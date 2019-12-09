Общество

Znak.comZnak.comКуйвашев запустил в Instagram опрос о выходном 31 декабря

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев запустил на своей странице в соцсети Instagram опрос о том, нужно ли сделать в регионе 31 декабря выходным днем. Проголосовать можно в сториз на его странице @evgenykuyvashev. На данный момент 88% проголосовавших выбрали вариант Да .
Читать в источнике
Комментировать
Евгений Куйвашев
Сейчас так много говорят о 31 декабря и я решил узнать, актуален ли этот вопрос для нашего региона. Нужен ли нам выходной день - 31 декабря?
— Евгений Куйвашев, российский политикНакануне.Ru 09 декабря в 03:18

Подробнее о событии

Куйвашев запустил голосование в Instagram, чтобы решить судьбу выходного дня 31 декабря

Екатеринбург Онлайн09 декабря в 03:00

Быть ли выходному 31 декабря: свердловский губернатор изучает результаты голосования в Instagram

Европейско-Азиатские новостивчера в 04:02

Аппарат свердловского губернатора изучает итоги опроса по поводу 31 декабря

Эхо Москвы в Екатеринбургевчера в 04:51

Голосуем по-современному: Куйвашев в Instagram решает судьбу нерабочего 31 декабря

КП - Екатеринбург09 декабря в 02:46

Куйвашев запустил в Instagram опрос о выходном 31 декабря

Znak.com09 декабря в 03:06

Свердловчане выступили за объявление 31 декабря выходным днем

ФедералПрессвчера в 05:31

Евгений Куйвашев через Instagram решает, сделать ли 31 декабря выходным (голосуйте скорее!)

66.ru09 декабря в 02:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 11:41, Ашберн
Политика

Путин не станет смотреть сериал с Зеленским «Слуга народа»

Lenta.ru 04:39
Кино

Квентин Тарантино может снять «Убить Билла-3»

Ореанда-Новости 08:00
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о Герое России

RT на русском 10:01
Политика

На Украине депутата Госдумы заочно приговорили к 14 годам заключения

Святошинский районный суд Киева заочно приговорил к 14 годам лишения свободы депутата Госдумы от Республики Крым Светлану Савченко за госизмену.
RT на русском 09:51
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал новости о своей свадьбе с молодой помощницей

Артист-юморист Евгений Петросян прокомментировал в Instagram сообщения о своей свадьбе с помощницей Татьяной Брухуновой, которые ранее появились на страницах некоторых СМИ.
Московский Комсомолец 08:01
Шоу-бизнес

СМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк

По данным ряда СМИ и телеграм-каналов известная российская актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована.
REGNUM 09:16
Транспорт

Движение на Крымском мосту могут закрыть на неделю

Движение по Крымскому мосту могут ограничить с 18 по 25 декабря. Об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
REGNUM 10:02
Авто

Skoda объявила российские цены на компактный кроссовер Karoq

Компания Skoda на специальном мероприятии в Санкт-Петербурге представила компактный кроссовер Karoq и объявила российские цены на модель.
Российская газета 08:11
Игры

Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала

Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
CyberSport.ru 04:01
Политика

Киев исправил текст коммюнике «нормандского саммита»

На сайте президента Украины появился исправленный текст коммюнике "нормандского саммита" в Париже на украинском языке.
РИА Новости 11:21
Общество

Премьер Франции рассказал о принципах пенсионной реформы

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп на фоне проходящей в стране бессрочной забастовки против пенсионной реформы рассказал о трех принципах этой реформы и подчеркнул, что она направлена на уважение интересов каждого и повышение покупательной способности работающих и пенсионеров.
РИА Новости 07:16
Общество

Госдума одобрила запрет вейпов и кальянов в общественных местах

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничении использования электронных курительных изделий и кальянов, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 08:26
Политика

Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев

ТАСС вчера в 09:25
Гаджеты

Xiaomi представила смартфон Redmi K30 с поддержкой 5G

Дни24 вчера в 05:20
Политика

Меркель назвала Путина победителем на «нормандском саммите» в Париже

Немецкий канцлер Ангела Меркель после встречи в «нормандском формате», прошедшей в Париже девятого декабря, назвала президента России Владимира Путина победителем.
iReactor вчера в 19:02
Политика

Путин назвал ложью резолюцию Европарламента по Второй мировой войне

Резолюция Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы фактически поставила нацистских агрессоров на одну доску с СССР, указал президент России, хотя подобные утверждения являются беспардонной ложью.
Газета.Ru 11:17
Политика

Соловьев довел украинского эксперта до истерики вопросом про газ

В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» ведущий довел до истерики украинского политолога Вячеслава Ковтуна вопросом о том, почему Украина, считая, что воюет с Россией, покупает у нее газ, пишут СМИ.
Взгляд.ру 11:13
Армия и оружие

Российский корабль подозревают в охоте за американским авианосцем

В течение нескольких дней российское многофункциональное аварийно-спасательное судно "Спасатель Демидов" могло вести охоту за американским авианосцем Harry Truman в Средиземном море.
РЕН ТВ вчера в 23:03
Происшествия

Суд приговорил экс-замглавы «Росгеологии» к 3,5 годам за мошенничество

РБК 10:56
Армия и оружие

В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей

Украинские Военно-морские силы сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
Газета.Ru 09 декабря в 08:53
Шоу-бизнес

Алена Шишкова спародировала Анастасию Решетову

Пять лет назад Шишкова родила дочь Алису, а Решетова этой осенью — сына Ратмира.
StarHit.ru вчера в 13:30
Политика

Путин поручил продумать выплаты ветеранам перед юбилеем Победы

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру страны Татьяне Голиковой проработать предложение по дополнительным выплатам для ветеранов перед юбилеем Победы, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 10:06
Политика

Президент Грузии заявила, что у ее страны «нет армии»

Коммерсантъ 08:46
Политика

Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.
Lenta.ru вчера в 10:50
Политика

ЕС намерен продлить санкции против России

Евросоюз намерен продлить санкции против России, действия которых истекают 31 января 2020 года, сказал журналист представитель ЕС.
Коммерсантъ 08:39
Наука

Удар астероида мог запустить движение плит на Земле

ГЛАС.RU 09 декабря в 08:17
Политика

Лавров и Помпео обсудили невмешательство в дела России и США

Лавров в свою очередь заявил, что предложил своему американскому коллеге зафиксировать обязательства стран по невмешательству в дела друг друга.
РБК вчера в 14:15
Общество

Краснодар назван самым комфортным для жизни городом России

Краснодар возглавил список самых комфортных и доступных для жизни городов России.
RT на русском вчера в 23:51
Игры

Valve не исключает выход Half-Life: Alyx на PlayStation VR

Грег Кумер Однако сейчас Valve не работает над Half-Life: Alyx для PlayStation VR, поскольку сосредоточена на мартовском релизе для SteamVR.
Игромания.ру 07:43
Политика

В Киеве госпитализировали депутата после драки в Раде

РИА Новости 09:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное