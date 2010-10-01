Бывший форвард «Динамо» Кевин Кураньи в интервью «СЭ» прокомментировал новость о том, что Доменико Тедеско может стать главным тренером «Спартака». Кураньи и Тедеско вместе работали в «Шальке».

Политика «Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке «Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».

Шоу-бизнес Тарасов узнал о беременности жены раньше, чем она Тарасов узнал о беременности жены раньше, чем она Футболист обладает развитым чувством интуиции.

Происшествия «Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.

Политика Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.

Кино Человек-паук снова возвращается в киновселенную Marvel Disney и Sony решили вопрос по-взрослому. Откинув старые обиды, компании сели за стол переговоров и смогли найти общие компромиссы.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери Обо всем Сергей Лазарев рассказал Лере Кудрявцевой в рамках шоу «Секрет на миллион».

Политика Михаил Бабич стал первым заместителем министра экономического развития Вчера Михаил Бабич назначен первым замминистра экономического развития России.

Наука Созданы чувствительные сенсоры с «ловушками» для радикалов Ученые из Томского политехнического университета в сотрудничестве с коллегами из Чехии и Франции создали крайне чувствительные сенсоры для свободных кислородосодержащих радикалов — соединений, которые могут разрушать изнутри живые клетки.

Шоу-бизнес Зеленский встретился с Томом Крузом Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с голливудским актером Томом Крузом, сообщила пресс-служба украинского лидера.

Экономика Минфин решил изменить подход к налогообложению богатых россиян Минфин внес в Госдуму проект «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Спорт Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, сообщает ТАСС.

Происшествия На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.

Общество Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».

Армия и оружие Китай показал на параде новую межконтинентальную баллистическую ракету На параде в честь 70-й годовщины образования Китая показали новейшую межконтинентальную баллистическую ракету DF-41.

Политика Россия и Белоруссия начнут разработку единого Налогового кодекса В карте интеграции России и Белоруссии не идет речи о едином эмиссионном центре, заявил в интервью РБК министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Армия и оружие США заканчивают создание в Польше элемента ПРО Aegis Ashore Вице-адмирал ВМС США Джон Хилл, директор Агентства по противоракетной обороне США (MDA), посетил участок системы противоракетной обороны Aegis Ashore (AAMDS) в Польше.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.

Общество В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах» В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.

Финансы Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.

Политика Путин встретится с Рухани и Пашиняном 1 октября в Ереване Российский лидер Владимир Путин 1 октября намерен провести встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и лидером Ирана Хасаном Рухани на полях саммита Высшего евразийского экономического совета.

Наука У кандидатов в члены РАН измерили научную значимость Ранее РАН запустила сайт, на котором будут размещаться списки кандидатов по отделениям в академики и члены-корреспонденты, а также краткие справки о них с прилагаемой к заявке информацией.

Шоу-бизнес Появились фото пережившего кому актера Алексея Янина Мать актера Алексея Янина, пережившего инсульт в 2015 году в возрасте 32 года, выложила в Facebook фото сына.

Общество Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы Порядка 20 тысяч человек приняли участие в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.

Происшествия Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.

Общество Более трети россиян стали чаще ездить на такси За последние два года 33% россиян стали чаще ездить на такси. Это следует из данных опроса Левада-центра, который поступили в РБК.

Общество Путин подписал закон о льготах для огородников и садоводов Президент Владимир Путин подписал закон, приводящий Налоговый кодекс в соответствие с нормами закона о садоводстве и огородничестве и вводящий налоговые льготы для садоводов и огородников.