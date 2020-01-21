Политика

РамблерРамблерКуратор цен на бензин покинет правительство

Дмитрий Козак курирует ТЭК и промышленность в правительстве с мая 2018 года, когда в стране произошел бензиновый кризис. Тогда правительство сумело стабилизировать ситуацию: оперативно снизило акцизы на топливо, заморозило розничные цены и ввело штрафные меры для нефтяников за повышение цен.
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с чего всё началось

Куратор ТЭК, промышленности и ретейла Дмитрий Козак покинет правительство

Сразу после назначения вице-премьером в мае 2018 года Козак столкнулся с бензиновым кризисом в стране. Из-за роста цен на нефть и ослабления рубля цены на топливо в стране за январь—май подскочили на 7,3% и продолжали расти.
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