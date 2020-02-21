Политика

КоммерсантъКоммерсантъКуратор ФСБ покидает Генпрокуратуру

Суды, которые получил в нагрузку ветеран Генпрокуратуры Гринь (является замом генпрокурора с 2006 года), входили в зону ответственности Леонида Коржинека, участвовавшего в последнее время в работе всех пленумов Верховного суда. Кроме того, он контролировал следствие в ФСБ.
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с чего всё началось

Куратор ФСБ покидает Генпрокуратуру

Ведомство покидает Леонид Коржинек, курировавший в Генпрокуратуре суды и следствие ФСБ. Часть его полномочий уже получил заместитель генпрокурора Виктор Гринь. Также рапорт об увольнении подал заместитель генпрокурора Юрий Гулягин.
Коммерсантъ06:51

Подробнее о событии

СМИ узнали об отставке курировавшего ФСБ заместителя генпрокурора

РБК09:30

«Ъ»: куратор ФСБ покинет Генпрокуратуру

Газета.Ru08:56

Замгенпрокурора РФ Юрий Гулягин подал заявление об отставке

Znak.com08:17

Стало известно о скорой отставке курировавшего ФСБ замгенпрокурора России

Lenta.ru07:55

Заместители генпрокурора РФ Коржинек и Гулягин подали в отставку

Интерфакс07:53

Инсайд URA.RU подтвердился: заместитель генпрокурора РФ Гулягин подал рапорт об увольнении

URA.Ru08:06

Куратор ФСБ покидает Генпрокуратуру

Коммерсантъ06:51
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В Москве арестовали бывшего главу Инвестбанка

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Смартфон OnePlus 7T Pro прошел тестирование в DxOMark

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Официальные представители американской разведки на прошлой неделе предупредили законодателей в Конгрессе США о том, что Россия уже начала вмешательство в президентские выборы 2020 года, чтобы помочь переизбраться на второй срок действующему президенту Дональду Трампу, сообщает The New York Times со ссылкой на пять осведомленных источников.
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В Мосгордуме поддержали расширение календаря прививок для школьников

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте не исключил возможности приостановления Шенгенского соглашения при необходимости предотвращения распространения коронавируса.
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Экономика

Лукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн

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