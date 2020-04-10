Коронавирус

ПолитсоветПолитсоветКуйвашев разрешил работу парикмахерских

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил открыть парикмахерские в городах региона. Соответствующие изменения были внесены в указ губернатора, устанавливающий режим повышенной готовности на территории области.
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Комментировать221
с чего всё началось
Как написал он на своей странице в соцсети Instagram
, с 13 апреля в регионе могут начать работать парикмахерские, при этом они смогут только стричь клиентов, но не оказывать какие-либо другие услуги, например окрашивание.
Znak.com07:56

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Евгений Владимирович Куйвашев
Российский политик
Российский государственный деятель. Губернатор Свердловской области с 29 мая 2012. Ранее - Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, глава администрации Тюмени и Тобольска.
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