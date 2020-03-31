Экономика

Finam.RuFinam.RuКупонный налог вводится на все облигации

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В настоящее время, купонный доход с ОФЗ и облигаций, выпущенных субъектами РФ, налогом не облагается. По корпоративным облигациям, выпущенным после 1 января 2017 года, налог по купону вступал в силу только при условии, что ставка купона превышает ключевую ставку ЦБ РФ +5%.
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