Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в ряде городов Свердловской области на время майских праздников вводится пропускной режим. Об этом говорится в сообщении регионального оперативного штаба.

Общество Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров. 261

Наука Отказ от пищевой соли поможет избежать сердечных заболеваний Как сообщает ToDay News Ufa, ученые представили информацию о том, что замена соли снижает артериальное давление, предотвращая, тем самым, 175 000 смертей из-за болезней сердца и около 208 000 из-за инсульта. 1

Происшествия МВД предъявило обвинение молдавскому политику в выводе денег из РФ Министерство внутренних дел (МВД) России заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому в организации преступного сообщества по выводу из РФ через банк своей страны BC Moldindconbank S.A. свыше 500 млрд рублей вместе с бизнесменом Владимиром Плахотнюком. 11

Общество Путин предложил продавать машины дистанционно Президент РФ Владимир Путин попросил правительство совместно с представителями автопрома подготовить нормативные документы, которые обеспечат возможность дистанционной продажи автомобилей. 9

Политика Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru". 1,1K

Общество Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса. 246

Экономика S&P ухудшило прогноз по снижению ВВП России до 4,8% "S&P Global Ratings понизило прогнозируемые в базовом сценарии темпы роста ВВП РФ на 2020 год, и в настоящее время мы ожидаем сокращения экономики на 4,8%, учитывая падение внешнего спроса и негативную динамику внутреннего спроса, обусловленную мерами по сдерживанию распространения пандемии коронавируса", - говорится в сообщении S&P.

Общество Управделами Московской патриархии Дионисий заразился коронавирусом Управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай) заболел коронавирусом и был госпитализирован в инфекционную больницу. 99

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Общество В Саратовской области разрешена работа парикмахерских Руководитель штаба Александр Стрелюхин сообщил, что решение, разрешающее работу парикмахерских салонов, принято после консультации с региональным Роспотребнадзором. 12

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Политика Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова. 413

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Энергетика Российскую нефть приготовились сжигать за ненужностью 20 апреля цена фьючерсного контракта на баррель американской нефти WTI с поставкой в мае впервые в истории опустилась ниже нуля и достигла минус 40 долларов. 5

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Финансы Россияне начали забирать валюту из банков Россияне начали массово забирать иностранную валюту из банков на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть, следует из данных Центробанка, опубликованных на его сайте. 16

Авто В России открыли автосалон новых советских автомобилей Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах. 83