Сейчас так много говорят о 31 декабря и я решил узнать, актуален ли этот вопрос для нашего региона. Нужен ли нам выходной день - 31 декабря?

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев запустил на своей странице в соцсети Instagram опрос о том, нужно ли сделать в регионе 31 декабря выходным днем. Проголосовать можно в сториз на его странице @evgenykuyvashev. На данный момент 88% проголосовавших выбрали вариант Да .

Куйвашев запустил в Instagram опрос о выходном 31 декабря

Транспорт Движение на Крымском мосту могут закрыть на неделю Движение по Крымскому мосту могут ограничить с 18 по 25 декабря. Об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

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