Газета.RuКулеба заявил, что Украина не будет разрывать дипотношения с Россией из-за выборов в КрымуХорошо ли подобран заголовок?ДаНетМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет разрывать дипломатические отношения с Россией из-за прошедших в Крыму и на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса выборов, сообщает телеканал "ДОМ".Газета.RuКулеба добавил в интервью телеканалу "Дом", что "дипломатические отношения нужно было разрывать в 2014 году".Московский КомсомолецУкраина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией.Lenta.ruКак отмечал российский лидер Владимир Путин, "вопрос Крыма закрыт окончательно".РЕН ТВЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuМолваОбщественная служба новостейФАНПрофильREGNUMПятый каналВечерняя МоскваЦарьградLife.ruПодробнее о событииГлава МИД Украины Кулеба: разрывать дипломатические отношения с РФ сейчас неразумноLenta.ru18:27Глава МИД Кулеба: разрывать дипотношения с Россией нужно было в 2014 годуРИА Новостивчера в 15:11Кулеба рассказал, что Киев не планирует разрывать дипотношения с МосквойRT на русскомвчера в 15:34На Украине заявили, что не планируют разрывать дипотношения с РФ из-за выборов в КрымуТАССвчера в 15:24Глава МИД Украины: Киев не планирует разрывать дипотношения с Россией из-за выборов в КрымуКомсомольская правдавчера в 15:22Кулеба заявил, что Украина не будет разрывать дипотношения с Россией из-за выборов в КрымуГазета.Ruвчера в 15:13Глава МИД Украины оценил возможность разрыва дипотношений с РоссиейВзгляд.рувчера в 16:30Показать ещёОценить214Поделиться