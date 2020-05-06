Коронавирус
Европейско-Азиатские новостиКуйвашев рассказал, когда власти обсудят смягчение режима самоизоляции
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, когда региональные власти могут начать снимать ограничения, связанные с пандемией коронавируса.
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Антитела свердловчан могут ускорить смягчение санитарного режима
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