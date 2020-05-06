Коронавирус

Европейско-Азиатские новостиЕвропейско-Азиатские новостиКуйвашев рассказал, когда власти обсудят смягчение режима самоизоляции

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, когда региональные власти могут начать снимать ограничения, связанные с пандемией коронавируса.
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Евгений Куйвашев заявил о продлении режима изоляции после майских праздников

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Антитела свердловчан могут ускорить смягчение санитарного режима

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Российские военнослужащие захватили в плен американских наёмников

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Общество

Масочный режим планируется ввести по всей России

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Европейско-Азиатские новости 01:29
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Общество

Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений

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Политика

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Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян

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Армия и оружие

В воздушном параде 9 мая в Москве задействуют 75 летательных аппаратов

ТАСС вчера в 17:13
Армия и оружие

Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолёт

Израиль атаковал провинцию Алеппо в Сирии. Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолет.
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Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
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