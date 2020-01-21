Политика

Lenta.ruLenta.ruКуратор цен на бензин при Медведеве покинет правительство

Исполняющий обязанности вице-премьера Дмитрий Козак покинет правительство. В кабинете Дмитрия Медведева он отвечал за промышленность, топливно-энергетический комплекс и розничную торговлю, в том числе был куратором цен на бензин, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось

Куратор ТЭК, промышленности и ретейла Дмитрий Козак покинет правительство

Козак может перейти в администрацию президента, сказал РБК бывший федеральный чиновник и источник в правительстве. РБК направил запросы представителю Козака и в пресс-службы Минэнерго и Минпромторга.
РБК08:00

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Козак из правительства уйдет в администрацию президента — СМИ

REGNUM10:15

СМИ узнали о будущем Козака и Скворцовой

Московский Комсомолец08:17

СМИ: Козак не войдет в состав нового правительства

DP.RU08:45

Козак не войдёт в новый кабинет министров Мишустина

News.ru08:38

Дмитрий Козак покинет правительство

Pravda.Ru08:36

Куратор цен на бензин при Медведеве покинет правительство

Lenta.ru09:29

Куратор ТЭК, промышленности и ретейла Дмитрий Козак покинет правительство

РБК08:00
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 10:28, Ашберн
Здоровье

Минздрав назвал коронавирус из Китая биологической угрозой для россиян

Вспышка нового коронавируса, который впервые был зафиксирован в Китае, несет биологическую угрозу населению России, заявил замглавы Министерства здравоохранения Сергей Краевой.
РИА Новости 07:51
Политика

Владимир Мединский покинет пост министра культуры

Владимир Мединский уйдет с должности министра культуры, рассказали РБК три источника, близких к аппарату правительства.
РБК 07:37
Происшествия

В Москве обнаружили тело невестки Никиты Хрущева

В Москве нашли мертвой 85-летней Галины Михайловны Шумовой - невестку Никиты Хрущева.
Московский Комсомолец 10:14
Армия и оружие

Лукашенко сменил глав Минобороны и Генштаба вооруженных сил Белоруссии

Лукашенко сообщил, что выбор кандидатур продолжался несколько месяцев.
Pravda.Ru вчера в 09:37
Армия и оружие

Глава ВМФ рассказал о перспективах вооружения фрегатов «Цирконом»

Главнокомандующий Военно-морского флота РФ адмирал Николай Евменов заявил, что первым кораблем ВМФ, который будет оснащен новой гиперзвуковой ракетой морского базирования "Циркон", будет один из боевых фрегатов.
Pravda.Ru 10:10
Технологии

Дуров назвал iCloud инструментом слежки

Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
Газета.Ru 10:22
Политика

В сенате США начинается суд по делу об импичменте Дональда Трампа

Во вторник, 21 января, в сенате США начинаются слушания по делу об импичменте президента Дональда Трампа.
Ведомости вчера в 16:25
Общество

В Сбербанке предостерегли от отправки фотографий банковских карт

Мошенники могут с легкостью найти номера банковских карт в Сети, так как россияне сами выкладывают их в интернет, отправляя друг другу фотографии своих карт, например, через мессенджеры.
Известия 02:12
Политика

Комитет Госдумы рекомендовал принять проект о поправке к Конституции

Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении президентский законопроект о поправке к Конституции России.
RT на русском 08:59
Интернет

В WhatsApp наконец появится долгожданная функция

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp продолжают обновлять его, добавляя в приложение новые функции и возможности, при этом многие уже довольно давно есть у конкурентов, например, у того же Telegram.
iXBT.com 08:51
Политика

Путин встретился с Чайкой и Красновым

Российский лидер Владимир Путин проводит встречу с генпрокурором России Юрием Чайкой и замглавы СК Игорем Красновым, который был предложен на должность генерального прокурора.
RT на русском 07:34
Энергетика

Белоруссия закупила нефть у Норвегии

Белорусский государственный концерн по нефти и химии «Белнефтехим» закупил у Норвегии 80 тысяч тонн нефти.
Телеканал 360° вчера в 16:43
Шоу-бизнес

Счастливую Меган Маркл с сыном заметили на прогулке в Канаде

Герцогиня Сассекская, которая пока ещё не лишилась своего титула, вышла на прогулку в компании своего сына Арчи, расположившегося в сумке-бандаже, на груди у своей мамы.
Bimru.ru 10:15
Политика

Глава комитета Думы по СМИ перейдет в новое правительство

Глава думского комитета по информполитике, член «Справедливой России» Леонид Левин переходит из Думы в правительство Михаила Мишустина, рассказали РБК два собеседника в правительстве и подтвердил источник, знакомый с решениями по формированию нового кабмина, а также знакомый Левина.
РБК 06:27
Хоккей

Российские хоккеисты вышли в финал юношеских ОИ, разгромив финнов

Сборная России по хоккею нанесла поражение команде Финляндии и пробилась в финал турнира юношеских Олимпийских игр в швейцарской Лозанне.
РИА Новости 10:08
Игры

На Reddit показали 6 секунд геймплея Godfal

На интернет-ресурсе Reddit показали шесть секунд геймплея Godfall из ещё неопубликованного трейлера лутер-слэшера.
Актуальные Новости 04:01
Футбол

Головин выйдет в основе «Монако» на матч Кубка Франции

Российский полузащитник Александр Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч 1/16 финала Кубка Франции с «Сен-Приве».
Матч ТВ вчера в 14:19
Кино

Фильмы Marvel, которые выйдут в 2020, 2021 и 2022 годах

Вечные 4 ноября 2020 г. Но, пожалуй, главной премьерой этого года от Marvel станет фильм о новой супергеройской команде, члены которой являются представителями расы сверхлюдей – бессмертных существ с могущественными способностями.
SM News вчера в 08:54
Происшествия

Замглавы Генштаба Арсланова обвинили в хищении 6,7 млрд руб

Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявили обвинение в двух эпизодах мошенничества на общую сумму почти 6,7 млрд руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела, оглашенные в ходе рассмотрения жалобы на арест имущества генерала суде.
РБК 05:52
Происшествия

Суд в Красноярске арестовал главу местного отделения Пенсионного фонда

Суд в Красноярске на один месяц арестовал главу отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Дениса Майбороду по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском 09:28
Кино

Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века

ToDay News Ufa вчера в 08:51
Общество

Учителей предложили обязать хранить педагогическую тайну

В России предложили ввести понятие педагогической тайны и обязать учителей и воспитателей хранить диагнозы и особенности развития детей в секрете.
Lenta.ru вчера в 17:14
Космос

Над Одессой видели спутники компании SpaceX — СМИ

REGNUM 19 января в 02:49
Общество

«Уродливая» девушка с лицом старушки обзавелась новой внешностью

Lenta.ru 10:11
Общество

Изменения в тарифах МТС не коснутся «крымских» номеров

В компании подчеркнули, что изменения не коснуться так называемых «крымских» номеров с префиксом «978».
Вести Крым 08:49
Политика

Украина отказалась сотрудничать с Россией в ПАСЕ

Украинская делегация не намерена сотрудничать с представителями России во время участия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Известия 09:38
Футбол

Кокорин оформил хет-трик за «Зенит» в первом тайме товарищеского матча

RT на русском 09:52
Происшествия

В Ростове-на-Дону внепланово сел пассажирский самолет

В Ростове-на-Дону совершил внеплановую посадку пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100.
Вести.Ru 09:55
Футбол

Килиан Мбаппе: «„Ливерпуль“ обрел ритм и похож на машину»

В 22 матчах АПЛ «Ливерпуль» набрал 64 очка и опережает ближайшего преследователя «Манчестер Сити» на 16 очков.
Матч ТВ 05:19
Экономика

Первый зампред ВТБ Олюнин покинет свой пост

Первый заместитель председателя правления банка ВТБ Дмитрий Олюнин покинет свой пост в конце января.
Известия 04:58
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