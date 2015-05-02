Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал победу над командой Германии в матче отборочного турнира Евро-2020. Встреча проходила на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге.

Куман: Голландия наиграла на победу больше, чем Германия

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