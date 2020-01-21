Исполняющий обязанности вице-премьера Дмитрий Козак покинет правительство. В кабинете Дмитрия Медведева он отвечал за промышленность, топливно-энергетический комплекс и розничную торговлю, в том числе был куратором цен на бензин, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Куратор цен на бензин при Медведеве покинет правительство

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