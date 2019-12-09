Сейчас так много говорят о 31 декабря и я решил узнать, актуален ли этот вопрос для нашего региона. Нужен ли нам выходной день - 31 декабря?

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев запустил на своей странице в соцсети Instagram опрос о том, нужно ли сделать в регионе 31 декабря выходным днем. Проголосовать можно в сториз на его странице @evgenykuyvashev. На данный момент 88% проголосовавших выбрали вариант Да .

Куйвашев запустил в Instagram опрос о выходном 31 декабря

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