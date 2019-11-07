В Севастополе куплен первый билет на поезд из Крыма в Санкт-Петербург. Поезд 25 декабря впервые пройдет по Крымскому мосту над Керченским проливом. Билет был куплен сразу после 9 часов утра 8 ноября.

Куплен первый билет на поезд по Крымскому мосту

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