Политика
Lenta.ruКуратор цен на бензин при Медведеве покинет правительство
Исполняющий обязанности вице-премьера Дмитрий Козак покинет правительство. В кабинете Дмитрия Медведева он отвечал за промышленность, топливно-энергетический комплекс и розничную торговлю, в том числе был куратором цен на бензин, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось
Козак может перейти в администрацию президента, сказал РБК бывший федеральный чиновник и источник в правительстве. РБК направил запросы представителю Козака и в пресс-службы Минэнерго и Минпромторга.РБК08:00
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Здоровье
Минздрав назвал коронавирус из Китая биологической угрозой для россиян
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В Москве нашли мертвой 85-летней Галины Михайловны Шумовой - невестку Никиты Хрущева.
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Лукашенко сменил глав Минобороны и Генштаба вооруженных сил Белоруссии
Лукашенко сообщил, что выбор кандидатур продолжался несколько месяцев.
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Глава ВМФ рассказал о перспективах вооружения фрегатов «Цирконом»
Главнокомандующий Военно-морского флота РФ адмирал Николай Евменов заявил, что первым кораблем ВМФ, который будет оснащен новой гиперзвуковой ракетой морского базирования "Циркон", будет один из боевых фрегатов.
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Дуров назвал iCloud инструментом слежки
Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
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Интернет
В WhatsApp наконец появится долгожданная функция
Разработчики популярного мессенджера WhatsApp продолжают обновлять его, добавляя в приложение новые функции и возможности, при этом многие уже довольно давно есть у конкурентов, например, у того же Telegram.
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Путин встретился с Чайкой и Красновым
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Энергетика
Белоруссия закупила нефть у Норвегии
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Шоу-бизнес
Счастливую Меган Маркл с сыном заметили на прогулке в Канаде
Герцогиня Сассекская, которая пока ещё не лишилась своего титула, вышла на прогулку в компании своего сына Арчи, расположившегося в сумке-бандаже, на груди у своей мамы.
Политика
Глава комитета Думы по СМИ перейдет в новое правительство
Глава думского комитета по информполитике, член «Справедливой России» Леонид Левин переходит из Думы в правительство Михаила Мишустина, рассказали РБК два собеседника в правительстве и подтвердил источник, знакомый с решениями по формированию нового кабмина, а также знакомый Левина.
Хоккей
Российские хоккеисты вышли в финал юношеских ОИ, разгромив финнов
Сборная России по хоккею нанесла поражение команде Финляндии и пробилась в финал турнира юношеских Олимпийских игр в швейцарской Лозанне.
Игры
На Reddit показали 6 секунд геймплея Godfal
На интернет-ресурсе Reddit показали шесть секунд геймплея Godfall из ещё неопубликованного трейлера лутер-слэшера.
Футбол
Головин выйдет в основе «Монако» на матч Кубка Франции
Российский полузащитник Александр Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч 1/16 финала Кубка Франции с «Сен-Приве».
Кино
Фильмы Marvel, которые выйдут в 2020, 2021 и 2022 годах
Вечные 4 ноября 2020 г. Но, пожалуй, главной премьерой этого года от Marvel станет фильм о новой супергеройской команде, члены которой являются представителями расы сверхлюдей – бессмертных существ с могущественными способностями.
Происшествия
Замглавы Генштаба Арсланова обвинили в хищении 6,7 млрд руб
Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявили обвинение в двух эпизодах мошенничества на общую сумму почти 6,7 млрд руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела, оглашенные в ходе рассмотрения жалобы на арест имущества генерала суде.
Происшествия
Суд в Красноярске арестовал главу местного отделения Пенсионного фонда
Суд в Красноярске на один месяц арестовал главу отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Дениса Майбороду по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.
Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Общество
Учителей предложили обязать хранить педагогическую тайну
В России предложили ввести понятие педагогической тайны и обязать учителей и воспитателей хранить диагнозы и особенности развития детей в секрете.
Космос
Над Одессой видели спутники компании SpaceX — СМИ
Общество
Изменения в тарифах МТС не коснутся «крымских» номеров
В компании подчеркнули, что изменения не коснуться так называемых «крымских» номеров с префиксом «978».
Политика
Украина отказалась сотрудничать с Россией в ПАСЕ
Украинская делегация не намерена сотрудничать с представителями России во время участия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Футбол
Кокорин оформил хет-трик за «Зенит» в первом тайме товарищеского матча
Происшествия
В Ростове-на-Дону внепланово сел пассажирский самолет
В Ростове-на-Дону совершил внеплановую посадку пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100.
Футбол
Килиан Мбаппе: «„Ливерпуль“ обрел ритм и похож на машину»
В 22 матчах АПЛ «Ливерпуль» набрал 64 очка и опережает ближайшего преследователя «Манчестер Сити» на 16 очков.
Экономика
Первый зампред ВТБ Олюнин покинет свой пост
Первый заместитель председателя правления банка ВТБ Дмитрий Олюнин покинет свой пост в конце января.