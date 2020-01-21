Политика
Lenta.ruКуратор цен на бензин при Медведеве покинет правительство
Исполняющий обязанности вице-премьера Дмитрий Козак покинет правительство. В кабинете Дмитрия Медведева он отвечал за промышленность, топливно-энергетический комплекс и розничную торговлю, в том числе был куратором цен на бензин, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Читать в источнике
Оценить224
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 10:13, Ашберн
Здоровье
Лечивший Джобса врач рассказал в Москве о правилах долгой жизни
Фигурное катание
Тренер ответил на предложение поменять Туктамышевой гражданство
Общество
Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля
Как рассказали в Пенсионном фонде России, с 1 февраля увеличится размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для федеральных льготников.
Политика
Посольство назвало публикации о российских «шпионах» в Давосе вбросом
Сообщения СМИ о российских "шпионах" в Давосе следует расценивать как журналистскую спекуляцию и очередной вброс, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Берне Станислав Смирнов.
Общество
В Дагестане женщинам запретили посещать один из бассейнов
На сайте "Анжи Арена" сообщается, что спорткомплекс является одной из достопримечательностей республики, а открывшийся в июне прошлого года бассейн - самый большой плавательный центр на Северном Кавказе.
Здоровье
Минздрав назвал коронавирус из Китая биологической угрозой для россиян
Вспышка нового коронавируса, который впервые был зафиксирован в Китае, несет биологическую угрозу населению России, заявил замглавы Министерства здравоохранения Сергей Краевой.
Политика
Топилин покинет пост министра труда и соцзащиты
Как ранее писал NEWS.ru, исполняющий обязанности вице-премьера, куратор ТЭК и промышленности в правительстве России Дмитрий Козак не войдёт в новый кабинет министров премьера Михаила Мишустина.
Общество
Стали известны сроки восстановления авиасообщения с курортами Египта
Чартерные перелеты между российскими городами и египетскими курортами могут быть запущены в конце апреля — начале мая, сообщила 21 января пресс-служба Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Общество
В Госдуме предложили запретить работу коллекторов
Ранее, в декабре, в Госдуме предлагали ввести уголовную ответственность за незаконную коллекторскую деятельность.
Космос
Ученый Леонид Ксанфомалити нашел на Венере жизнь
Экономика
Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Футбол
Кокорин продолжит карьеру в «Сочи»
Армия и оружие
Первый «Циркон» получит фрегат ВМФ России
Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов не сообщил никаких деталей, но пообещал, что новое вооружение появится на боевом корабле уже "в ближайшие годы".
Шоу-бизнес
Сын Собчак объявил о желании всегда жить на Мальдивах
Сын Собчак объявил о желании всегда жить на Мальдивах Телеведущая активно приучает малолетнего Платона к роскоши.
Футбол
«Спартак» объявил об уходе Джано Ананидзе
Политика
Глава комитета Думы по СМИ перейдет в новое правительство
Глава думского комитета по информполитике, член «Справедливой России» Леонид Левин переходит из Думы в правительство Михаила Мишустина, рассказали РБК два собеседника в правительстве и подтвердил источник, знакомый с решениями по формированию нового кабмина, а также знакомый Левина.
Политика
Путин призвал не допускать местничества в работе Генпрокуратуры
Президент РФ Владимир Путин призвал не позволять местничеству проявляться в работе Генеральной прокуратуры РФ.
Общество
Скабеева прокомментировала идею Володина наказать Водонаеву штрафом
Ведущая телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева предположила, что в ближайшее время в Instagram-аккаунте Алены Водонаевой появится больше рекламы, доходы от которой покроют штраф за оскорбление россиян.
Политика
Медведев отписался от правительства в Instagram после отставки
Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев отписался от аккаунта правительства в Instagram.
Армия и оружие
В Донецке застрелили офицера спецназа ДНР
Известно, что офицер был застрелен в Донецке вечером 20 января.
Политика
В Госдуме предложили запретить иностранное гражданство для прокуроров
Норму о запрете на иностранное гражданство необходимо распространять и на прокуроров, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Общество
Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй приговорён к 13,5 года тюрьмы
Суд в Китае приговорил бывшего главу Интерпола Мэна Хунвэя к 13,5 года тюремного заключения по делу о взяточничестве.
Футбол
«Ньюкасл» арендовал Бенталеба до конца сезона
Полузащитник «Шальке» Набиль Бенталеб перешел в «Ньюкасл». Он будет выступать за «сорок» на правах аренды до конца сезона.
Политика
Мишустину предложили нового министра здравоохранения
Портал Врачи.РФ провел опрос среди 2235 врачей из всех субъектов России о том, кого они, члены медицинского сообщества, видят новым министром здравоохранения в правительстве Михаила Мишустина.
Общество
В Сбербанке рассказали о мощнейшей в истории DDOS-атаке
Сбербанк в начале 2020 года пережил самую мощную DDOS-атаку за всю историю кредитной организации.
Кино
Минкультуры составит график релизов российского кино на 2020 год
В рамках встрече с лидерами киноотрасли исполняющий обязанности министра культуры Владимир Мединский обсудил инициативу подготовки графика релизов для российских кинопроектов на предстоящий год.
Общество
Пьяных нарушителей предлагают лечить принудительно
По информации издания, нарушителя могут обязать пройти диагностику, профилактические мероприятия или курс реабилитации.
Технологии
«МегаФон» запускает виртуального оператора интернета
Компания «МегаФон» запускает проект FVNO (Fixed Virtual Network Operator — виртуальный оператор фиксированного интернета) с участием локальных интернет-провайдеров.
Финансы
Внешний долг России в 2019 году увеличился почти на 6%
В 2019 году внешний долг России увеличился на 5,9% и составил $481,5 млрд, следует из данных Центробанка.
Общество
Глава ПФР рассказал о снижении числа пенсионеров в стране
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в беседе с «Российской газетой» заявил о снижении числа пенсионеров в стране.