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Кулеба заявил, что Украина не будет разрывать дипотношения с Россией из-за выборов в Крыму

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет разрывать дипломатические отношения с Россией из-за прошедших в Крыму и на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса выборов, сообщает телеканал "ДОМ".
Газета.Ru
Кулеба добавил в интервью телеканалу "Дом", что "дипломатические отношения нужно было разрывать в 2014 году".
Московский Комсомолец
Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией.
Lenta.ru
Как отмечал российский лидер Владимир Путин, "вопрос Крыма закрыт окончательно".
РЕН ТВ

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