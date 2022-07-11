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Кулеба попросил Запад выделить оружие после указа Путина о гражданстве

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад срочно предоставить Киеву более тяжелое оружие в ответ на указ президента РФ Владимира Путина о распространении упрощенного порядка получения гражданства на всех украинцев.
ТАСС
«Призываю партнеров к жесткой реакции <…>: срочно предоставить Украине более тяжелое вооружение и ввести новые экономические санкции против России», — потребовал Кулеба.
REGNUM
Указ о том, что граждане Украины, Донецкой и Луганской народных республик могут получить российское гражданство в упрощенном порядке, был подписан Путиным 11 июля.
РБК
Также Кулеба заявил, что паспортизация украинцев «юридически ничтожна и не будет иметь правовых последствий для страны».
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