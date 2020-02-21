Политика

КоммерсантъКоммерсантъКуратор ФСБ покидает Генпрокуратуру

Ведомство покидает Леонид Коржинек, курировавший в Генпрокуратуре суды и следствие ФСБ. Часть его полномочий уже получил заместитель генпрокурора Виктор Гринь. Также рапорт об увольнении подал заместитель генпрокурора Юрий Гулягин.
Читать в источнике
Комментировать21
с чего всё началось

Заместители генпрокурора РФ Коржинек и Гулягин подали в отставку

Коржинек и Гулягин - первые из числа заместителей главы надзорного ведомства после смены руководства Генпрокуратуры, подавшие рапорты об увольнении, отметил другой источник агентства.
Интерфакс07:53

Подробнее о событии

СМИ узнали об отставке курировавшего ФСБ заместителя генпрокурора

РБК09:30

Заместители генерального прокурора РФ подали в отставку

News.ru09:23

Куратор ФСБ покидает Генпрокуратуру

Коммерсантъ06:51

Стало известно о скорой отставке курировавшего ФСБ замгенпрокурора России

Lenta.ru07:55

Заместители генпрокурора РФ Коржинек и Гулягин подали в отставку

Интерфакс07:53

Инсайд URA.RU подтвердился: заместитель генпрокурора РФ Гулягин подал рапорт об увольнении

URA.Ru08:06

Замгенпрокурора РФ Юрий Гулягин подал заявление об отставке

Znak.com08:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 10:06, Ашберн
Политика

Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов

Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства.
Вести.Ru 08:06
Общество

Мантуров разъяснил предложение повысить налог на старые автомобили

Предлагаемое Минпромторгом России повышение транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже не коснется личных машин.
Известия 06:50
Происшествия

Украинцы закидали камнями прилетевших из Уханя людей

Российская газета вчера в 21:32
Общество

В российских школах начнут изучать искусственный интеллект

Министерство просвещения внедрит изучение искусственного интеллекта (ИИ) в программу российских школ - уже к 2021 году.
Российская газета 04:16
Политика

СВР назвала Болгарию эпицентром шпионской кампании США

Американские спецслужбы развернули кампанию по компрометации России в странах Восточной Европы, ее центром стала Болгария, утверждают в Службе внешней разведки (СВР), передает «РИА Новости».
РБК 06:48
Политика

В Киеве назвали парад 9 мая «инструментом агрессивной политики» России

Глава украинского Института национальной памяти Антон Дробович считает, что парад в День Победы в Москве - это "инструмент агрессивной политики РФ".
РИА Новости 08:37
Футбол

В Харькове избили гражданина Португалии

Неизвестные избили гражданина Португалии возле стадиона "Металлист" в Харькове, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба областного отделения Национальной полиции Украины.
РИА Новости 09:48
Кино

Трамп раскритиковал вручение «Оскара» корейскому фильму «Паразиты»

Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
ToDay News Ufa 03:06
Общество

Мизерная пенсия на Украине стала ключевой проблемой для властей

«82,7 процента пенсионеров получают пенсию до 4 тысяч гривен, а это ниже фактического прожиточного минимума, является ключевой проблемой которая требует решения», — подчеркнула замминистра.
ФАН вчера в 15:44
Шоу-бизнес

Олеся Судзиловская рассказала об эффективной экспресс-диете

Вечерняя Москва вчера в 19:40
Политика

Белоруссия сохраняет большой интерес к прямым контактам с регионами РФ

Белоруссия сохраняет большой интерес к прямым контактам с регионами РФ, об этом заявил глава республики Александр Лукашенко в ходе встречи с главой Архангельской области Игорем Орловым в Минске.
Политика Сегодня 07:32
Общество

Врач рассказала, кому нельзя есть блины

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Елена Мамонтова рассказала в беседе с "АиФ", кому следует отказаться от блинов.
РИА Новости вчера в 23:15
Политика

Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со средневековой Европой, в связи с ситуацией в Новых Санжарах.
Газета.Ru 07:55
Происшествия

Российскую переводчицу задержали в Испании по запросу США

В Испании полиция задержала российскую переводчицу Олесю Красилову по запросу США, передает RT со ссылкой на вице-президента международного комитета защиты прав человека Александра Ионова.
Газета.Ru 09:32
Происшествия

У принудительно госпитализированной петербурженки не нашли коронавирус

Врачи не нашли коронавирус COVID-19 у жительницы Санкт-Петербурга Аллы Ильиной, которая сбежала из больницы и была принудительно госпитализирована второй раз.
Коммерсантъ вчера в 19:48
Общество

Российскую икру назвали никому не нужной в мире

Российскую икру назвали никому не нужной в мире. Лососевый продукт пользуется спросом только в РФ, Белоруссии и на Украине.
Piter.tv 03:38
Армия и оружие

Эрдоган сравнил ситуацию в Идлибе с войной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуацию в сирийской провинции Идлиб можно сравнить с войной.
RT на русском 08:09
Культура

В Москве скончался актер Николай Тонский

РЕН ТВ 04:29
Политика

Суд в Москве заочно приговорил экс-министра обороны Украины

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил бывшего главу Минобороны Украины Анатолия Гриценко к шести годам колонии за призывы к терактам на территории России, передает «РИА Новости».
РБК 06:14
Политика

Пост «Квартала 95» о годовщине Евромайдана возмутил украинцев

Публикация студии «Квартал 95» в Facebook, посвященная годовщине Евромайдана, вызвала негодование украинских пользователей социальной сети.
iReactor 05:53
Общество

Погранслужба Украины: снятая с поезда китаянка не выглядела больной

Гражданка Китая, госпитализированная с симптомами ОРВИ из поезда "Киев-Москва" на украинско-русской границе, на здоровье не жаловалась, сообщила в пятницу Госпогранслужба Украины.
РИА Новости 08:49
Музыка

Все соло, дуэты и три нового альбома BTS «Map of the Soul: 7»

Уже сегодня BTS выпускают свой новый альбом «Map of the Soul: 7», а буквально вчера BigHit наконец-то поделились некоторыми подробностями о трек-листе, в который войдет 20 песен.
Popcake 01:30
Общество

В городском морге Петербурга устроили вечеринку со стриптизом

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга выяснит обстоятельства вечеринки сотрудников Бюро судебно-медицинской экспертизы, которая, предположительно, прошла на месте их работы с участием стриптизерши.
ТАСС 09:24
Шоу-бизнес

Британка покорила сеть исполнением хита Леди Гаги в подземном переходе

Одна из участниц покорила сеть исполнением хита Леди Гаги Shallow.
РИА Новости 19 февраля в 15:55
Общество

Болгария назвала имена россиян, обвиняемых в покушении на убийство

Прокуратура Болгарии назвала имена трех россиян, обвиняемых в покушении на убийство граждан страны в 2015 году, следует из заявления ведомства.
РИА Новости 08:58
Наука

Искусственный легочный клапан подстраивается под растущее сердце

ToDay News Ufa вчера в 05:00
Происшествия

В Екатеринбурге у второго по счету ребенка подозревают коронавирус

Кировский районный суд Екатеринбурга принудительно госпитализировал уже второго по счету ребенка, прилетевшего с китайского курортного острова Хайнань, у которого заподозрили коронавирусную инфекцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда.
РИА Новости 08:28
Транспорт

Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии

РИА Новости вчера в 20:39
Технологии

Apple может разрешить ставить на iPhone чужие приложения по умолчанию

Звук на $30 млрд: почему музыкальный сервис Spotify вышел на биржу без IPO С момента запуска App Store в 2008 году Apple не разрешала пользователям заменять предустановленные на iPhone и iPad приложения.
Forbes вчера в 08:31
Общество

Сервис BlaBlaCar перестал работать в Крыму из-за санкций ЕС

РБК 07:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное