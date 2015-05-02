Футбол

Sport24.ruSport24.ruКуман: «Голландия играла на победу больше, чем Германия»

Германия — Нидерланды
2 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Фолькспаркштадион»
Серж Гнабри
9′
Джошуа Киммих
35′
35′
Мемфис Депай
49′
Мартен де Рон
58′
Мартен де Рон
Доньелл Мален
58′
Дензел Думфрис
Дэви Проппер
59′
Френки Де Йонг
Тимо Вернер
Кай Хавертц
61′
Марко Ройс
Илкай Гюндоган
61′
66′
Джонатан Та
72′
Френки Де Йонг
Тони Кроос
73′
79′
Доньелл Мален
81′
Райан Бабел
Натан Аке
Маттиас Гинтер
Юлиан Брандт
84′
90′+1′
Джорджиньо Вейналдум
Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман прокомментировал волевую победу над Германией в гостевом матче квалификационного турнира Евро-2020.
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Нидерландский футболист
Нидерландский футболист и футбольный тренер. Дважды удостаивался звания футболиста года в Нидерландах. Является самым результативным защитником в истории мирового футбола, забил 193 гола в 533 матчах. Известен в первую очередь своим умением бить штрафные удары. Забил большое количество голов именно со стандартов.
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