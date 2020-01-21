Политика
Lenta.ruКуратор цен на бензин при Медведеве покинет правительство
Исполняющий обязанности вице-премьера Дмитрий Козак покинет правительство. В кабинете Дмитрия Медведева он отвечал за промышленность, топливно-энергетический комплекс и розничную торговлю, в том числе был куратором цен на бензин, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Здоровье
Второй очаг птичьего гриппа зарегистрирован в Словакии
На западе Словакии зафиксирован второй очаг высокопатогенного птичьего гриппа A(H5N8). Он располагается в 60 км к северу от Братиславы.
Политика
Путин предложил Чайке стать полпредом на Северном Кавказе
Президент России Владимир Путин предложил генпрокурору Юрию Чайке перейти работать полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе.
Политика
РБК: Ольга Васильева не станет частью нового правительства
По словам источников, главным кандидатом на пост министра просвещения в правительстве Михаила Мишустина является глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.
Здоровье
Минздрав назвал коронавирус из Китая биологической угрозой для россиян
Вспышка нового коронавируса, который впервые был зафиксирован в Китае, несет биологическую угрозу населению России, заявил замглавы Миниситерства здравоохранения Сергей Краевой.
Транспорт
Скоростная железная дорога из Москвы заинтересовала Хельсинки
Речь идёт о продлении ветки высокоскоростной железной дороги Москва — Санкт-Петербург, проект которой должен быть представлен к 2022 году, сообщает РБК.
Экономика
Сбербанк прогнозирует ущерб России от кибератак в несколько триллионов
Ущерб, нанесённый российской экономике кибератаками в 2020 году, может составить 3,5—3,6 трлн рублей.
Политика
Посольство назвало публикации о российских «шпионах» в Давосе вбросом
Пресс-секретарь посольства России в Берне Станислав Смирнов назвал публикации о российских "шпионах" в Давосе очередным вбросом и журналистской спекуляцией.
Армия и оружие
Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
Экономика
Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Политика
Порошенко приведут на допрос принудительно
Экс-президент Украины Петр Порошенко без уважительной причины не явился во вторник на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
Авто
У Geely появится седан на платформе Volvo
По предварительной информации, в движение седан приводит «турботройка» объемом 1,5 литра мощностью 177 лошадиных сил, которая также является совместной разработкой Geely и Volvo.
Армия и оружие
The National Interest: Ракетные «засады» РФ похоронят авианосцы США
В материале заявлено, что военные эксперты США оценили планы России объединить надводные корабли и ракеты наземного базирования для организации "засад" на авианосцы противника.
Общество
Грета Тунберг пригрозила мировым СМИ с трибуны форума в Давосе
Шведская экоактивистка Грета Тунберг обвинила мировые СМИ в замалчивании климатических проблем, связанных с выбросами углекислого газа.
Политика
Российские десантные вертолетоносцы заложат ко Дню Победы
Два универсальных десантных вертолетоносца будут заложены в России в этом году к 9 мая, сообщил РИА Новости главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.
Общество
В Дагестане женщинам запретили посещать один из бассейнов
На сайте "Анжи Арена" сообщается, что спорткомплекс является одной из достопримечательностей республики, а открывшийся в июне прошлого года бассейн - самый большой плавательный центр на Северном Кавказе.
Общество
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало официальные тарифы на приобретение так называемых красивых автомобильных номеров: тарифы будут закреплены в виде госпошлин в Налоговом кодексе уже со следующего года.
Политика
Украина отказалась сотрудничать с Россией в ПАСЕ
Украинская делегация не намерена сотрудничать с представителями России во время участия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Происшествия
В Саратове вынесли приговор «банде киллеров»
Сегодня в Саратовском областном суде вынесли приговор по делу «банды киллеров».
Политика
Комитет рекомендовал Госдуме поддержать поправки в Конституцию
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.
Биатлон
Анфиса Резцова раскритиковала тренеров сборной России по биатлону
Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова негативно высказалась о работе тренеров сборной России по биатлону.
Общество
Уже весной начнутся выплаты маткапитала за первого ребёнка
Напомню, по новым правилам за рождение первого ребёнка семьи будут получать 466 тысяч рублей, за второго - еще 150.
Общество
СМИ узнали о поездке принца Гарри к Меган Маркл и сыну в Канаду
Принц Гарри вылетел из Великобритании в Канаду, где находятся его супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи, сообщили газеты The Sun и The Telegraph.
Хоккей
Скандальная авария. «Нефтехимик» расторг контракт с Захарчуком
Команда из Нижнекамска расторгла контракт с оборонцем после того, как он устроил автомобильную аварию и скрылся с места происшествия.
Общество
Российский суд обязал удалить приложение интернет-магазина iHerb
Ульяновский областной суд обязал компанию-владельца американского интернет-магазина iHerb удалить в России фирменное мобильное приложение, через которое осуществлялась продажа товара, сообщается на сайте прокуратуры региона.
Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Общество
В Госдуме предложили запретить работу коллекторов
Ранее, в декабре, в Госдуме предлагали ввести уголовную ответственность за незаконную коллекторскую деятельность.
Общество
Скабеева прокомментировала идею Володина наказать Водонаеву штрафом
Ведущая телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева предположила, что в ближайшее время в Instagram-аккаунте Алены Водонаевой появится больше рекламы, доходы от которой покроют штраф за оскорбление россиян.
Гаджеты
Камера складного Samsung Galaxy Z Flip будет хуже, чем в Galaxy S20
С одной стороны, есть Galaxy S20, а именно Galaxy S20 Ultra, который имеет в себе всё лучшее, что может предложить Samsung.