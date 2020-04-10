с чего всё началось

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил открыть парикмахерские в городах региона. Соответствующие изменения были внесены в указ губернатора, устанавливающий режим повышенной готовности на территории области.

Общество Собянин объявил о приостановке работы большинства предприятий в Москве Практически все предприятия и организации Москвы не будут работать с 13 по 19 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин. 20

Политика МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы. 3,7K

Энергетика Новак: новая сделка ОПЕК+ согласована участниками Москва, 10 апреля 2020, 22:28 — REGNUM Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что все участвовавшие в переговорах по сокращению уровня добычи нефти страны согласовали новую сделку ОПЕК+. 113

Технологии Apple и Google встроят систему мониторинга коронавируса в свои ОС Apple и Google анонсировали систему мониторинга распространения COVID-19, которая позволит устройствам обмениваться данными через Bluetooth и делиться им с организациями здравоохранения. 3

Экономика Набиуллина предсказала снижение ВВП в 2020 году ВВП России в 2020 году снизится, хотя рецессии, возможно, удастся избежать, заявила на онлайн-конференции председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина. 20

Политика Белоруссия отказалась от закупки российских тестов на коронавирус Белоруссия отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление коронавируса COVID-19, заявил глава МИД республики Владимир Макей.

Авто Появились фото французской версии «Москвич-2141» Яркий пример – «Москвич-2141», известный под экспортными именами Aleko 141 и Aleko SL. 8

Авто Появились первые фото салона обновленной Lada Largus Одной из особенностей интерьера обновленного «Ларгуса» станет его оригинальность – например, новая передняя панель от Renault Duster будет соответствовать фирменному «Х-стилю» LADA. 95

Армия и оружие В Астрахани проведут дезинфекцию военные Завтра ночью, предварительно после 22.00 часов, силами роты специальной обработки бригады радиационной химической биологической защиты МО РФ в Астрахани будет проведена дезинфекция городских объектов инфраструктуры. 17

Общество Главой Росздравнадзора стала Алла Самойлова Алла Самойлова назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор). 144

Здоровье Число заболевших коронавирусом на Украине выросло до 1688 На специальном официальном правительством канале Telegram 8 апреля сообщается о 1668 подтверждённых случаях заражения вирусом COVID-19. 6