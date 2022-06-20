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Кулеба заявил, что Украина будет воевать лопатами при отсутствии поставок западного оружия

В случае прекращения поставок западного оружия Украина продолжит противостоять России и будет вести боевые действия лопатами, заявил
 в эфире телеканала ARD глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
РИА Новости
"Если у нас не будет оружия, то мы будем воевать лопатами, но мы будем защищаться", — высказался Кулеба.
РИА Новости
Глава Минобороны Украины Алексей Резников добавил, что поставленного стране оружия достаточно для борьбы с любыми войсками Европы, но не с российскими.
Lenta.ru
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине.
РИА Новости

Подробнее о событии

Глава МИД Украины Кулеба: ВСУ готовы обойтись лопатами при отсутствии поставок оружия
РИА Новости21:22
Кулеба: если не получим оружие, будем сражаться лопатами
Коммерсантъ21:18
Глава МИД Украины: ВСУ будут «воевать лопатами» в случае прекращения поставок оружия
RT на русском20:23
Кулеба заявил, что Украина готова воевать лопатами
ТК Звезда20:42
Кулеба: Украина будет воевать лопатами при отсутствии поставок западного оружия
Газета.Ru20:24
Кулеба заявил, что Украина готова воевать лопатами, если Запад прекратит поставки оружия
Комсомольская правда21:07
Кулеба заявил, что Украина будет воевать лопатами при отсутствии поставок западного оружия
ТАСС20:06

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