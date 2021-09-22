Чехия направила России просьбу о правовой поддержке по расследованию взрывов во Врбетице

Расследование взрывов во Врбетице затрагивает несколько европейских стран, просьба о правовой поддержке была направлена также и в РФ, сообщил в среду в заявлении для СМИ надзирающий прокурор Мартин Малуш.