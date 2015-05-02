Футбол
ЧемпионатКуман: Голландия наиграла на победу больше, чем Германия
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Фолькспаркштадион»
Серж Гнабри
|9′
Джошуа Киммих
|35′
|35′
Мемфис Депай
|49′
Мартен де Рон
|58′
Мартен де Рон
Доньелл Мален
|58′
Дензел Думфрис
Дэви Проппер
|59′
Френки Де Йонг
Тимо Вернер
Кай Хавертц
|61′
Марко Ройс
Илкай Гюндоган
|61′
|66′
Джонатан Та
|72′
Френки Де Йонг
Тони Кроос
|73′
|79′
Доньелл Мален
|81′
Райан Бабел
Натан Аке
Маттиас Гинтер
Юлиан Брандт
|84′
|90′+1′
Джорджиньо Вейналдум
|42%
|Владение мячом
|58%
|3
|Удары в сторону ворот
|4
|5
|Удары в створ ворот
|9
|6
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|–
|2
|Угловые
|4
|7
|Фолы
|10
|1
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Германия
Расстановка 3‑4‑3
1
Нойер
10
Брандт
15
Зюле
5
Та
13
Клостерманн
6
Киммих
8
Кроос
14
Шульц
21
Гюндоган
20
Гнабри
7
Хавертц
1
Силлесен
6
Проппер
3
Де Лигт
4
ван Дейк
17
Блинд
7
Мален
8
Вейналдум
21
Де Йонг
5
Аке
10
Депай
11
Промес
Нидерланды
Расстановка 4‑2‑1‑3
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал победу над командой Германии в матче отборочного турнира Евро-2020. Встреча проходила на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге.
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Роналд Куман считает, что Голландия играла на победу больше, чем Германия
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