринбургвчера в 07:51

В Свердловской области могут ввести пропускной режим на майские праздники

АиФ Уралвчера в 07:49
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Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 07:29, Ашберн
Общество

Базовые оклады для бюджетников могут ввести в России

Базовые оклады для врачей, преподавателей и других работников бюджетной сферы могут ввести в России.
Пятый канал 00:29
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Происшествия

Итальянские чиновники пойдут под суд из-за смертей от коронавируса

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Lenta.ru 05:39
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Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:25
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Биатлон

Тихонов прокомментировал созыв внеочередного собрания СБР

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал созыв внеочередного собрания Союза биатлонистов России (СБР), на котором может быть выбран новый президент организации.
Газета.Ru 06:53
Экономика

Forbes назвал крупнейших покупателей российской нефти

Компания Gunvor, которой раньше владел миллиардер Геннадий Тимченко, вернулась в число 20 крупнейших покупателей российской нефти по итогам прошлого года, сообщает Forbes.
Коммерсантъ 06:09
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Общество

В Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские

Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины.
ТАСС 04:11
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Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в России

Журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, существует ли дата, к которой обязательно отменят режим самоизоляции в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
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Происшествия

В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
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Общество

МВД решило не депортировать иностранцев на время пандемии

В конце марта сообщалось, что в МВД прорабатывали возможные варианты депортации иностранцев в условиях ограничения транспортного сообщения и закрытия границ.
РБК 05:15
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Транспорт

В России изменили правила продажи билетов на поезд

Правило действует при покупке билетов в железнодорожных кассах, на сайте перевозчика, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
REGNUM 01:50
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Общество

Глава Саратова не исключил закрытия города из-за коронавируса

В конце заседания городской думы мэр Саратова Михаил Исаев обратился к городским депутатам, указывая им на то, что нужно помнить об ответственности в условиях пандемии.
Четвертая Власть 05:06
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Игры

Valve прокомментировала утечку исходного кода CS:GO и Team Fortress 2

Valve подтвердила, что в сети действительно появился исходный код CS:GO и Team Fortress 2, который был изначально представлен партнерам в 2017 году и утекал в сеть еще в 2018-м.
CyberSport.ru вчера в 23:02
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Общество

Спрогнозирован пик заражения коронавирусом в Москве

Пик заражения коронавирусом в Москве может наступить на майские праздники, в регионах это произойдет позже.
Lenta.ru 06:05
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Общество

Начальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов

Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун подал заявление об увольнении после того, как часть курсантов заразилась коронавирусом.
RT на русском 07:16
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Политика

Путин снял с должности зампредседателя СК Александра Сорочкина

Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы замглавы Следственного комитета Александра Сорочкина, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:13
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Экономика

«Роснефть» собирается выплатить акционерам рекордные дивиденды

Совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить акционерам рекордные дивиденды за 2019 год в размере более 354 млрд рублей.
БИЗНЕС Online 06:31
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Политика

Горбачев назвал виновных в срыве перестройки и развале СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев назвал виновных в срыве перестройки и развале Советского Союза.
Lenta.ru 06:39
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Здоровье

Минздрав Хакасии просит предпринимателей кормить врачей

Минздрав Хакасии просит предпринимателей кормить врачей, работающих с больными коронавирусной инфекцией.
ИА Запад24 04:13
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова заявила, что «находится на грани»

Самойлова отметила, что очень ждет того момента, когда можно будет вернуться к прежней жизни и свободно передвигаться, путешествовать по странам, гулять и просто жить.
RuNews24.ru 07:02
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Армия и оружие

Россия разрабатывает оружие для противостояния гиперзвуковым ракетам

В России специалисты начали создавать оружие для противостояния гиперзвуковым ракетам возможного врага.
Дни24 05:36
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Происшествия

В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице

За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59
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Общество

«Ведомостям» запретили критиковать обнуление сроков Путина

Новый исполняющий обязанности главреда «Ведомостей» Андрей Шмаров запретил публиковать в издании соцопросы «Левада-центра», а также критические материалы об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
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Политика

Песков назвал популизмом идеи Навального по поддержке россиян

Инициатива блогера Алексея Навального «Пять шагов для России» по поддержке граждан страны в условиях пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) содержит «поверхностные и популистские» меры, считает пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
News.ru 06:08
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Культура

Чулпан Хаматова ответила критикам сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова рассказала о критике в свой адрес, которую стала получать после премьеры сериала "Зулейха открывает глаза".
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Происшествия

В Кемеровской области загорелось село

Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20.
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Шоу-бизнес

Марат Башаров заснял на видео скандал с бывшей супругой

Актер решил заснять на видео скандал с бывшей супругой, которая обвинила его в злоупотреблении спиртным.
Дни24 05:25
Политика

В Кремле не поверили в утаивание Китаем данных о коронавирусе

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Китай в сокрытии данных о реальной опасности коронавируса в первые недели вспышки.
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Общество

Число зараженных COVID-19 в России снижается второй день подряд

Количество инфицированных COVID-19 в России снижается второй день подряд.
Газета.Ru 05:53
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Общество

В России может появиться единый центр контроля за водителями

В России планируют создать единый центр контроля за водителями, в который будет отправляться информация со всех дорожных камер в стране.
Газета.Ru 02:56
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Авто

Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели

Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями.
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Евгений Владимирович Куйвашев
Российский политик
Российский государственный деятель. Губернатор Свердловской области с 29 мая 2012. Ранее - Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, глава администрации Тюмени и Тобольска.
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