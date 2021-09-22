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Кулеба заявил, что Украина не будет разрывать дипотношения с Россией из-за выборов в Крыму

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет разрывать дипломатические отношения с Россией из-за прошедших в Крыму и на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса выборов, сообщает телеканал "ДОМ".
Газета.Ru
Жители Донбасса, получившие гражданство РФ, впервые смогли подключиться к голосованию на выборах Госдумы.
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Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.
ТАСС
Всего заявки для участия в электронном голосовании подали 162 тыс. избирателей из ДНР и ЛНР.
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