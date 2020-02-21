Политика
КоммерсантъКуратор ФСБ покидает Генпрокуратуру
Ведомство покидает Леонид Коржинек, курировавший в Генпрокуратуре суды и следствие ФСБ. Часть его полномочий уже получил заместитель генпрокурора Виктор Гринь. Также рапорт об увольнении подал заместитель генпрокурора Юрий Гулягин.
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с чего всё началось
Коржинек и Гулягин - первые из числа заместителей главы надзорного ведомства после смены руководства Генпрокуратуры, подавшие рапорты об увольнении, отметил другой источник агентства.Интерфакс07:53
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