Общество

СолидарностьСолидарностьКуратор «мусорной реформы» зарабатывает около миллиона рублей в месяц

По последним данным портала hh.ru, в 2019 году на рынке труда в России самая высокая зарплата специалистов составляет 300 тысяч рублей в месяц, ее платят специалисту Senior IOS developer / ведущему IOS-разработчику. В регионах зарплаты значительно меньше.
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с чего всё началось

Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты

По данным канала, зарплата генерального директора составляла 586 тыс. руб. в месяц, с учетом нескольких надбавок — за особые условия, срочность, секретность — совокупный доход топ-менеджера должен составлять 2,66 млн руб. в месяц, а разовая выплата к отпуску — еще 2,9 млн руб. Вице-президент по связям с общественностью этой госкомпании Вячеслав Духин тогда называл эту информацию "фейком".
РБКвчера в 02:00

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Куратор мусорной реформы в России раскрыл свою зарплату

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News.ruвчера в 06:33

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Глава «Российского экологического оператора» рассказал о своей зарплате

REGNUMвчера в 10:12

Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты

РБКвчера в 02:00
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 03:11, Вашингтон
Технологии

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RuNews24.ru 04 ноября в 14:15
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Bimru.ru 00:03
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Lenta.ru 02:50
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Генеральный директор AMD Лиза Су подтвердила, что новое поколение APU Ryzen 4000 семейства Renoir запустят в начале следующего года.
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Общество

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Американский экс-дипломат призвал признать Крым российским

США следует признать Крым частью России для улучшения отношений с Москвой, отметил в статье журнала The National Interest бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад.
RT на русском вчера в 18:44
Транспорт

Аэроэкспрессы в «Шереметьево» начнут отправляться из Одинцово

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Интерфакс 02:13
Армия и оружие

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Профиль вчера в 15:07
Происшествия

В деле полковника ФСБ Черкалина фигурирует женщина

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Газета.Ru 02:38
Космос

Россия и Франция готовят соглашение по исследованию дальнего космоса

Россия и Франция готовят соглашение по программе запуска обсерватории "Спектр-М" ("Миллиметрон"), которая будет изучать объекты дальнего космоса, в частности искать следы внеземной жизни.
ТАСС вчера в 17:58
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Deutsche Welle признала, что вмешивалась во внутрироссийские дела

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в среду, что немецкая газета Deutsche Welle признала свое вмешательство во внутренние российские дела минувшим летом, освещая проходившие в Москве протесты.
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ЖКХ

СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами

Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Общество

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Газета.Ru 04 ноября в 16:13
Футбол

Красная карточка Сон Хын Мина за фол на Гомеше отменена

Футбольная ассоциация Англии (FA) отменила красную карточку нападающего «Тоттенхэма» Сон Хын Мина.
Sports.ru вчера в 12:18
Футбол

«Зенит» уступил в Лиге чемпионов «Лейпцигу»

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Отец рядового Шамсутдинова назвал причину бойни

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Политика

Захарова призвала Украину сделать конкретные шаги для достижения мира

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Названы регионы с самыми благоприятными условиями по ипотеке

Самые комфортные условия для покупки жилья в ипотеку сложились в Уральском федеральном округе.
Известия 03 ноября в 06:19
Происшествия

Пожилой челябинец умер, не сумев попасть к врачу

В Снежинске Челябинской области от сердечного приступа скончался 60-летний мужчина, не сумевший попасть на прием к врачу.
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Технологии

Любой телефон выпущен уже со шпионской функцией

Эксперты компании «Аладдин Р.Д.» заявили, что любой телефон выпущен уже со шпионской функцией.
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Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»

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Общество

Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Общество

Опрос: большинство россиян не откладывают деньги на пенсию

Большинство жителей крупных российских городов — около 75% — не откладывают деньги на будущую пенсию, следует из опроса Райффайзенбанка.
RT на русском 02:19
Шоу-бизнес

Дочь Витаса выступила на шоу талантов в Китае

10-летняя дочь Витаса Алла участвует в шоу талантов в Китае с необычным номером - она продемонстрировала мастерство владения нунчаками.
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Певец Шура решил стать отцом с помощью суррогатной матери

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Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова

Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
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Недвижимость

ПИК может построить ЖК в бизнес-парке «Кожевники»

Бизнес-парк «Кожевники» состоит из примерно 20 малоэтажных зданий, которые арендуют компании малого и среднего бизнеса, на территории есть хостел и концертный зал.
РБК 02:24
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