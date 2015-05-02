Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман прокомментировал волевую победу над Германией в гостевом матче квалификационного турнира Евро-2020.

Куман: «Голландия играла на победу больше, чем Германия»

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