Политика

Lenta.ruLenta.ruКуратор цен на бензин при Медведеве покинет правительство

Исполняющий обязанности вице-премьера Дмитрий Козак покинет правительство. В кабинете Дмитрия Медведева он отвечал за промышленность, топливно-энергетический комплекс и розничную торговлю, в том числе был куратором цен на бензин, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Куратор ТЭК, промышленности и ретейла Дмитрий Козак покинет правительство

РБК08:00

Источники назвали имя нового министра связи

Известия07:57

Куратор цен на бензин при Медведеве покинет правительство

Lenta.ru09:29

Козак не войдёт в новый кабинет министров Мишустина

News.ru08:38

Дмитрий Козак покинет правительство

Pravda.Ru08:36

СМИ: Козак не войдет в состав нового правительства

DP.RU08:45

СМИ: Мединский, Козак и Колобков не войдут в новый состав кабмина

ЗакC.Ру08:15
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 10:02, Ашберн
Здоровье

Второй очаг птичьего гриппа зарегистрирован в Словакии

На западе Словакии зафиксирован второй очаг высокопатогенного птичьего гриппа A(H5N8). Он располагается в 60 км к северу от Братиславы.
News.ru вчера в 12:48
Политика

Путин предложил Чайке стать полпредом на Северном Кавказе

Президент России Владимир Путин предложил генпрокурору Юрию Чайке перейти работать полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе.
РБК 07:37
Происшествия

Психолого-психиатрическая экспертиза историка Соколова завершена

ТАСС 06:42
Политика

РБК: Ольга Васильева не станет частью нового правительства

По словам источников, главным кандидатом на пост министра просвещения в правительстве Михаила Мишустина является глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.
Газета.Ru 07:26
Здоровье

Минздрав назвал коронавирус из Китая биологической угрозой для россиян

Вспышка нового коронавируса, который впервые был зафиксирован в Китае, несет биологическую угрозу населению России, заявил замглавы Миниситерства здравоохранения Сергей Краевой.
РИА Новости 07:51
Транспорт

Скоростная железная дорога из Москвы заинтересовала Хельсинки

Речь идёт о продлении ветки высокоскоростной железной дороги Москва — Санкт-Петербург, проект которой должен быть представлен к 2022 году, сообщает РБК.
News.ru 19 января в 18:43
Экономика

Сбербанк прогнозирует ущерб России от кибератак в несколько триллионов

Ущерб, нанесённый российской экономике кибератаками в 2020 году, может составить 3,5—3,6 трлн рублей.
RT на русском 06:36
Политика

Посольство назвало публикации о российских «шпионах» в Давосе вбросом

Пресс-секретарь посольства России в Берне Станислав Смирнов назвал публикации о российских "шпионах" в Давосе очередным вбросом и журналистской спекуляцией.
РИА Новости 09:35
Армия и оружие

Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой

Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
РИА Новости вчера в 17:01
Экономика

Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости 06:07
Политика

Порошенко приведут на допрос принудительно

Экс-президент Украины Петр Порошенко без уважительной причины не явился во вторник на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
ТАСС 06:51
Авто

У Geely появится седан на платформе Volvo

По предварительной информации, в движение седан приводит «турботройка» объемом 1,5 литра мощностью 177 лошадиных сил, которая также является совместной разработкой Geely и Volvo.
Motor 06:12
Армия и оружие

The National Interest: Ракетные «засады» РФ похоронят авианосцы США

В материале заявлено, что военные эксперты США оценили планы России объединить надводные корабли и ракеты наземного базирования для организации "засад" на авианосцы противника.
РЕН ТВ 18 января в 22:19
Общество

Грета Тунберг пригрозила мировым СМИ с трибуны форума в Давосе

Шведская экоактивистка Грета Тунберг обвинила мировые СМИ в замалчивании климатических проблем, связанных с выбросами углекислого газа.
REGNUM 05:40
Происшествия

Домашняя кошка в Архангельске два дня продержала хозяйку на кухне

Известия 09:44
Политика

Российские десантные вертолетоносцы заложат ко Дню Победы

Два универсальных десантных вертолетоносца будут заложены в России в этом году к 9 мая, сообщил РИА Новости главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.
РИА Новости 06:20
Общество

В Дагестане женщинам запретили посещать один из бассейнов

На сайте "Анжи Арена" сообщается, что спорткомплекс является одной из достопримечательностей республики, а открывшийся в июне прошлого года бассейн - самый большой плавательный центр на Северном Кавказе.
Российская газета 07:15
Общество

Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков

Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало официальные тарифы на приобретение так называемых красивых автомобильных номеров: тарифы будут закреплены в виде госпошлин в Налоговом кодексе уже со следующего года.
Коммерсантъ вчера в 14:20
Политика

Украина отказалась сотрудничать с Россией в ПАСЕ

Украинская делегация не намерена сотрудничать с представителями России во время участия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Известия 09:38
Происшествия

В Саратове вынесли приговор «банде киллеров»

Сегодня в Саратовском областном суде вынесли приговор по делу «банды киллеров».
Саратов 24 04:02
Политика

Комитет рекомендовал Госдуме поддержать поправки в Конституцию

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.
REGNUM 08:39
Биатлон

Анфиса Резцова раскритиковала тренеров сборной России по биатлону

Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова негативно высказалась о работе тренеров сборной России по биатлону.
Pravda.Ru 06:48
Общество

Уже весной начнутся выплаты маткапитала за первого ребёнка

Напомню, по новым правилам за рождение первого ребёнка семьи будут получать 466 тысяч рублей, за второго - еще 150.
7 канал Красноярск вчера в 11:44
Общество

СМИ узнали о поездке принца Гарри к Меган Маркл и сыну в Канаду

Принц Гарри вылетел из Великобритании в Канаду, где находятся его супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи, сообщили газеты The Sun и The Telegraph.
РБК вчера в 20:30
Хоккей

Скандальная авария. «Нефтехимик» расторг контракт с Захарчуком

Команда из Нижнекамска расторгла контракт с оборонцем после того, как он устроил автомобильную аварию и скрылся с места происшествия.
Вести.Ru 04:15
Общество

Российский суд обязал удалить приложение интернет-магазина iHerb

Ульяновский областной суд обязал компанию-владельца американского интернет-магазина iHerb удалить в России фирменное мобильное приложение, через которое осуществлялась продажа товара, сообщается на сайте прокуратуры региона.
РБК 09:18
Кино

Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века

ToDay News Ufa вчера в 08:51
Общество

В Госдуме предложили запретить работу коллекторов

Ранее, в декабре, в Госдуме предлагали ввести уголовную ответственность за незаконную коллекторскую деятельность.
Известия 02:56
Общество

Скабеева прокомментировала идею Володина наказать Водонаеву штрафом

Ведущая телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева предположила, что в ближайшее время в Instagram-аккаунте Алены Водонаевой появится больше рекламы, доходы от которой покроют штраф за оскорбление россиян.
Lenta.ru 08:55
Гаджеты

Камера складного Samsung Galaxy Z Flip будет хуже, чем в Galaxy S20

С одной стороны, есть Galaxy S20, а именно Galaxy S20 Ultra, который имеет в себе всё лучшее, что может предложить Samsung.
ITZine.ru 01:43
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