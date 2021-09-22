Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет разрывать дипломатические отношения с Россией из-за прошедших в Крыму и на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса выборов, сообщает телеканал "ДОМ".
Совместные учения Киева и Вашингтона являются откровенной провокацией в отношении России, из которой Украина не извлечёт никакой выгоды, сообщает портал InfoBrics со ссылкой на бразильского эксперта по международному праву Лукаса Лейроса.
Расследование взрывов во Врбетице затрагивает несколько европейских стран, просьба о правовой поддержке была направлена также и в РФ, сообщил в среду в заявлении для СМИ надзирающий прокурор Мартин Малуш.