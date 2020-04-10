Коронавирус
ПолитсоветКуйвашев разрешил работу парикмахерских
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил открыть парикмахерские в городах региона. Соответствующие изменения были внесены в указ губернатора, устанавливающий режим повышенной готовности на территории области.
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с чего всё началось
Как написал он на своей странице в соцсети Instagram, с 13 апреля в регионе могут начать работать парикмахерские, при этом они смогут только стричь клиентов, но не оказывать какие-либо другие услуги, например окрашивание.Znak.com07:56
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Куйвашев разрешил работать некоторым предприятиям и частично открыл детсады
Московский Комсомолец Екатеринбург09:05
Можно, если осторожно: свердловский губернатор разрешил работать парикмахерским и детским садам
Екатеринбург Онлайн08:00
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Практически все предприятия и организации Москвы не будут работать с 13 по 19 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
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В Москве все же запретят выход на улицу без цифрового пропуска
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Общество
В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом
Еще восемь пациентов с подтвержденным коронавирусом умерли в Москве, трое из них страдали сахарным диабетом.
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Общество
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Газета.Ru 14:36
Происшествия
Осужденные устроили бунт в иркутской колонии
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Общество
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Журналист Василий Уткин высказался на тему самоизоляции в России в условиях пандемии коронавируса.
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Энергетика
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Москва, 10 апреля 2020, 22:28 — REGNUM Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что все участвовавшие в переговорах по сокращению уровня добычи нефти страны согласовали новую сделку ОПЕК+.
REGNUM 15:28
Общество
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Lenta.ru вчера в 20:34
Технологии
Apple и Google встроят систему мониторинга коронавируса в свои ОС
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Российская газета 14:17
Экономика
Набиуллина предсказала снижение ВВП в 2020 году
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РБК 11:52
Политика
Белоруссия отказалась от закупки российских тестов на коронавирус
Белоруссия отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление коронавируса COVID-19, заявил глава МИД республики Владимир Макей.
РИА Новости 17:00
Авто
Появились фото французской версии «Москвич-2141»
Яркий пример – «Москвич-2141», известный под экспортными именами Aleko 141 и Aleko SL.
Автоновости дня вчера в 11:15
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Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru 09:55
Авто
Появились первые фото салона обновленной Lada Largus
Одной из особенностей интерьера обновленного «Ларгуса» станет его оригинальность – например, новая передняя панель от Renault Duster будет соответствовать фирменному «Х-стилю» LADA.
Автоновости дня 02:22
Происшествия
Скрывшая поездку в Испанию инфекционист не считает себя виноватой
Бывший главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова, скрывшая от руководства поездку в Испанию и заболевшая COVID-19, "абсолютно" не считает себя виноватой.
РИА Новости вчера в 12:45
Армия и оружие
В Астрахани проведут дезинфекцию военные
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В России зарегистрировали тест-систему на антитела к коронавирусу
Государственный научный центр «Вектор» зарегистрировал тест-систему для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 16:05
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Алла Самойлова назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
Коммерсантъ 06:48
Общество
Беглов запретил петербуржцам посещать кладбища
Глава города распорядился временно закрыть для посещения кладбища Петербурга.
МР7.ру 06:43
Футбол
Слуцкий назвал слово, за которое штрафует игроков в «Рубине»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о слове, за которое штрафует игроков команды.
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Общество
Нарушителей карантина в Москве начнут штрафовать за езду на автомобиле
Нарушителей карантина по коронавирусу с пятницы будут штрафовать за езду на автомобиле в Москве, сообщил в интервью РИА Новости Сергей Собянин.
Москва 24 вчера в 12:02
Экономика
США предрекли рекордную безработицу со времен Великой депрессии
Globallookpress Экономисты предрекли США рекордную безработицу со времен Великой депрессии.
РЕН ТВ 07:10
Авто
На сайте Роспатента раскрыли названия новых моделей АвтоВАЗа
АвтоВАЗ зарегистрировал для перспективных моделей 18 названий.
МонаВиста 09:43
Здоровье
Число заболевших коронавирусом на Украине выросло до 1688
На специальном официальном правительством канале Telegram 8 апреля сообщается о 1668 подтверждённых случаях заражения вирусом COVID-19.
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Финансы
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сроки окончания эпидемии коронавируса в настоящее время никто назвать не может.
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Экономика
Завершена сделка по продаже 50% акций Сбербанка
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Вести.Ru 06:33
Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило 100 тысяч
Число людей, умерших вследствие заражения новым коронавирусом в мире, в пятницу превысило 100 тысяч.
ТАСС 13:44