Политика
КоммерсантъКуратор ФСБ покидает Генпрокуратуру
Ведомство покидает Леонид Коржинек, курировавший в Генпрокуратуре суды и следствие ФСБ. Часть его полномочий уже получил заместитель генпрокурора Виктор Гринь. Также рапорт об увольнении подал заместитель генпрокурора Юрий Гулягин.
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Коронавирус: в Екатеринбурге принудительно госпитализирована девочка
В Екатеринбурге принудительно госпитализирована четырёхлетняя девочка.
Наука
Для контроля за безопасностью беспилотных автомобилей предложено использовать метод блокчейна
Сотрудники факультета безопасности информационных технологий Университета ИТМО Сергей Беззатеев и Вадим Давыдов предложили модель накопления и защиты данных о дорожной обстановке, которая использует механизм блокчейн.
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Владельцы смартфонов Samsung получили пугающие уведомления
В сообщении указана цифра «1», а при нажатии уведомление исчезало.
Происшествия
Посадку горящего самолета в США сняли на видео
В сети опубликовали видеозапись с инцидентом, который произошел в международном аэропорту Дейтон-Бич в штате Флорида: там приземлился горящий самолет.
Здоровье
Мини–сеть «в пробирке». «Инвитро» запускает собственную сеть клиник
Лабораторная служба "Инвитро" анонсировала планы по развитию сети мини–клиник под собственным брендом.
Политика
Суд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии
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Пресс-служба казанского футбольного клуба «Рубин» сообщает, что у полузащитника команды Дмитрия Тарасова диагностирован закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости.
Общество
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Политика
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Технологии
Google неожиданно выпустила новый Android 11
Американская компания запустила тестирование новой версии операционной системы Android 11, которая должна быть представлена в третьем квартале года.
Политика
Эрдоган сравнил ситуацию в Идлибе с войной
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуацию в сирийской провинции Идлиб можно сравнить с войной.
Общество
Росимущество продало владеющую крупнейшим аудиоархивом фирму «Мелодия»
Компания «Формакс» выкупила у Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) 100% акций звукозаписывающей фирмы «Мелодия», основанной в 1964 году.
Происшествия
В Сочи учитель, защищая коллегу, применил силу к ученику
Происшествия
На Украине автобусы с эвакуированными из Уханя забросали камнями
Жители поселка Новые Санжары Полтавской области пытались блокировать въезд в местный медицинский центр семи автобусов, на которых на привезли эвакуированных из Китая украинцев из-за эпидемии коронавируса COVID-2019.
Шоу-бизнес
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Анна побывала в салоне, где мастер сделал ей новую причёску с чёлкой. Артистка призналась, что это первая чёлка в её жизни.
Музыка
Лоза оценил идею Крутого отправить на «Евровидение» белорусского певца
Певец и композитор Юрий Лоза оценил идею композитора и продюсера Игоря Крутого отправить на конкурс "Евровидение" от России белорусского исполнителя Тимофея Морозова, выступающего под псевдонимом Тима Белорусских.
Шоу-бизнес
Сальма Хайек ответила на обвинения в увлечении ботоксом
Один из подписчиков написал, что у Хайек «слишком много ботокса». Ответный комментарий не заставил себя долго ждать.
Кино
Вуди Харрельсон играет суперзлодея в видео со съемок сиквела «Венома»
В Twitter появился ролик со съемочной площадки сиквела фильма Marvel «Веном».
Общество
Глава Минздрава Украины не пробыла с эвакуированными из Уханя даже суток
«Госпожа министр выехала», — сообщил директор, уточнив, что Скалецкая пробыла в медучреждении до двух часов ночи, общалась с персоналом и высказывала намерения вернуться в санаторий, чтобы пообщаться с эвакуированными из Уханя гражданами и «пройти процедуру обсервации».
Политика
Песков прокомментировал вопрос Путину о жизни на 10 800 рублей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вопрос от жительницы Петербурга Владимиру Путину о жизни на 10 тысяч 800 рублей, передаёт «Интерфакс».
Армия и оружие
Небензя в Совбезе ООН дал Западу рекомендации о поведении в Сирии
Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совбеза заявил, что западные страны часто дают Москве рекомендации по сирийскому вопросу.
Гаджеты
Vivo начала предустановку российского ПО на свои смартфоны
Гаджеты
«Дочка» Сбербанка представила свой первый гаджет
«Дочка» Сбербанка – компания Okko – представила свой первый гаджет, которым стала ТВ-приставка Okko Smart Box.
Гаджеты
Стала известна цена на настольные процессоры Intel Comet Lake-S
Новые процессоры от Intel семейства Comet Lake-S еще не вышли, но о них уже известно многое. Например, 20 февраля стали известны цены.
Здоровье
В России выдвинули две версии заражения коронавирусом
Российские специалисты выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия».
Спорт
Сломанная палка не помешала Большунову победить
Политика
СВР назвала Болгарию эпицентром шпионской кампании США
Американские спецслужбы развернули кампанию по компрометации России в странах Восточной Европы, ее центром стала Болгария, утверждают в Службе внешней разведки (СВР), передает «РИА Новости».