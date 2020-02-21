Политика

КоммерсантъКоммерсантъКуратор ФСБ покидает Генпрокуратуру

Ведомство покидает Леонид Коржинек, курировавший в Генпрокуратуре суды и следствие ФСБ. Часть его полномочий уже получил заместитель генпрокурора Виктор Гринь. Также рапорт об увольнении подал заместитель генпрокурора Юрий Гулягин.
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Заместители генпрокурора РФ Коржинек и Гулягин подали в отставку

Интерфакс07:53

Куратор ФСБ покидает Генпрокуратуру

Коммерсантъ06:51

Инсайд URA.RU подтвердился: заместитель генпрокурора РФ Гулягин подал рапорт об увольнении

URA.Ru08:06

Стало известно о скорой отставке курировавшего ФСБ замгенпрокурора России

Lenta.ru07:55

Замгенпрокурора РФ Юрий Гулягин подал заявление об отставке

Znak.com08:17

Куратор ФСБ подал в отставку

БИЗНЕС Online08:04

Заместитель генпрокурора решил покинуть свой пост

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