Политика
КоммерсантъКуратор ФСБ покидает Генпрокуратуру
Суды, которые получил в нагрузку ветеран Генпрокуратуры Гринь (является замом генпрокурора с 2006 года), входили в зону ответственности Леонида Коржинека, участвовавшего в последнее время в работе всех пленумов Верховного суда. Кроме того, он контролировал следствие в ФСБ.
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с чего всё началось
Ведомство покидает Леонид Коржинек, курировавший в Генпрокуратуре суды и следствие ФСБ. Часть его полномочий уже получил заместитель генпрокурора Виктор Гринь. Также рапорт об увольнении подал заместитель генпрокурора Юрий Гулягин.Коммерсантъ06:51
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