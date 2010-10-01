Футбол
Спорт-ЭкспрессКураньи уверен, что Тедеско поможет «Спартаку»
Бывший форвард «Динамо» Кевин Кураньи в интервью «СЭ» прокомментировал новость о том, что Доменико Тедеско может стать главным тренером «Спартака». Кураньи и Тедеско вместе работали в «Шальке».
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Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК 29 сентября в 14:22
Политика
«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке
«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Шоу-бизнес
Тарасов узнал о беременности жены раньше, чем она
Тарасов узнал о беременности жены раньше, чем она Футболист обладает развитым чувством интуиции.
Экспресс газета 01:47
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.
Интерфакс 02:02
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Кино
Человек-паук снова возвращается в киновселенную Marvel
Disney и Sony решили вопрос по-взрослому. Откинув старые обиды, компании сели за стол переговоров и смогли найти общие компромиссы.
OvideO.ru 28 сентября в 00:15
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери
Обо всем Сергей Лазарев рассказал Лере Кудрявцевой в рамках шоу «Секрет на миллион».
Gazeta.SPb 29 сентября в 12:59
Политика
Михаил Бабич стал первым заместителем министра экономического развития
Вчера Михаил Бабич назначен первым замминистра экономического развития России.
ИА REX вчера в 17:40
Наука
Созданы чувствительные сенсоры с «ловушками» для радикалов
Ученые из Томского политехнического университета в сотрудничестве с коллегами из Чехии и Франции создали крайне чувствительные сенсоры для свободных кислородосодержащих радикалов — соединений, которые могут разрушать изнутри живые клетки.
Индикатор вчера в 05:32
Шоу-бизнес
Зеленский встретился с Томом Крузом
Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с голливудским актером Томом Крузом, сообщила пресс-служба украинского лидера.
Rambler News Service 02:38
Футбол
Регбистов из Грузии возмутила песня Меладзе на Кубке мира
Телеканал 360° вчера в 07:49
Экономика
Минфин решил изменить подход к налогообложению богатых россиян
Минфин внес в Госдуму проект «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
РБК 02:00
Спорт
Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту
Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, сообщает ТАСС.
Известия вчера в 15:47
Происшествия
На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната
Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.
RT на русском 02:17
Общество
Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников
Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».
Коммерсантъ вчера в 14:41
Армия и оружие
Китай показал на параде новую межконтинентальную баллистическую ракету
На параде в честь 70-й годовщины образования Китая показали новейшую межконтинентальную баллистическую ракету DF-41.
Известия 00:24
Политика
Россия и Белоруссия начнут разработку единого Налогового кодекса
В карте интеграции России и Белоруссии не идет речи о едином эмиссионном центре, заявил в интервью РБК министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
РБК 01:00
Армия и оружие
США заканчивают создание в Польше элемента ПРО Aegis Ashore
Вице-адмирал ВМС США Джон Хилл, директор Агентства по противоракетной обороне США (MDA), посетил участок системы противоракетной обороны Aegis Ashore (AAMDS) в Польше.
Военное обозрение вчера в 08:47
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Общество
В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»
В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru вчера в 17:31
Финансы
Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке
Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
РИА Новости вчера в 19:10
Политика
Путин встретится с Рухани и Пашиняном 1 октября в Ереване
Российский лидер Владимир Путин 1 октября намерен провести встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и лидером Ирана Хасаном Рухани на полях саммита Высшего евразийского экономического совета.
RT на русском вчера в 08:45
Наука
У кандидатов в члены РАН измерили научную значимость
Ранее РАН запустила сайт, на котором будут размещаться списки кандидатов по отделениям в академики и члены-корреспонденты, а также краткие справки о них с прилагаемой к заявке информацией.
Газета.Ru вчера в 09:22
Происшествия
Появилось первое видео издевательств Хачатуряна над дочерьми
Вести.Ru вчера в 08:25
Шоу-бизнес
Появились фото пережившего кому актера Алексея Янина
Мать актера Алексея Янина, пережившего инсульт в 2015 году в возрасте 32 года, выложила в Facebook фото сына.
Московский Комсомолец 29 сентября в 09:05
Общество
Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы
Порядка 20 тысяч человек приняли участие в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.
РИА Новости 29 сентября в 09:15
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 29 сентября в 09:19
Общество
Более трети россиян стали чаще ездить на такси
За последние два года 33% россиян стали чаще ездить на такси. Это следует из данных опроса Левада-центра, который поступили в РБК.
РБК 02:32
Общество
Путин подписал закон о льготах для огородников и садоводов
Президент Владимир Путин подписал закон, приводящий Налоговый кодекс в соответствие с нормами закона о садоводстве и огородничестве и вводящий налоговые льготы для садоводов и огородников.
Российская газета 29 сентября в 15:42
Политика
США расширили санкционные списки россиян
США расширили санкции против российских граждан и компаний за "вмешательство в выборы", сообщило американское Министерство финансов.
Газета.Ru вчера в 13:26