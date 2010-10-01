Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессКураньи уверен, что Тедеско поможет «Спартаку»

Бывший форвард «Динамо» Кевин Кураньи в интервью «СЭ» прокомментировал новость о том, что Доменико Тедеско может стать главным тренером «Спартака». Кураньи и Тедеско вместе работали в «Шальке».
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Кураньи считает, что Тедеско выведет «Спартак» из кризиса

Sport.ru03:58

Кураньи расскажет Тедеско о русской душе, если тренер возглавит «Спартак»

Спорт-Экспресс02:35
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 08:51, Вашингтон
Политика

Путин ответил, когда Россия выведет войска из Абхазии и Южной Осетии

Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала 26 августа 2008 года.
Вести.Ru 07:47
Политика

Макрон поддержал возвращение России в ПАСЕ

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал возвращение России в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:43
Политика

Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Экономика

На Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек

С 1 октября на Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платёжным средством, сообщил 30 сентября специализированный ресурс «Курс денег».
REGNUM вчера в 04:12
Происшествия

Выплаты по европротоколу увеличились до 400 тыс. руб. по всей России

С 1 октября в соответствии с принятыми поправками в законодательство об ОСАГО на всей территории России вступает в силу норма закона, дающая возможность получить выплату по европротоколу (оформление ДТП без вызова полиции) до 400 тыс. руб. До настоящего времени такой лимит был доступен только в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
РБК вчера в 22:28
Спорт

Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

РБК 29 сентября в 14:22
Общество

Самой популярной у россиян песней оказалась украинская

Газета.Ru 04:00
Общество

Врачи онкоцентра имени Блохина, записавшие видеообращение, уволились

Минздрав назвал рассказы о маленьких зарплатах детских врачей нарушением профессиональной этики Угрозы врачей уволиться из онкоцентра Блохина прокомментировали в учреждении До видеообращения детских онкологов появилась информация о планах 20-25 врачей уволиться 26 детских онкологов НМИЦ им. Блохина подали во вторник, 1 октября, заявления на увольнение, сообщает Telegram-канал Life Shot.
АМИТЕЛ 05:59
Происшествия

Опубликовано видео задержания напавшего на сотрудника СК

RT на русском 08:26
Космос

Илон Маск презентовал межзвездный корабль

Илон Маск представил новый космический корабль, который, как утверждает американский изобретатель, позволит людям заселить другие планеты.
Южный Федеральный 29 сентября в 07:56
Происшествия

В Финляндии человек с мечом напал на колледж

В финском городе Куопио человек с мечом ворвался в колледж и напал на учащихся, передает Yle. 9 человек пострадали, один погиб.
Газета.Ru 07:14
Происшествия

В фонде Дятлова заявили о незаконной эксгумации тела участника группы

Газета.Ru 08:11
Культура

В Москве началось прощание с Марком Захаровым

Прощание с народным артистом Марком Захаровым началось во вторник в 10:00 (мск) в театре «Ленком», который режиссер возглавлял более 40 лет.
Известия 03:23
Политика

Премьер-министром Крыма стал Юрий Гоцанюк

Ранее работу в должности главы Крыма и премьер-министра совмещал господин Аксенов, а Юрий Гоцанюк последние три года работал заместителем председателя правительства полуострова.
Коммерсантъ 05:06
Общество

В стиральных машинах нашли опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам

МИР 24 вчера в 06:50
Экономика

Уволенным чиновникам в России выплатят 5 млрд рублей

На выплаты увольняемым федеральным чиновникам в России в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей.
BFM.ru 02:12
Происшествия

Опубликовано видео задержания актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками

Появилось видео задержания звезды сериала «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой, актриса призналась полицейским, что у нее при себе есть наркотическое средство, сообщает РЕН ТВ.
РИАМО 28 сентября в 12:43
Авто

В России начались продажи «УАЗ Патриот» с коробкой «автомат»

Российские дилеры Ульяновского автомобильного завода начали продажи внедорожника «УАЗ Патриот» с автоматической коробкой передач (АКПП).
Известия 05:28
Авто

На АвтоВАЗе рассказали, на чем ездят руководители и работники завода

Как сообщил ведущий передачи, специалист пресс-центра АвтоВАЗа Стас Березий, "в гараже заводоуправления нет ни одной иномарки, на Lada ездят и президент АвтоВАЗа, и его заместители".
Российская газета 07:14
Общество

ВОЗ заявила о сокращении употребления алкоголя в России на 43%

Благодаря комплексу мер по контролю за алкогольной продукцией в России сократилось число связанных с употреблением алкоголя смертей, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Коммерсантъ 07:50
Общество

Закон о запрете курения на балконах вступил в силу

Который курит именно на балконе, если он есть, потому что на лестничной клетке уже давно запретили.
Газета.Ru 05:02
Культура

Зеленский хочет забрать права на сериал «Сваты»

Амур.инфо 04:59
Политика

Глава РАН заявил об ухудшении положения дел в российской науке

Большинство академиков считают, что положение дел в российской науке ухудшилось после реформы РАН, проведенной шесть лет назад, заявил президент академии Александр Сергеев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
РИА Новости 07:48
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Политика

Шейнин вытолкал украинского эксперта из студии после слов о Захарове

Ведущий ток-шоу "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин прогнал украинского журналиста Андрея Метлева с эфира, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:18
Спорт

Дмитрий Медведев поздравил Ласицкене с победой на чемпионате мира

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил Марию Ласицкене с победой на чемпионате мира в прыжках в высоту.
Спорт-Экспресс 07:53
Политика

Путин подписал указ об осеннем призыве в армию

Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу, в армию отправятся 132 тысячи человек, документ опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 04:14
Общество

Минтруд направил в кабмин доклад о четырёхдневной рабочей неделе

Министерство труда направило в правительство доклад по вопросу введения в перспективе четырёхдневной рабочей недели.
RT на русском 04:21
Происшествия

Виновнику смертельной аварии на Малышева продлили арест в СИЗО

В Ленинском суде Екатеринбурга состоялось заседание, на котором рассматривалось продление меры пресечения виновнику смертельной аварии на Малышева.
КП - Екатеринбург 05:24
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