Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад срочно предоставить Киеву более тяжелое оружие в ответ на указ президента РФ Владимира Путина о распространении упрощенного порядка получения гражданства на всех украинцев.
Украинский кризис не затрагивает национальные интересы США и Америке следует заниматься решением собственных проблем, заявил президент Американского института экономических исследований Уильям Ругер в статье для The National Interest.
Ранее официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Дан Ферри заявил, что ЕК не передавала Литве никаких новых разъяснений касательно транзита товаров в Калининградскую область перед расширением антироссийских запретов со стороны ЕС.