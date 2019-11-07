Транспорт
Вести.RuКуплен первый билет на поезд по Крымскому мосту
В Севастополе куплен первый билет на поезд из Крыма в Санкт-Петербург. Поезд 25 декабря впервые пройдет по Крымскому мосту над Керченским проливом. Билет был куплен сразу после 9 часов утра 8 ноября.
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Билет на первый поезд: как начались продажи в Севастополе
Независимое телевидение Севастополявчера в 09:26
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Физики измерили радиус протона методом рассеяния электронов
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РИА Новости 06:50
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Зеленский решил научить журналистов писать новости
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству до конца 2019 года разработать комплекс мер, устанавливающий стандарты для новостей, регулирующий борьбу с фейками и запрещающий россиянам владеть украинскими СМИ.
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«Торпедо» увеличило отрыв от «Химок» в ФНЛ
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Вести.Ru 09:39
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Одного из лидеров украинских националистов задержали в Польше по запросу РФ
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Момент гибели в ДТП красноярского актера попал на видео
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Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
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