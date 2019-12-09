Общество
Znak.comКуйвашев запустил в Instagram опрос о выходном 31 декабря
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев запустил на своей странице в соцсети Instagram опрос о том, нужно ли сделать в регионе 31 декабря выходным днем. Проголосовать можно в сториз на его странице @evgenykuyvashev. На данный момент 88% проголосовавших выбрали вариант Да .
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Сейчас так много говорят о 31 декабря и я решил узнать, актуален ли этот вопрос для нашего региона. Нужен ли нам выходной день - 31 декабря?
— Евгений Куйвашев, российский политикНакануне.Ru 09 декабря в 03:18
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Куйвашев запустил голосование в Instagram, чтобы решить судьбу выходного дня 31 декабря
Екатеринбург Онлайн09 декабря в 03:00
Быть ли выходному 31 декабря: свердловский губернатор изучает результаты голосования в Instagram
Европейско-Азиатские новостивчера в 04:02
Аппарат свердловского губернатора изучает итоги опроса по поводу 31 декабря
Эхо Москвы в Екатеринбургевчера в 04:51
Голосуем по-современному: Куйвашев в Instagram решает судьбу нерабочего 31 декабря
КП - Екатеринбург09 декабря в 02:46
Евгений Куйвашев через Instagram решает, сделать ли 31 декабря выходным (голосуйте скорее!)
66.ru09 декабря в 02:48
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